Ataribox: újabb nosztalgiakonzol a láthatáron

A NES Classic Edition sikerén felbuzdulva az Atari is megszellőztette saját minikonzolját, amellyel a Nintendóhoz hasonlóan a manapság divatos nosztalgiahullámot lovagolná meg. Az Ataribox névre keresztelt eszköz ugyanakkor jóval sokoldalúbbnak ígérkezik a fix számú játékot tartalmazó mini NES-nél, illetve hamarosan rajtoló utódjánál a Super Nes Classic Editionnél, azon egy sor csatlakozó, sőt SD kártyaolvasó is található. A készüléken az eddig kiadott képek alapján négy USB, sőt egy Ethernet aljzat is helyet kap, a gyártó szerint továbbá a klasszikus címek mellett mai játékok is futnak majd az eszközön - hogy ez pontosan milyen platformra íródott játékokat takar egyelőre rejtély, ugyanakkor az eszköz kis méretéből ítélve talán az androidos tartalmak támogatása tűnik a legvalószínűbbnek.

Az Ataribox tehát jóval sokoldalúbbnak ígérkezik, mint a Nintendo nosztalgiakonzoljai, ugyanakkor nem biztos, hogy esetében a szélesebb képességpaletta, beleértve az új címek támogatását, előnyt jelent majd. Kétélű fegyverről van szó, hiszen a NES és SNES Classic Edition kiadások "varázsa" is épp a kis eszközök egyszerűségében, no meg a hivatalos Nintendo köntösben rejlik - egy Raspberry Pi-jal felfegyverkezve eddig is lehetőség volt minimális utánajárással kvázi "mindenható" retro konzolokat készíteni a nappaliba. A modern hardver (amelyet az Atari külön hangsúlyoz) ráadásul a készülék árát is megdobhatja, így pedig nem feltétlenül lesz olyan triviális vétel a régi szép idők felidézésére, mint a Nintendo termékei.

Biztosat persze még nem tudunk, a készülék formatervén, illetve a klasszikus és modern játékok támogatásán kívül a gyártó ugyanis egyelőre nem árult el sokat az eszközről, a pontos specifikáció, ár, megjelenési dátum tehát ismeretlen. A konzol formaterve egyébként a népszerű, 1977-es Atari 2600-at idézi, az érzésre pedig rátesz egy lapáttal, hogy az Ataribox a piros és fekete mellett famintázatú előlappal is kapható lesz.

Nem meglepő, hogy az Atari is a Nintendo sikere után menne, a japán gyártó tavaly debütált minikonzojából ugyanis 2016 novembere és idén április között mintegy 2,3 millió darab talált gazdára. Ezzel a mennyiséggel ráadásul nem sikerült "jóllakatni" a készülékre éhes vásárlókat, a másodkézből származó modellek ára már jóval az eredeti 60 dollár fölé kúszott az eBay-en és más online piactereken. Emiatt a következő generációból a Nintendo nagyobb mennyiséget készül gyártani, ami valószínűleg tovább tüzeli az Atari ambícióit.

Persze mikor utóbbi cég logóját látjuk, már nem egészen az 1972-ben alapított cégre kell gondolni, amely a legendás Pongot és az említett Atari 2600-at is megalkotta. A vállalat az évtizedek alatt több tulajdonosváltáson is átment, 2001 óta pedig a mára Atari SA néven futó Infogrames szárnyai alatt működik.