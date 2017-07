Értékesítők térképezhetik fel a LinkedIn profilokat

Megérkezett a Microsoft LinkedIn integrációval is rendelkező Dynamics 365 nagyvállalati csomagjának egy része, amelyet áprilisban jelentett be a vállalat. A Dynamics 365 for Sales frissítése már tartalmazza a 26 milliárdért felvásárolt közösségi oldal beépített LinkedIn Sales Navigator funkcióját, amelyet a Microsoft Relationship Sales csomagban kínál a vállalat, de a tavaly év végén bejelentett fejlesztési tervből még nagyon sok elem hátravan ezen kívül.

A Microsoft Relationship Salesen belül láthatóvá válik az értékesítők számára a LinkedIn 500 millió tagjának szakmai hálója és a kapcsolatai, azaz hogy milyen irányban érdemes folytatni az értékesítést a hálózaton belül. A rendszer betekintést nyújt többek közt abba, hogy milyen ismeretségek fedezhetőek fel egy cégen belül és kirajzolódnak a "láthatatlan kapcsolatok", például ha két munkatárs már az iskola óta ismeri egymást.

"A kapcsolat-központú betekintés révén az eladók képesek lesznek arra, hogy hiteles és személyes elköteleződést alakítsanak ki a vevők keresletének megfelelően, skálázhatóan. A megoldás egyesíti a különböző adatokat a CRM-en, a közösségi hálózaton és a termelékenységi rendszereken keresztül, mint például at Office 365 és LinkedIn, így az értékesítők számára végre értelmet nyernek azok az adatok, amellyel már korábban is rendelkeztek, és egyesíthetik az értékesítési tapasztalatot a kapcsolatokon keresztül." - fogalmazza meg a Microsoft közleménye.

A LinkedIn ismerősi visszaigazolást követően a a Dynamics 365 már a rendszeren belül kezeli a felhasználó teljes profilját a jelenlegi adataival, korábbi munkahelyeivel, illetve a frissítésekkel és munkahelyváltásokkal együtt, továbbá az értékesítők LinkedIn InMailen keresztül közvetlenül küldhetnek üzeneteket a megcélzott személyeknek. Az integrációval összefüggésben a LinkedIn korábban már az adatkezelési szabályzatát is módosította melynek része, hogy a keresőmotorokhoz hasonlóan más szolgáltatások is tartalmazhassák az egyes profilokhoz kapcsolódó információkat.

Ahogy a videó és a Dynamics 365 vonatkozó aloldala bemutatja, a rendszer képes azonosítani a cégen belül a legfontosabb döntéshozókat "prediktív vezetői pontozással", és hogy hozzájuk milyen kapcsolatokon át képes az értékesítő eljutni, például kik azok a kollégák, akiknek véleményében megbízik, így kiket érdemes megkérni a bemutatásra. Továbbá a Relationship Sales útmutatást ad ahhoz is, hogy a kapcsolati hálón keresztül milyen további lehetőségek adódnak vagy éppen melyek az olyan kockázati tényezők, amelyekre "több figyelmet kell fordítani". Ahogy a bejelentésben is szerepelt, mindehhez a szolgáltatás egyaránt felhasználja a Sales Navigator, a Dynamics 365 és az Office 365 adatait, és az értékesítési folyamatban mindig felajánlja, hogy mi legyen a következő lépés.

A Microsoft Relationship Sales csomagra felhasználónként havi 135 dollárba kerül felhasználónként, és tartalmazza a vállalati LinkedIn Sales Navigator, illetve a Dynamics 365 for Sales vállalati megoldást. A két megoldásra továbbra is elő lehet fizetni külön-külön is, a Dynamics 365 for Sales ára havi 95 dollártól kezdődik felhasználónként, a Sales Navigator ára nem nyilvános, de a kezdő csomag ingyen is kipróbálható.

Mi maradt hátra a Dynamics 365 fejlesztésekből?

Az Inspire partnerkonferencia bejelentései szerint még ebben hónapban megjelenik a másik két áprilisban bejelentett újdonság, a Dynamics 365 for Talent és a Dynamics 365 for Retail. A Talent megoldás a másik nagy LinkedIn-területet, a toborzást és a munkaerő-menedzsmentet veszi célba a LinkedIn Recruiter integrációval, amellyel rendszerben a jelölteket interjúztató menedzserek és HR-esek a friss információkat fogják látni a közösségi oldalon szereplő adatokkal és releváns kapcsolatokkal, illetve a HR-esek fejlesztési terveket is kidolgozhatnak az adatok alapján a jelölt számára.

A kereskedelmi feladatokat támogató Dynamics 365 for Retail az eddig közölt információk szerint nem fog kapcsolódni a linkedines integrációkhoz, legalábbis egyelőre. A rendszerrel a napi működési folyamatok több üzleten és több értékesítési csatornán át lesznek követhetőek, beleértve azok dolgozóit, vásárlóit, készletét és pénzügyeit. Továbbra sem közölt információkat a Microsoft sem a Talent, sem a Retail árazásával kapcsolatban.

Képernyőkép a Dynamics 365 for Sales rendszerből (Forrás: Roadmap)

A Dynamics 365 Insider Program tagjai számára már elérhető a Dynamics 365 for Sales és a Dynamics 365 for Marketing újdonságainak előzetesen kipróbálható változata. Ezekről a bejelentés nem nyújt konkrétumot azon kívül, hogy az értékesítés számára jobb döntéseket segít hozni vagy az ügyletek gyorsabb lezárását támogatja. A ZDNet értesülései szerint ez a LinkedIn Lead Gen Forms illesztését jelenti, amellyel a folyamatban lévő értékesítési folyamatok, illetve kampányok összekapcsolhatóak a cégek munkavállalóival. Ezáltal a marketingesek például azt tudják összevetni, hogy a LinkedInnel közösen bonyolított kampányok mennyire sikeresek más forrásokhoz képest. Az önálló megoldás az AppSource-ból opcionálisan lesz majd installálható azok számára, akik rendelkeznek Dynamics 365 for Sales előfizetéssel, a Marketing modul Business Edition felhasználói pedig csomag részeként fogják kapni az új funkciót.

Továbbá a Dynamics 365 for Finance and Operations megoldás Business edition verziója is terjeszkedik, de egyelőre az Egyesült Államok és Kanada határait csak az Egyesült Királyságig lépte át, ahol július 1-től elérhetővé vált a szolgáltatás. Az úgynevezett Hybrid deployment lehetőséggel együtt, amellyel a nagyvállalati verziót már on-premise alapon is lehet telepíteni.

A felsoroltakon kívül a Dynamics 365 Roadmap még nagyon sok további elemet felsorol, amelynek közzétételére a jövőben számítani lehet. Ezeknek csak egy része kapcsolódik a LinkedIn közösségi oldalhoz, de az már világosnak tűnik, hogy a Microsoft a Dynamics 365 rendszer egyes moduljai és a LinkedIn között szeretné minél szorosabbra fűzni a viszonyt.