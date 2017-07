A Gránit Banknál és az MKB-nál is élesedett az online számlanyitás

Jó egy hónapja nem titok, hogy hazai bankok is átköltöztetik a számlanyitást a bankfiókokból a PC-kre, illetve mobileszközökre: június végén gyors egymásutánban először a Gránit Bank, majd az MKB is bejelentette, hogy a szolgáltatás lényegében készen áll, már csak a szabályozói rajtpisztoly eldördülésére várnak. A rajtpisztoly pedig most elsült, a két bank pedig fej-fej mellett elindította online számlanyitási szolgáltatását.

A start kedvéért a Gránitnál ma nagyon korán keltek, a banknál hajnalban nyílt meg az ország első videóbankos számlája Helló GRÁNIT csomaggal. De az MKB sem teketóriázott sokat, mától már náluk sem kell felkeresni valamelyik fizikai irodát a lakossági ügyfelek azonosításához, illetve a szerződéskötéshez. A bank közleménye szerint utóbbiak böngészős lezongorázása után két órán belül megnyílik a lakossági ügyfélszámla, illetve megérkezik a felhasználókhoz az azonosító, amellyel rögtön hozzá is lehet jutni az MKB Pay-ben virtualizált MasterCard bankkártyához, amely NFC-s mobilfizetésre rögtön használható is. A folyamat a Gránit Banknál is hasonló, arról a szolgáltatás júniusi bejelentésekor részletesen beszámoltunk - a bank annyival kontráz, hogy akár már néhány tíz perc alatt megérkezhet a tájékoztatás a felhasználókhoz, hogy kész a teljes értékű számla.

A megoldás asztali böngészőből, netán androidos vagy iOS-es telefononról is igénybe vehető. Előbbi kettőt az MKB is támogatja, ugyanakkor esetében az Apple platformját használóknak még egy kicsit várniuk kell - hamarosan azonban előttük is megnyílnak az online számlanyitás kapui. Az MKB a szolgáltatást a kényelem mellett, ahogy azt néhány hete is ígérte, egy szerényebb összeggel is vonzóbbá tenné az ügyfeleknek, és az online megnyitott számlákon 5000 forintot jóváír számukra, a külön az online számlanyitáshoz létrehozott új, Digit@ll számlacsomagokon.

A hasonló szolgáltatások rajtját a 2017. évi LIII számú, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény teszi lehetővé, illetve a frissen élesedett, a lakossági ügyfelek elektronikus azonosítását részletesen szabályozó MNB rendelet. Mától minden hazai bank előtt nyitva áll a lehetőség hasonló szolgáltatás indítása előtt, noha jelenleg úgy tűnik, a szektort a fenti két pénzintézetnek sikerült alaposan beelőznie. Az online számlanyitás azért kulcsfontosságú a piacon, mert azzal a nagy szereplőknek végre a kisebb, digitális bankok is tényleges versenytársai lehetnek, miután kiterjedt fiókhálózat nélkül is elérik majd mind a nagyvárosok mind pedig a vidéki régiók lakosságát. Ezt figyelembe véve a Gránit Bank és az MKB Bank mostani lépése még fontosabb, mint az NFC-s fizetés bevezetése, amelyet előbbi bank tavaly ősszel, utóbbi pedig idén tavasszal élesített, és amelynek sorához már az OTP is csatlakozott a Simple alkalmazáson keresztül.