Tényleg jönnek a reklámok a Messengerbe

Megnyitja a Messenger felületét a hirdetések előtt a Facebook - tudta meg a Venture Beat. A hivatalos bejelentés nem okoz különösebb meglepetést, a cég január óta Thaiföldön és Ausztráliában teszteli a funkciót, ennek tanulságaira alapozva pedig hamarosan a nemzetközi piacon is elindul a monetizálás. A hirdetések egyébként a Messenger kezdőképernyőjén jelennek majd meg, ez az a felület, amely az összes folyó beszélgetést listázza, így értelemszerűen megkerülhetetlen a mobilos alkalmazásban.

A Messenger egy nagyon fontos lába mára a Facebook szolgáltatáscsomagjának, önmagában is 1,2 milliárd havi aktív felhasználóval rendelkezik, a hírfolyammal ellentétben azonban ezt a felületet eddig a cég nem nagyon tette pénzzé. Ez változik most ezzel a bejelentéssel, a Facebook végül úgy döntött, hogy a már bevált modellben, hirdetésekkel fog pénzt keresni. Ez egyébként nem teljesen magától értődő, az alternatív chat-kliensek mind más-más üzleti modellt használnak, a Tencent-féle WeChat és QQ például metaplatformmá emelkedett, amely összeköti a cégeket és a felhasználókat és amelyen keresztül változatos (akár banki) szolgáltatások is nyújthatóak.

A Facebook is próbálkozott hasonló irányba vinni a Messengert, a chatbotok és egyéb kiegészítő funkciók azonban úgy tűnik, nem mozgatták meg a felhasználók és a cégek fantáziáját, így marad az egyszerűségében brutális hirdetéses modell. Azért a cég nem zárja ki az alternatív opciókat is, a bejelentést tevő Facebook-döntéshozó Stan Chudnovsky szerint "a reklám nem minden, de egyelőre ezzel fogunk pénzt csinálni. A jövőben más üzleti modelleket is kipróbálunk majd, de ezek is a hirdetésekhez kötődnek majd így vagy úgy."

A jelenlegi Messenger-hirdetések között a fizetett üzenetek is fellelhetőek illetve olyan hirdetések a Facebook hírfolyamban, amelyeket lekattintva Messenger-beszélgetés indul el egy márkával (bottal vagy emberrel). Szerencsére a szőnyegbombázásnak (egyelőre) gátat szab, hogy fizetett üzenetet az a cég küldhet, amellyel a felhasználó már egyszer kezdeményezett beszélgetést.

Az újonnan induló hirdetések már igazi display hirdetés formájában működnek majd, tehát kitakarnak valamennyit a Messenger hasznos felületéből és azon gyakorlatilag egy banner reklámot jelenítenek meg. A hirdetők a helyért a szokásos aukciós modellben fizetnek majd és a Facebook illetve Instagram célzási eszköztárához hasonló módon célozhatják azokat. A rajt a következő hónapokban várható, az első reklámok még év eleje előtt feltűnnek (szinte minden) felhasználó képernyőjén.