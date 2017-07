IDC: robbanás előtt a virtuális és a kiterjesztett valóság

Komoly növekedést jósol a VR és AR eszközök piacának az IDC. A piackutató szerint a technológiákat kínáló különféle eszközök darabszáma 2021-ig 57,7 százalékos összetett éves növekedési ütemmel (CAGR) lépdel előre, amivel a tavaly értékesített mennyiség megtízszereződne, ezzel pedig elérné a 100 milliós darabszámot. Az elemzők szerint a virágzást az okostelefonos megoldások mellett a PC-s és konzolos termékek is hajtják majd, még ezt jelenleg nehéz is elképzelni.

Az IDC már a következő másfél évre számottevő növekedést prognosztizál a VR szemüvegek piacán, hála a szóban forgó időszakra remélt újabb, olcsóbb termékeknek, illetve a PC-k növekvő számítási kapacitásának. Utóbbinak köszönhetően egyre lejjebb kerülhet a kielégítő élményhez szükséges küszöb, amivel fokozatosan szélesebb kör számára nyílik meg a virtuális valóság világa. Ugyancsak katalizáló tényező lehet, hogy az újabb szemüvegekkel együtt a hozzájuk tartozó nyomkövetési technológia is fejlődik, aminek hála javulhat a felhasználói élmény. Erre szükség is van, ugyanis a virtuális valóság több gyermekbetegséggel küzd, amelynek köszönhetően a tavalyi láz mostanra láthatóan alábbhagyott, emiatt pedig már többen temetni kezdték a technológiát.

A dedikált AR, tehát a kiterjesztett valósághoz tervezett eszközök száma alacsony maradhat az IDC szerint, aminek elsődleges okát a kivitelezés nehézségében látják a piackutató. Ezért az ilyen termékek még jó darabig a kereskedelmi szektorban, például az egészségügyben és a gyártásban maradnak. A Microsoft, az Epson, a Meta, az ODG, vagy a DAQRI már jelen vannak a piacon, az elemzők pedig újabb szereplők érkezésére számítanak. Ennek oka, hogy a kereskedelem egyes szektorait alapvetően változtathat meg a kiterjesztett valóság.

De a konzumer piacon is komoly jövő állhat az AR előtt, köszönhetően az egyre szélesebb körben megjelenő okostelefonos implementációknak, amelyekkel a lakossági szegmensben is megvetheti lábát a technológia. Az elemzőcég kiemeli az Apple lehetséges szerepét, amely a közelmúltban jelentette be a kiterjesztett valósághoz fejlesztett ARKitet, eközben pedig egy AR fejlesztőcéget is felvásárolt, azaz komolyan számol az iránnyal a vállalat.