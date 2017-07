Újabb csapás a memóriapiacnak

A Micron szennyeződés miatt kénytelen szüneteltetni a Tajvanon található egyik, Fab 2 üzemének működését, amely a globális DRAM termelés 5,5 százalékáért felel. A váratlan esemény rosszabbkor talán nem is hátráltathatná a Taojüan megyében található memóriagyár működését, a világpiacon ugyanis éppen memóriahiány tombol, a termelés szüneteltetése pedig komoly bevételkiesést eredményez az amerikai vállalatnak, nem utolsó sorban pedig tovább emelheti a már amúgy is magas RAM árakat. A Micron egyelőre nem közölte, hogy mikor indulhat újra a gyártás, az üzem helyreállítása várhatóan heteket vesz majd igénybe.

A TrendForce információi szerint a probléma gyökerét nitrogéngáz adagolását szabályzó rendszernél találták meg, ennek a hibája miatt kerülhetett szennyeződés a tisztatérbe, amelyben a rendkívül kényes félvezetőgyártó berendezések és szilíciumostyák találhatóak. A merevlemezgyárakhoz hasonlóan a félvezetőüzemekben is nagy tisztaságú, úgynevezett tiszta teret alakítanak ki, amely munkaterületen a levegő minőségét, hőmérsékletét, illetve páratartalmát is megfelelő berendezésekkel szabályozzák annak érdekében, hogy védjék az érzékeny technológiákat a nem kívánt szennyeződésektől, emellett pedig az alkalmazottak ruházata is speciális. Ezekben a terekben a keringetett levegő többszörösen szűrve van, hogy eltávolíthatóak legyenek a por és egyéb szennyeződések, amelyek károsíthatják a berendezéseket.

A szennyeződés miatt nagyjából havi 60 000 szilíciumostya megmunkálásának lehetőségétől esik el a Micron, ami a tajvani divízió termelőképességének közel fele, a teljes kapacitásnak pedig körülbelül 35 százaléka. A Micron Technology Taiwan néven futó vállalatrész az Inotera tavalyi felvásárlásával vált teljessé. A decemberben lezárult üzlettel az amerikai vállalat egy korábbi érdekeltségét akvirálta, amelyben nyolc évig tulajdonrésszel bírt. A felvásárlással haszonkulcsát növelné a Micron, amihez első körben legújabb gyártástechnológiáit honosítaná meg az Inotera korábbi üzemeiben. Az akvizícióért 4,1 milliárd dollár üti az ex-társtulajdonos Nanya Technology markát, amely gyártó emellett még a Micron két fejlett, 10 nanométeres osztályba tartozó technológiájának licencelésére is opciót nyert.

Az érintett gyár DRAM-alapú termékek meglehetősen széles spektrumát termeli, PC-khez, szerverekhez, illetve okostelefonokhoz is készít chipeket a Fab 2. A megrendelők között pedig ott van az Apple is, amely iPhone-jaihoz vásárol chipeket a Microntól, a fennakadás pedig a TrendForce szerint akár az ősszel érkező új készüléket is érintheti. Ennél valószínűbb, hogy a memóriaárak újabb magasságokba törnek. Tavaly ősz óta a megugrott kereslet miatt a DRAM chipek ára átlagosan nagyjából 20 százalékkal emelkedett, a Nanya szerint pedig idén már nem is számíthat mérséklődésre a piac, legkorábban a jövő év első negyedévében kezdhetnek normalizálódni az árak.