Összebútorozik a Samsung Pay-jel a PayPal

Beszivárog a Samsung mobilfizetési megoldásába a PayPal, a szolgáltatásban tárolt egyenleg rövidesen a Samsung Pay-ből is elkölthető lesz. A két vállalat partnerségének eredményeként a felhasználók minden kereskedőnél fizethetnek majd PayPallel, amely a Samsung Pay-t elfogadja, legyen az online felület vagy épp fizikai bolt. A bejelentés szerint az összekötött szolgáltatások első körben az Egyesült Államokban válnak elérhetővé, amelyet nem sokkal később követ majd a rajt a Samsung Pay által támogatott további régiókban.

A Samsung szerint a mobilfizetési megoldáshoz tartozó alkalmazásban tárolt kártyákhoz egyszerűen hozzáadható lesz a PayPal profil is, annak tartalma pedig így NFC-s vagy MST-s fizetéssel is elérhetővé válik. Aki nem emlékezne a Samsung Pay legfontosabb megkülönböztető jegyének számító MST-re, a LoopPay-jel megvásárolt technológiáról van szó, amely lehetővé teszi, hogy a koreai gyártó csúcstelefonjaival a felhasználók a csak mágnescsíkos fizetést támogató termináloknál is fizessenek. A technológia különösen azokban a régiókban jelentett előnyt a Samsungnak, ahol a chipekkel felszerelt bankkártyák sokáig nem terjedtek el, mint például az Egyesült Államok - noha mára itt is teret nyertek az érintés nélküli, NFC-s fizetést támogató kártyák és terminálok.

Az együttműködésből mind a Samsung, mind pedig a PayPal profitálhat. A Samsung annak örülhet, hogy a partnerség a PayPal által felvásárolt és használt Braintree fizetésfeldolgozó kapuit is megnyitja a Samsung Pay előtt, így a támogatott régiók érdeklődő kereskedői egyszerűen integrálhatják a fizetési megoldást saját rendszereikbe, míg a PayPal több millió fizikai boltba juthat el a koreai cég termékén keresztül.

A PayPal integrációja mindezek mellett a mobilfizetési megoldásokkal barátkozó felhasználók számára is vonzóvá teheti a Samsung Pay-t, amelynek komoly kihívást jelent az egyik legfontosabb piacot jelentő Egyesült Államokban tartani magát a rivális Apple Pay-jel szemben. Egy TechCrunch által idézett felmérés szerint a térségben a cupertinói cég termékét a kereskedők 36 százaléka fogadja el, míg a Samsung Pay esetében ez az érték 18 százalék. Nem most jut el ugyanakkor először fizikai boltokba a PayPal, többek között a Vodafone is jó ideje elérhetővé tette Nagy Britanniában működtetett, NFC-s fizetésre is alkalmas mobiltárcájában. A fizetési platform ráadásul már az Android Pay integráción is dolgozik, sőt az Apple-lel is partnerségre lépett, igaz itt egyelőre az App Store-os vásárlásokhoz használható.

A Samsung és a PayPal már korábban is dolgozott együtt, a fizetési platform a cég okostévéin is feltűnt. Az nem vitás, hogy a PayPalnek érdemes minél inkább megvetnie a lábát a mobilfizetésben, hiszen rohamosan növekvő területről van szó, amelyet a vállalat partnerségekkel sokkal jobban kihasználhat, mint a rivalizálással. A cég tavaly mintegy kétmilliárd mobilfizetési tranzakciót bonyolított, amelynek teljes forgalma elérte a 102 milliárd dollárt.