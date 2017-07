Megújul az Outlook mobilos felülete

Megújul az Outlook androidos és iOS felülete a könnyebb üzenetküldés és a kereshetőség szempontjából - írja a Microsoft Office blogja. A megjelenéssel kapcsolatos változásokat a felhasználók iOS-en már mostantól tapasztalhatják, de a beígért keresőfunkciókra még határozatlan ideig számukra is várni kell, az androidosoknak pedig minden frissítést később fognak megkapni. A Windows 10 Mobile tulajdonosok a videós bejelentés alatt kifogásolják, hogy a vállalat a saját készülékeire nem adta ki a frissítést, és bár a Microsoft még nem jelentette be a támogatás teljes megszüntetését ezen telefonok esetében, de bizonytalan, hogy milyen módon támogatja azokat a jövőben.

Az androidos és iOS mobilapp újdonságok közé tartozik, hogy a vállalat átgondolta az üzenetek megjelenítését is, így most jobban elkülönülnek egymástól a különböző levelek, miközben egyszerre több részletet láthat belőlük a felhasználó. Egy levelezés megnyitása után a képernyőn rögtön az első olvasatlan üzenet jelenik meg, ahelyett, hogy a legelső levéltől kellene az újabbig navigálni. A "gyors válasz" funkció pedig chatszerűen jeleníti meg az üzenetküldő dobozt, miközben a felhasználó a beszélgetés előzményeit is láthatja.

Ezentúl a felhasználók több fiók és mappa (bejövő üzenet, piszkozat, Groups) között is válthatnak egy újratervezett menü segítségével, amely jobban hasonlít például a Gmailből megszokott menüsorhoz. A Groups funkció egyébként egy áprilisban bevezetett újdonság a Mac, iOS és Android használók számára, amellyel egy csoporthoz tartozó üzeneteket, naptárakat és fájlokat lehet különválasztani - mostantól pedig ezeknek a csoportoknak az elkülönítése is egyértelműbb.

További tervek közé tartozik, hogy a cég szeretné megújítani a mobilalkalmazás keresőjét, és a mezőt az egyszerűsített menüsorban egy központi, jól látható helyre tenné. A keresőn belül pedig nem csak az üzenetek kifejezéseire, hanem személyekre és fájlokra is lehetne keresni a jövőben. A rendszer a begépelt karakterek és a leggyakrabban keresett személyek alapján kiegészíti majd a keresőkifejezéseket, szintén ahogy a felhasználók a Google megoldásaiból már megismerhették ezt a funkciót - a személyek kiválasztása után pedig a pár hete bejelentett névkártyák jelennek meg.

Az új típusú keresést a Microsoft Graph segíti, amelyet például már a Project Rome metaplatform kapcsán is említettünk. A rendszer kigyűjti a személy számára fontos kapcsolatokon kívül például az utazási vagy a csomagszállítási információkat, illetve bármi más fontos adatot a levelek csatolmányai alapján - már akkor is, mikor a felhasználó a keresőmezőre rákattint. Továbbá ez a megoldás segíti a kifejezések kiegészítését is a felhasználó preferenciái alapján.

Az Outlook megjelenítési újdonságai iOS-en már most is tapasztalhatóak Outlook.com és Gmail felhasználói fiókokkal, de az Office 365 fiókok támogatására még "pár napot" várni kell. Mint ahogy az androidosoknak is csak "a következő pár hónapban" jelenik meg az Outlook új formájában. A Microsoft Graph keresőfunkciói pedig mindkét mobilos rendszerben majd csak később lesznek elérhetőek, amelynek időpontját a Microsoft nem közölte.