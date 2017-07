Jönnek a négymagos Core i3-ak?

Közeledik a Coffee Lake kódnevű Intel processzorok rajtja, és ahogy az lenni szokott, ezzel párhuzamosan szivárognak az egyes modellek specifikációi. A pletykák biztatóak, azok alapján ugyanis az Intel az új dizájn hat processzormagják a Core i5 szériánál is beveti majd, ez pedig a Core i3-ak előrelépését is jelentheti, végre az alsó kategóriába is lecsoroghat a négy processzormag. Az Intel lépése logikus lenne, az AMD ugyanis hamarosan bemutatja a Ryzen 3-as sorozatot, amelyben már nem kap helyet kétmagos processzor.

A hírek szerint a kínálat csúcsát az Core i7-8700K típusjelzésű, szorzózár mentes modell képviseli majd, amelynek hat processzormagja 3,7 GHz-es alapórajelet kap, a turbó pedig várhatóan valahol 4 GHz felett fog tetőzni. Ez alá érkezik a "K" jelölés nélküli i7-8700, amely a pletykák szerint számottevően alacsonyabb, 3,2 GHz-es alapórajellel érkezik. A processzorok TDP értékére 95 wattot írnak a források.

Ezeknél érdekesebb lehet az i5-8600K, amely a hírek szerint ugyancsak hat processzormaggal érkezik, ám a magonkénti két szálas végrehajtást biztosító Hyper-Threadinget most is letilja az Intel, így az i7-ekkel szemben az i5-ök csak hat szálon lesznek képesek végrehajtásra. A 8600K órajelét 3,6 GHz-re lőtte be a forrás, a TDP pedig 95 watt lesz. E mellé a Core i5-8400 személyében érkezik egy másik modell, amely lényegesen alacsonyabb, 2,8 GHz-es órajelet, ezzel együtt pedig 65 wattos TDP-t kap.

Az i5-ök tükrében várhatón az i3-akon is teker egyet az Intel, így ugyanis túl nagy lenne a szakadék a két család között, nem utolsó sorban pedig két maggal már nem lehet felülmúlni a négymagos Ryzen 3-akat. Arról egyelőre nincs hír, hogy az Intel milyen konfigurációkkal áll majd elő, de az AMD megoldásaiból kiindulva várhatóan négymagos, de Hyper-Threading nélküli modellek érkezhetnek, tehát gyakorlatilag a mostani Core i5 csúszik egy szinttel lejjebb.

Coffee Lake = Kaby Lake plusz két maggal

A Kaby Lake helyére érkező Coffee Lake kódnevű termékeket iparági pletykák szerint eredetileg 2018 januárjában akarta piacra dobni az Intel, azonban az AMD Ryzenek miatt végül felgyorsította a folyamatot a processzorgyártó. A 8000-es számozással érkező processzorok, továbbra is 14 nanométeren, viszont már annak második továbbfejlesztésével, a 14++ jelölésű variánssal készülnek, ami további finomhangolásokat takar a Kaby Lake-kel bemutatott 14+ verzióhoz képest. Ez hasonló fogyasztás mellett magasabb órajelet eredményezhet, ettől várható az Intel által korábban előrejelzett szerény, nagyjából 15 százalékos gyorsulás. A korábbi hírek szerint a Coffee Lake-ben is maradnak a Skylake mikroarchitektúrára épülő, idén harmadik életévükbe lépő processzormagok, így azonos magszám és órajel mellett azonos teljesítmény várható.