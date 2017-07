Három ízben érkezhet a játokosokat célzó Radeon RX Vega

Három kódnévről beszél a lassan közelgő Radeon RX Vega videokártyák kapcsán a VideoCardz.com. Az oldal értesülései szerint három különféle modellel készül az AMD, amelyek között a hűtés, a számítási teljesítmény, illetve a fogyasztás jelentheti az egyes legfőbb különbségeket. A régóta várt termékek a megjelenés előtt három helyszínen is demózza a tervezőcég, rendhagyó módon elsőként épp hazánkba érkeznek az új videokártyák, jövő kedden egy budapesti rendezvényen lehet szemügyre venni az RX Vegát.

A VideoCardz.com szerint a kínálat csúcsát az AMD által tervezett RX Vega XTX kódnevű referencia modell jelenti majd, ez 4096 darab stream processzort és 8 gigabájt HBM2 memóriát vonultat majd fel. A kártya fogyasztási kerete 375 watt lesz, a meglehetősen magas értéket pedig az előd Fury X-hez hasonlóan vízhűtéssel kezeli a cég. Ennél szerényebb lesz az RX Vega XT néven emlegetett modell, amely ugyancsak 4096 feldolgozóegységet kínálhat majd, ám azok órajele várhatóan alacsonyabb lesz, legalábbis a lényegesen szűkebb, 285 wattos fogyasztási keretből erre lehet következtetni. Ez a modell is 8 gigabájt HBM2 memóriával érkezik, a disszipáció elvezetéséről pedig már léghűtés gondoskodik majd.

A trió legkisebb tagja az RX Vega XL lehet, amelynél már a GPU végrehajtóegységeit is megnyirbálták, 4096 helyett 3584 darab stream processzor lehet aktív a lapkában. A memória kapacitásáról egyelőre nincs információ, de várhatóan erre is 8 gigabájt kerül fel, ugyanis HBM2-ből nincsenek 3 gigabájtos lapkák (ami lehetővé tenné a 12 gigás helyi memóriát), így eggyel lejjebb kapcsolva már csak 4 gigabájt lehetne a kapacitás, amely kevés lenne egy felsőkategóriás kártyához. A modell fogyasztása az RX Vega XT-hez hasonló lehet, 285 watt. E verzió tervezését már a kezdetektől fogva teljesen a partnerekre bízza az AMD, így a hűtés kialakítása is az egyes gyártókon múlik majd, várhatóan kettő vagy három ventilátoros megoldással kerülnek majd piacra a kártyák.

Az AMD és Budapest

A piaci rajt előtt három eseménnyel haknizik az AMD, főszerepben a Radeon RX Vega videokártyákkal. A bemutatók közül egyet Európában, kettőt pedig az USA-ban tart a cég, az előbbi kontinensen rendezett esemény helyszíne pedig némileg rendhagyó módon épp Budapesten lesz jövő kedden. Ezt talán épp a csúcsmodell hűtése ihlette, ugyanis az Akvárium Klubba várja majd az érdeklődőket az AMD, ahol délután 2 és este 7 között lehet megtekinteni a vasakat. A rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Ezt követően Portlandban a PDXLAN-on, végül pedig a Los Angeles-e SIGGRAPH-on lép színre a várhatóan három modellből álló széria.

Egyébként Budapest és az AMD kapcsolata nem teljesen új keletű, közel 10 évvel ezelőtt fővárosunkról kapta kódnevét az egyik Opteron, ekkor még Forma-1-es helyszínekről nevezte el szerveres CPU-it a vállalat. A mindössze négy tagú széria ugyanakkor nem aratott sikert, köszönhetően a vadiúj K10-es mikroarchitektúra körüli problémáknak. Hogy másodjára mekkora szerencsét hoz Budapest az AMD-nek, az hamarosan kiderül.