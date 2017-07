Csevegőappon dolgozik az Amazon

Saját csevegőalkalmazáson dolgozik Anytime néven az Amazon, derült ki az AFTV News híradásából. Az online kereskedelmi óriás egy olyan kérdőívet küldött ki felhasználóinak, amelyben egy üzenetküldő alkalmazás lehetséges funkcióiról érdeklődik, de konkrétumot nem közölt a cég az appal kapcsolatban. Úgy tűnik, hogy a szolgáltatás használható lenne asztali változatban és különböző mobil eszközökkel, a csevegés pedig titkosított lenne.

A kérdőív alapján az Anytime alkalmazásban a fő hangsúly az üzenetküldés kapná, de emellett más közösségi funkciókkal is rendelkezne a szolgáltatás. Az írásbeli csevegésen kívül része lenne a hang- és videóhívás, a fotómegosztás, valamint a Snapchat és a Facebook Messenger megoldásaihoz hasonlóan a fotós és videós filterek alkalmazása, a matricák, a gifek, a beépített játékok és a másik felhasználó megszólítása @ jellel. A nyilvánosságra került szöveg szerint ehhez nincs szükség például az ismerős telefonszámára, hanem csak a nevére, de hogy milyen formában jelennének meg egymásnak az ismerősök, az nem derül ki.

Ezenkívül a kereskedőcég a saját fő profilját is kihasználná, és ez jelentené számára a fő értéket is, hogy a felhasználók az appon keresztül más cégekkel is felvehetik a kapcsolatot, audio- és videohívást kezdeményezhetnek annak érdekében, hogy érdeklődjenek vagy konkrétan terméket rendeljenek, esetleg lefoglaljanak egy szolgáltatást. A konkrét funkciók feltérképezését a szóban forgó kérdőívvel végezte a cég, tehát közel sem biztos, hogy minden megvalósul - bár az AFTV-nek nyilatkozó felhasználó szerint a leírások alapján a termék többé-kevésbé késznek tűnik.

Már korábban is próbálkozott az Amazon az üzenetküldő rendszerek területén, februárban jelentette be a Skype for Business vagy a Cisco-féle WebEx konkurenseként induló Chime szolgáltatást, amely a vállalati felhasználóknak kínál lehetőséget videokonferenciákhoz, illetve képernyő- és fájlmegosztáshoz. Ennek a megoldásnak a Basic verziója ingyenes, amelyben két felhasználó intézhet hívásokat, a Plus csomagban vehető igénybe a képernyőmegosztás és távoli asztalkezelés felhasználónként havi 2,5 dollárért, a Pro opcióban pedig már akár száz ember is részt vehet és rögzítheti a konferenciákat havi 15 dollárért. Ezenkívül a vállalat az Echo Show kapcsán is bejelentette az Alexa Calling videóhívásokat bonyolító szolgáltatást.

Elképzelhető, hogy az Anytime a Chime backendjét és technológiáját használná, viszont az eddigi információk szerint ez ingyenes lesz. Ebben az esetben az Amazon valószínűleg azt a monetizációs elvet követné, amelyet például a Messenger is használ a hirdetésekkel és a felületre beengedett cégekkel kapcsolatban. A megjelenés időpontjáról egyelőre azonban semmit nem lehet tudni.