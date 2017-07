Néhány éves Atomok búcsúzhatnak a Windows 10-től

Nem települ a Clover Trail kódnevű, azaz a Z2000 szériás Atom processzorokra a Windows 10 Creators Update (1703-as verzió). A probléma hátterében a bő négy éve kiadott CPU-k grafikus egysége áll, azok hivatalos támogatása ugyanis megszűnt, újabb meghajtóprogram hiányában pedig a legújabb Windows verzió megjelenítési anomáliákat produkál. Egy lehetséges megoldás az előző verzió, tehát az Anniversary Update megtartása, ugyanakkor ez legfeljebb ideiglenesen jelenthet gyógyírt, ugyanis a Redstone 1 kódnevű kiadás támogatása 18 hónappal a megjelenést követően, így jövő február elején lejár, ettől kezdve pedig már a biztonsági frissítéseket sem kapja a közel egy éve megjelent verzió.

A probléma többek között az Acer egyes, Atom Z2520, Z2560, Z2580, Z2760 processzorral szerelt gépein is jelentkezik. Az érintett Intel központi egységekkel szállított PC-kre már nem is települ az április elején kiadott Creators Update, a Windows nyúlfarknyi üzenettel jelzi, hogy a rendszer nem kompatibilis az operációs rendszer legújabb kiadásával. Akik a probléma felfedezése előtt tették fel a frissítést, vagy manuálisan végzik el a telepítést, azok hiányzó ikonokba és/vagy szövegbe futhatnak, rosszabb esetben pedig durvább megjelenítési anomáliák is előfordulhatnak.

A kellemetlen jelenségért valószínűleg a Clover Trail Atomok GPU-ja a felelős, pontosabban az azok használatához szükséges meghajtóprogram. A szoftvert ugyanis a grafikus IP blokkot szállító Imagination Technologies tervezte, a Z2000 volt az utolsó sorozat, amelybe még nem az Intel integrált grafikus egysége került, a 2013 őszén megjelent Bay Trail-T-től kezdve ugyanis már saját HD Graphics egységgel szállította Atomjait a cég. Ennek értelmében az Intel és az Imagination közötti együttműködés is megszűnt, így a brit tervezőcég már nem készít újabb meghajtóprogramot az érintett processzorokhoz.

Ennek ellenére az Acer állítja, a Microsofttal közösen már dolgoznak a kompatibilitás javításán, ám ez nem jelenti automatikusan azt, hogy biztosan érkezik megoldás a problémára. Megfelelő driver híján Creators Update és az azt követő Windows 10 kiadások nem fognak működni a 2-4 éves konfigurációkon, jövő év február elejétől pedig az Anniversary Update támogatása is megszűnik, amelyet követően csak a korábbi Windows főverzióra (pl. 8.1) visszaállással kaphatnak (biztonsági) frissítéseket az érintett konfigurációk.

Támogatott élettartam

A Microsoft aktuális legújabb rendszerének megjelenésekor csupán annyit mondott, hogy nagy általánosságban minden olyan gép, amely Windows 7 és Windows 8 futtatására képes, a Windows 10-et is támogatja majd. Azonban ez ebben a formában nem állta meg a helyét, hisz az elmúlt években több hardver is támogatás nélkül maradt a gyártói oldalon, az alapértelmezett Microsoft-féle meghajtó pedig nem tudta betölteni az űrt - emlékezetes példa az ugyancsak Intel-féle Wi-Fi-vezérlők problémája.

Később a Microsoft már óvatosabban fogalmazott, amelynek értelmében a Windows 10 és a hozzá érkező frissítések csak az eszköz "támogatott élettartama" alatt számítanak hivatalosan is támogatottnak. Hogy ez pontosan mit jelent, arra továbbra is nehéz egyértelmű választ kapni, egy-egy notebook, tablet esetében ugyanis egészen más időszakot jelenthet ez, amelybe rengeteg egyedi változó is beleszólhat. A Windows 10 fejlődésével a támogatott hardverek sora folyamatosan bővülni fog, ám ahogy a mostani példa mutatja arra is fel kell készülni, hogy bizonyos eszközök kihullanak majd a listáról.