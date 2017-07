Kína tör előre a lassuló okostelefon-piacon

Lassul az okostelefon-piac növekedése, a szegmens az IDC korábbi előrejelzéseihez képest is komótosabbra vette a tempót, 3,6 százalék helyett 3,4 százalékos globális gyarapodással a 2017-es első negyedévben - ez összesen 344,3 millió eladott eszközt jelent. Ezzel együtt az elemzőcég szerint továbbra sem csökken az érdeklődés a csúcsmodellek iránt.

Az eladásokat, akárcsak egy évvel korábban, most is magasan a Samsung vezeti, 23,3 százalékos részesedéssel, igaz ez most valamivel vékonyabb, mint a 2016 elején produkált, 23,8 százalékos érték. A cég teljesítményében komoly szerepet játszottak a Galaxy S8 széria megjelenése előtt leárazott tavalyi csúcsmodellek, a Galaxy S7, illetve S7 Edge eladásai, továbbá a belépő-középszintű J és A sorozatú modellek is jól teljesítettek, mind a fejlett, mind a feltörekvő piacokon. Ez az IDC szerint annak is betudható, hogy a jellemzően olcsóbb készülékeket a gyártó formatervben egyre inkább közelíti a csúcskategóriás eszközökhöz - kérdés, hogy ez a trend idén is megmarad-e, az S8 modellek látványos - és drága - átszabása után. Korai adatok szerint egyébként utóbbi csúcsmodellek is nagyon pozitív fogadtatásra találtak, így a cég jövőre vonatkozó kilátásai is kifejezetten jók.

A második hely változatlanul az Apple-t illeti meg, a cég 14,7 százalékkal stabilan tartja a pozíciót a piacon, noha az egy évvel korábbi teljesítményt a cupertinói csapat sem tudta megismételni, akkor ugyanis 15,4 százalékon állt a piacrésze. A cég hagyományosan az év eleji időszakban nem sok újdonságot produkál okostelefonok terén, most azonban a nagyobb tárhellyel kiadott, barátságos árú iPhone SE, illetve az iPhone 7 és 7 Plus csúcsmodellek piros verziója is megjelent a palettán, ami lökést adhatott az eladásoknak.

A bronzérem a Huaweit illeti, utóbbi a két fenti riválissal ellentétben tavaly óta számottevően növelni tudta eladásait az első negyedévben, a 2016 Q1-es 8,4 százalékot így idén kereken 10-re hizlalva. A gyártó esetében a növekedést jelenleg Kína hajtja, az egyesült államokbeli szárnypróbálgatások egyelőre nem hajtottak sok vizet a cég malmára - a vállalatnak pedig a későbbiekben biztosan szüksége lesz a nyugati piacra, ha meg akarja őrizni lendületét. A népszerű P sorozatú, illetve Mate csúcsmodellek mellett az Y szériás olcsóbb eszközök, illetve a Honor almárka is jól teljesített az időszakban, nagyban hozzájárulva a cég növekedéséhez.

A negyedik és ötödik pozíciót az OPPO és a Vivo tartja, vagy ha úgy tetszik a két márka közös anyavállalata, a BKK Electronics. Előbbi leány 7,5, a második gyártó pedig 5,5 százalékos részesedést vívott ki magának a piacon 2017 Q1-ben, mindkettő jelentős előrelépés a 2016 hasonló időszakában mért 5,9 és 4,4 százalékhoz képest. Az OPPO egyébként nem csak Kínában, de a nemzetközi piacon is egyre jobban teljesít, eladásainak már mintegy negyede származik az anyaországon kívülről. Különösen Ázsia többi része, a Közel-Kelet és egyes afrikai régiók bolti eladásai tolták a cég szekerét. Indiában a Vivo is komolyan rákapcsolt, többek között az Indian Premier League 2017 egyik szponzoraként, valamint több új boltot is megnyitott a régióban. Indonéziában a cég egy nap alatt lezavart telefonjavításokkal igyekszik megkülönböztetni magát a konkurenciától.

Ami a piac 39 százalékáért felelős "egyéb" kategóriát illeti, az abban tömörített gyártók szerepe tovább zsugorodik, miközben a fenti vezetők dominanciája egyre növekszik. A kategória részesedése egy éve még 42,1 százalék volt, a számottevő zsugorodás jól mutatja, hogy egyre kevesebb hely marad a piacon a kisebb vagy új szereplőknek. Ezzel együtt vannak bátor új vállalkozók a láthatáron, elég Andy Rubin csapatára és az Essential Phone-ra gondolni, nekik azonban mind nehezebb dolguk lesz megvetni a lábukat a nagy gyártók mellett.