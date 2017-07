Kis cégekhez is lecsorog a komplett Microsoft-előfizetés

Hamarosan a kisebb cégek számára is megérkezik a "Microsoft-előfizetés", amely egyben kínálja a Windows és az Office licencet - jelentette be a Microsoft. Az egyszerűen csak Microsoft 365 névre keresztelt csomag megtartotta a nagyvállalati ügyfeleknek már egy ideje elérhető SPE-előfizetés különlegességét, így a partnerek egyedi árazás mellett akár viszonteladóként is forgalmazhatják.

Előbb a nagyoknak, majd a kicsiknek

Szinte pontosan egy éve jelentette be a Microsoft, hogy a Windows 10-et is kínálja majd előfizetéses rendszerben, havidíjas alapon. A Windows Secure Productive Enterprise csomagok igazi Windows-as-a-Service megoldást kínálnak, a pakkba a Windows 10 licence mellett az Office 365 előfizetés, bizonyos felhős szolgáltatások (OneDrive, Yammer, stb) került be, csomagtól függően rengeteg kiegészítő szolgáltatással - víruskergetőtől Azure Active Directory-ig. Azonban az SPE csomagok egészen eddig csak a nagyvállalati előfizetők számára voltak elérhetőek, a kis cégek nem fizethettek elő.

Az idei Inspire konferenciára nagyon hasonló bejelentést időzített a Microsoft: megjelenik hamarosan a Microsoft 365 előfizetéses csomag, immár a nagyvállalati korlátozás nélkül. Az előfizetés alapvetően két konstrukcióban érhető el, Enteprise és Business néven. A Microsoft 365 Enteprise-ban az Office 365 és a Windows 10 Enteprise verziója érhető el (nyilván), plusz az EMS (Enterprise Mobility+Security) szolgáltatás is jár hozzá. Ez E3 és E5 kiadásokban jön majd, a két csomag pedig gyakorlatilag direktben váltja a tavalyi SPE előfizetéseket, így csak újrabrandelésről van szó.

A Business csomag az Office 365 Business Premium előfizetést takarja majd és upgrade jogot a Windows 10-hez - maximum 300 fős szervezeteknek. Ehhez is jár a központi felügyeleti szolgáltatás (EMS), a Windows Defender vállalati kiadása viszont nem.

Utóbbi csomag augusztus 2-vel lesz kipróbálható, a hivatalos rajt valamikor később lesz. Az Enterprise kiadáshoz nagyvállalati szoftverszerződéseken (Enterprise Agreement) és Microsoft CSP partnereken keresztül lehet majd hozzáférni - ez tehát ugyanaz a konstrukció, mint az SPE-k esetében volt. A Business verzió azonban nem tartalmaz licencelési korlátozásokat, ezt bármekkora szervezet megvásárolhatja a CSP-ken keresztül vagy közvetlenül a Microsofttól is.

A Microsoft 365 tehát immár minden céges ügyfél számára lehetővé teszi, hogy a cég szoftvereit felhasználás alapján vegye igénybe: fizetni felhasználónként és havonta kell, így mindig csak annyi költséget jelent, amennyit a szervezet éppen fel is használ. Az új Microsoft 365 Business ára 20 dollár lesz felhasználónként és havonta.

Tetszés szerint újracsomagolható

A Microsoft 365 az informatikai szolgáltatásokat nyújtó cégeknek ad elsősorban értékes terméket. Az ilyen, elsősorban üzemeltetéssel foglalkozó cégek ugyanis immár a szoftverek árát is beleépíthetik a saját portfóliójukba és például kkv-k számára kínálhatnak teljeskörű üzemeltetést, beleértve a szoftverlicenceket is. Ezt a Microsoft licenckonstrukciója lehetővé tette az SPE esetében is, tehát minden bizonnyal az új csomagok esetében is elérhető lesz. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy az üzemeltető cégtől lehet majd venni 10 főre informatikai szolgáltatást karbantartással, üzemeltetéssel, nyomtató feltöltéssel és nem mellesleg Windows licenccel, teljes Office csomaggal, havidíjas formátumban.