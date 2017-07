Végre megérkezett a vadiúj Xeon generáció

Hosszú várakozást követően végre hivatalosan is megérkezett a Purley kódnevű vadiúj Xeon platform. Ahogy arra már korábban fény derült, a több tucat, egészen pontosan 58 darab különféle Skylake-SP processzort felvonultató család teljesen új nevezéktannal érkezett. Az Intel gyakorlatilag nulláról írta újra a termékek jelölését és szegmentálását, már nem a foglalatok száma jelenti az elsődleges határvonalat, bejött a képbe a maximálisan támogatott memória mérete, az élettartam, illetve az integrált Omni-Path interkonnekt is. Ezzel kezdhetjük előröl a tanulást, a valóságos processzoreső fényében pedig majd ember legyen a talpán, aki típusjelölés alapján legalább majd az adott modell alap specifikációit fejből elmondja - vagy akár a teljesítményt nagyjából be tudja lőni.

A néhány hónapja közölt Platinum, Gold, Silver, illetve Bronze elnevezés marad, mostanra pedig már az is egyértelmű lett, hogy ezek határvonalai gyakorlatilag csak az árazás mentén húzódnak. Ennek megfelelően a felsőházat képviselő Platinum széria az elképesztően magas, 13 011 dollártól skálázódik lefele 3115 dollárig, igaz a második legolcsóbb típus már 4856 dollár. A Xeon Platinum 8180M ezzel új rekordot állít fel, az E7 v4 család legdrágább, E7-8894 modellje ugyanis ennél bő 31 százalékkal volt olcsóbb a maga potom 8898 dolláros árával.

A szóban forgó csúcsmodellt mindössze egy, de bizonyos esetekben nélkülözhetetlen képesség különbözteti meg az amúgy minden másban hasonló tudású, "M" jelölés nélküli társától, ez pedig a memória maximálisan támogatott kapacitása, amely a sima modell duplája, számszerűen 1,5 terabájt. Ez az összes új Xeon esetében áll, tehát az "M" jelölés minden esetben a dupla memóriakapacitásra utal, amiért cserébe akár igen vastag, 30-100 százalékos felárat is felszámol az Intel. Emellett még két betűt célszerű fejben tartani: a "T" jelölés, amely az Intel ígérete szerint magasabb termikus tűrőképességet, ezzel együtt pedig bizonyos körülmények között magasabb élettartamot (10 év) jelent. Ezeket például NEBS (Network Equipment-Building System) formátumú rendszerekhez ajánlja a gyártó.

A harmadik betű az "F", amely a fabrikra, pontosabban az integrált Omni-Path interkonnektre utal. A fejlesztés nem új, az a Xeon Phi "Knights Landing" gyorsítókkal már korábban bemutatkozott, mostantól pedig egyes Xeon CPU-kkal is elérhető. Az "F" jelölésű processzorok tehát 100 Gb/sec átviteli sebességre képes Omni-Path portokkal vannak felvértezve. Az Intel szerint az Omni-Path számos előnnyel kecsegtet, így például a késleltetés akár 17 százalékal, a fogyasztás 60 százalékkal, ezeknek hála pedig a költségek akár 26 százalékkal is csökkenhetnek.

Emellett az Intel a korábbi gyakorlatnak megfelelően az órajelek, illetve a TDP mutató alapján további két táborra bontja a processzorokat. Az egyikben magas fogyasztású, teljesítménycentrikus modellek, a másikban pedig a teljesítmény/fogyasztásra fókuszáló fókuszáló típusok sorolhatóak, amely némileg alacsonyabb alapórajelet és TDP-t takar.

