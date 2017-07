Nagy iramban növekedik a Netflix felhasználók száma

Megjelent a Netflix idei második, június 30-ával záruló pénzügyi negyedéves jelentése, amely szerint a cég 32,3 százalékkal 2,8 milliárd dollárra növelte bevételét, miközben 65,6 millió dolláros profittal rendelkezik. A 10 százalékos tőzsdei részvényemelkedést azonban ezúttal nem az összegek okozták, hanem a felhasználói- és előfizetőszám elképesztő mértékű növekedése.

A vállalatnak 5,2 millióval sikerült növelnie a streaming szolgáltatás aktív felhasználóinak számát az elmúlt negyedévben, ami jóval meghaladja az elemzők 3,2 milliós várakozását. Ezzel együtt a Netflix a korábbi 99 millió helyett most már 104 millió tagot tudhat magáénak világszerte - így idő közben átlépte "a szimbolikus százmilliós mérföldkövet". Egy másik fontos tényező, hogy a növekedés mértéke elsősorban az Egyesült Államokon kívüli taglétszám bővüléséből ered, ezáltal pedig a cég megugrotta azt a határt is, hogy már több nézővel rendelkezik a határokon kívül, mint hazájában. Jelenleg ugyanis 52,03 millió amerikai felhasználót számlál, 51,92 milliót pedig az USA-n túl - ezt a fordulást az elemzők csak a 2017-es év végére várták. A fizetős szolgáltatást ugyanakkor még mindig több amerikai (50,3 millió) veszi igénybe, mint amennyien más régiókból (48,7 millió).

Szűkül a két tábor közötti bevétel különbsége is, de az Egyesült Államokban befolyt 1,5 milliárdos bevétel még mindig jelentősen magasabb a többi országból összességében eredő 1,2 milliárd dollárhoz képest. Főleg a profit tekintetében, ami 560 millió dollárt jelent a Netflix hazai bázisa alapján, de még mindig veszteséges azon kívül a terjeszkedés költségei miatt. A mostani 13 millió dolláros veszteség azonban jelentős csökkenés az egy évvel ezelőtti 69 millió dollárhoz viszonyítva.

Ahogy arról a korábbi pénzügyi negyedéves jelentés kapcsán írtunk, az előfizetői számot a vállalat szerint leginkább a saját gyártású sorozatok lendítik előre. A részvényeseknek kiküldött levél arra is kitér, hogy a vállalat 27 saját sorozata összesen 91 Emmy jelölést kapott, ami majdnem dupláját jelenti az előző évhez képest. Kiemeli a cég például a Stranger Things és a 13 Reasons Why sorozatokat, amelyekkel úgy érzi, hogy különösen "nagy hatást" gyakorolt a nézőkre.

Elkezdett befektetni a Netflix olyan sorozatokba is, amelyek nem angol nyelvűek, úgy mint az Ingobernable mexikói politikai dráma és a spanyol Cable Girls (Las chicas del cable) - a vállalat beszámolója mindkettő kapcsán hozzáteszi, hogy a sorozatokat a hazai közönségen kívül nagy számban követték más országokból is. Ez viszont jól mutatja, hogy a cég mennyire törekszik az új országok nézőinek meghódítására, és valószínűleg a jövőben még nagyobb hangsúlyt fog fektetni a nem angol nyelvű sorozatok készítésére is. Az elemzői konferenciahíváson Reed Hastings vezérigazgató elmondta, hogy az észak-amerikai, latin-amerikai és európai sorozatok készítése nem jelent akkora problémát, ezeknek gyártása folyamatban van, de az ázsiai piacról "még sokat kell tanulniuk". Elsőként Indiával és Japánnal kezdték el a tárgyalásokat, de még évekbe telik, mire a tanulásba fektetett idő és pénz megtérül sikeres sorozatok formájában.

A vonatkozó negyedévben a streaming szolgáltató 14 évadot mutatott be a saját sorozataiból és 9 saját gyártású filmet, továbbá dokumentumfilmeket, comedyket és gyerekeknek szóló sorozatokat, amelyek jól mutatják, hogy a Netflix mennyi kategóriában igyekszik saját gyártású tartalmakkal előállni. Eközben viszont a gazdasági megtérülésre is elkezd a cég nagyobb hangsúlyt fektetni, kíméletlenül megválik az alacsonyabb nézettségű sorozatoktól, amelyek nem hoznak elég nézőt a költségekhez viszonyítva. Hastings hozzátette, hogy a jövőben "nagyobb fegyelmet" szeretne tanúsítani ennek tekintetében, korábban ugyanis a sorozatok 93 százalékát megújította. Az idei második negyedévben viszont már elindult a racionalizálás, a vállalat megvált a Sense 8 sci-fi sorozattól és a The Get Down musical drámától. Bár a bevételeket úgy is lehetne növelni, hogy a Netflix megemeli a 8-12 eurós előfizetési díját, de Hastings kijelentette, hogy nem tervez áremelést a közeljövőben.

Összességében három fő törekvés határozza meg a Netflix következő időszakát, folytatja a saját gyártású produkciók készítését - versenyben a YouTube-bal, az Amazonnal és a Huluval -, de a korábbinál nagyobb figyelmet fordít közben a megtérülésre, és további terjeszkedik az Egyesült Államokon kívül. Várhatóan ez azt is jelenti, hogy a vállalat kiterjeszti szolgáltatásait a tagországokban, ami például a Magyarországról elérhető sorozatok számának növekedését és a sorozatok magyar feliratozásának kiterjesztését is jelentheti.