Visszavonulót fúj az Uber Oroszországban

Összeolvad az Uber illetve az ételrendeléssel foglalkozó UberEATS, valamint az orosz keresőóriás saját fuvarmegosztó üzletága, a Yandex.Taxi Oroszországban és a környező kelet-európai országokban - számol be róla a TechCrunch. Az eset hasonló ahhoz, mint amikor a vállalat kínai részét a Didi Chuxing felvásárolta, cserébe pedig az UberChina 20 százalékos részesedést szerzett az új entitásban. A megfutamodást a kínai esetben is az indokolta, hogy az Uber már nem bírta tovább a versenyt a minden szempontból jobban teljesítő helyi fuvarmegosztóval. Ráadásul az Uber helyzetét jelenleg a vállalati kultúrával kapcsolatban kiderült botrányok és az alapító Travis Kalanick lemondatása is nehezíti.

A két cégből létrejövő új vállalat neve egyelőre még nem derült ki, de azt az Uber már egy sajtóközleményben kiküldte, hogy a vállalat vezérigazgatója Tigran Khudaverdyan, a Yandex vonatkozó divíziójának, a Yandex.Taxinak az igazgatója lesz. A létrejövő cégbe a Yandex 100 millió dollárt fektet be és így 59,3 százalékát fogja birtokolni, míg az Uber további 225 millió dollárt tesz az üzletbe, és a tulajdonrészből 36,6 százalékot kap, további 4,1 százalékos tulajdonrész pedig a munkavállalóké lesz. A létrejövő kapcsolt vállalat összesen 3,72 milliárd dolláros értékeléssel rendelkezik - amely egyébként lényegesen alacsonyabb a kínai 35 milliárd dolláros üzletnél.

"(...) Az Uber és a Yandex megállapodást kötött egy új cég létrehozásáról, amely egyesíti a Rides és EATS üzletágakat Oroszországban, Azerbajdzsánban, Fehéroroszországban, Kazahsztánban, továbbá Örményországban és Grúziában, ahol jelenleg nem vagyunk jelen. Ez egy izgalmas lehetőség egy egyedi szituációban, és ez nem lesz hatással a működésünkre más országokban. Az új vállalat célja az lesz, hogy kiszolgálja az utasok, a sofőrök és a városok érdekeit azáltal, hogy egy gyorsan növekvő, fenntartható fuvarmegosztó, ételszállító és logisztikai üzletet fejleszt a régióban. A Yandex helyi keresésre, térképekre és navigációra vonatkozó szakértelmének kombinálása a világszintű fuvarmegosztó tapasztalatunkkal, lehetővé teszi számunkra, hogy a legjobb helyi szolgáltatást építsük fel, és megbízható alternatívát nyújtsunk a gépjármű tulajdonosoknak a régióban." - írta az Uber európai, közel-keleti és afrikai üzletágának igazgatója, Pierre-Dimitri Gore-Coty a cég munkavállalóinak.

Eddig az Ubernek 21 városban sikerült jelen lennie a felsorolt országokon belül, amelyet az elmúlt három évben 170 millió dolláros befektetés árán ért el. Ehhez képest az új vállalat, főként a Yandex befolyása által hat ország 127 városában lesz elérhető, és így havonta 35 millió fuvart fog bonyolítani a tervek szerint.

A tranzakció a szabályozói testületek jóváhagyása és más szükséges feltételek teljesülése után várhatóan 2017 év végén zárul le. Ezt követően fogja a két cég integrálni az alkalmazásokat, és bevezetni az új cég brandjét a köztudatba, addig a két márka továbbra is különállóan működik egymás mellett.