A már említett, 16 különféle modellt felsorakoztató Platinum sorozatban négy "M", két "F", illetve egy "T" modell kapott helyet. A 81xx számozású termékek között a sokmagos modellek vannak többségben, az egyetlen 4, 12, illetve 16 processzormagot kínáló processzor mellett 24, 26, illetve 28 magos termékek találhatók. Értelemszerűen a csúcsmodell a lapka által kínált maximális magszámot nyújtja 2,5 GHz-es alapórajel és 3,8 GHz-es turbó mellett, amelyhez meglehetősen magas, 205 wattos TDP, illetve a már említett extrém magas ár társul. Szót érdemel még a 8156 számozású, négymagos modell, amely 3,6 GHz-es alap és 3,7 GHz-es turbót kínál 105 wattos TDP mellett, ezért cserébe viszont igencsak magas, 7007 dolláros árat kér az Intel. Ezzel a típussal most is a rosszul skálázható alkalmazásokat, illetve a magonkénti licencelést alkalmazó szoftvereket futtató környezeteket célozza az Intel.

A Platinum sorozat összes tagjára jellemző, hogy azokból 2-, 4-, vagy akár 8-utas rendszereket is lehet építeni, hála a lapkánkénti három, a foglalatok közötti kommunikációt biztosító UPI interkonnektnek, amely egyenként 10,4 GT/s sávszélességet kínál. Ugyancsak minden modell kínál hat darab, legfeljebb DDR4-2666 szabványú modulokat támogató memóriacsatornát, illetve 48 darab PCI Express 3.0 sávot. Ugyancsak említést érdemel az AVX-512 támogatás, amely a Platinum modellek esetében magonként két FMA egységgel hajt végre.

A kétszer több, összesen 32 különféle típust kínáló Gold család egy fokkal kacinfántosabb, ugyanis itt a többséget jelentő 6000-es modellek mellett 5000-es típusok is vannak. Az arany színű modellek 4-től 22 magig skálázódnak, a legolcsóbb darab a négymagos Xeon Gold 5122, amelyet 1221 dollárért kínál az Intel, a legdrágább pedig a 6142M a maga 5949 dolláros árcímkéjével. A másik két "M"-es modellt is 5000 dollár feletti összeggel listázza az Intel, a többi típus viszont lényegesen olcsóbb.

A Gold processzorokból egyaránt építhető 2- és 4-utas, igaz az 5100-as modellek esetében ehhez csak két UPI link áll rendelkezésre, ami bizonyos esetekben lassíthat a CPU-k közötti adatcserét. Ezzel még nincs vége a 6100 és 5100 sorozat közötti különbségeknek, ugyanis míg előbbi DDR4-2666, addig utóbbi csak DDR4-2400 szabványú modulokat támogat, miközben a kisebbik széria az AVX-512-es utasítások végrehajtását is lassabban végzi, köszönhetően a magokban található egyik FMA végrehajtó letiltásának.

Az új kínálat aljára Silver és Bronze modellek kerültek a másik két szériához képest szerény, összesen 10 modelles kínálattal. A processzorokat alacsony órajel és TDP jellemző, az egyetlen 70 wattos kivételtől eltekintve a többi modell 85 wattos mutatóval rendelkezik. A Silver 4100 sorozat nyolc tagja között négy, nyolc, tíz, illetve tizenkét darab maggal szerelt processzorok vannak, az árcímke pedig 417 és 1112 dollár között mozog. A Bronze egyelőre két taggal, egy nyolc és egy hatmagos modellel szerénykedik, a 3106-ért 306, a 3104-ért pedig 213 dollárt kér az Intel.

A tíz különféle modellből 2-utas rendszereket lehet építeni, amihez két, 9,6 GT/s átviteli sebességre képes UPI link adja az alapot, és ugyancsak hasonlóság az egyetlen FMA-ra támaszkodó AVX-512 végrehajtás. Ezzel szemben a Silver processzorok DDR4-2400, a Bronze-ok pedig DDR4-2133 szabványú modulokat támogatnak, miközben a két Bronze modell már a Hyper-Threadinget támogatást sem kapta meg, illetve a turbó is csak a 3104 esetében aktív.