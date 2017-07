Threadripper: két modellel rajtol a csúcs-AMD

Egy időre biztosan az AMD konzumer kínálatának csúcsát fogja képezni a Ryzen Threadripper fantázianevű új processzorcsalád, amelyet most leplezett le a processzorgyártó. Ebbe a kategóriába a nagy magszámú, egyszerre szokatlanul sok programszálat párhuzamosan futtatni képes chipek kerülnek be - erre is utal az elnevezés.

Első körben két Threadripper mutatkozott be, egy 12 illetve egy 16 magos processzor formájában, ezek a Threadripper 1920X illetve Threadripper 1950X névre hallgatnak. A két processzor között nem csak a magszám, hanem az órajelek is különböznek, a 12 magos, kisebb verzió valamivel magasabb alapórajelen ketyeg (3,5 GHz vs 3,4 GHz), a turbó frekvencia azonban azonos, 4 GHz. A két modell támogatja az AMD XFR technológiáját, megfelelő hűtés esetén képes órajelét még magasabbra is tornázni.

A Threadripperek alá az AMD egyébként új foglalatot is fejlesztett, ez a Socket TR4 és 4094 érintkezőt tartalmaz. A nagyobb chip hivatalos hőkerete (TDP) egyébként 180 watt, a megfelelő hűtéshez tehát átgondolt megoldásra lesz szükség, akár levegős, akár vizes alapon építünk rendszert. A hivatalos bejelentés ellenére az AMD sok részletet homályban hagyott, így a gyorsítótárak méretét is csak az 1950X esetében ismerjük (512 kilobájt magonként és 32 megabájt L3), és nem ismert a támogatott memóriák átviteli sebessége sem, de az XFR-rel elérhető maximális órajel sem nyilvános.

(forrás: AnandTech)

A Threadripper egészen biztosan hozza viszont az AMD-chipek egyik különlegességét, a rendkívüli kifelé mutató sávszélességet: a lapkák összesen 60 PCI Express 3.0-s csatornát kínálnak a gyorsítók és PCIe-s SSD-k számára, illetve további 4-et foglal be az alaplapi vezérlőhíd. Ez nagyon bőséges, a processzor három GPU-t és három M.2-es SSD-t is kényelmesen meg tud hajtani - különösen az Intellel összehasonlítva jön ki a kontraszt, az i9-esek ugyanis maximum 44 sávot kínálnak csak.

Ahogy arról korábban már írtunk, a Threadripper processzorokat összesen két 8-8 magot (2-2 CCX-et) tartalmazó Zeppelin modul összetokozásával készíti. Ez igaz a 12 és 16 magos kiadásra is, a szilícium mindkét esetben megegyezik, a kisebb modellben viszont 4 magot letilt a gyártó.

Kinek, mikor?

A bolti rajt pontos időpontját az AMD még nem árulta el, az árakat viszont igen: az Egyesült Államokban a Threadripper 1950X nettó ezer dollárért lesz kapható, a kistesó 20 százalékkal olcsóbban, 800 dollárért. Ezzel mélyen az Intel alá vágott a gyártó, a cég konkurens tízmagos i9-7900X chipért kér ezer dollárt, ehhez képest mindkét Threadripper nagyon versenyképes lehet. De az Intel új királyprocesszora, a 2000 dolláros, 18 magos i9-7980XE is kényelmetlen pozícióban találhatja magát, a dupla árat nagyon nehéz lesz az AMD-s kínálat mellett megindokolni.

Az már most biztosra vehető, hogy a két gyártó között ádáz küzdelem bontakozik ki a bimbózó SHED (super high end desktop) szegmensben, ahol a bődületesen nagy nyers teljesítményű de nagyon sokat fogyasztó és drága processzorok versenyeznek. De egyelőre még az sem látszik egyértelműen, hogy a szegmens egyáltalán releváns, az ide tervezett chipek ugyanis leginkább "prosumer" felhasználókat tudnak kiszolgálni, akik professzionális munkára is használják asztali gépüket, de igazi munkaállomásba nem akarnak beruházni. A 20-32 szálat futtatni képes processzorok létjogosultsága ugyanis csak nagyon speciális feladatok alatt igazolt, mint ray tracing vagy videós feldolgozás, azt majd a következő negyedévek fogják megmutatni, hogy van-e elegendő fizetőképes kereslet ezekre a nagyon specializált lapkákra - vagy csak presztízsokokból, a szerveres fejlesztések melléktermékeként kerültek piacra.