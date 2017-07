Gőzgépként robog tovább a Steam

Egy belső prezentáció alapján nagy léptekkel növekszik tovább a Steam. A napvilágot látott számok alapján a játékdisztribúciós platform egyazon időben online felhasználóinak száma két éve alatt kétharmadával, 8,4 millióról 14 millióra ugrott. Emellett a napi átlag is beszédes, a cég statisztikái szerint átlagosan 33 millió aktív felhasználó fordul meg a platformon 24 óra leforgása alatt, az egy hónapra levetített szám pedig ennek duplája, 67 millió.

Persze a Steam számára az eltöltött időnél fontosabb, hogy ki mennyit költ a platformon, hisz a Valve bevételének nagy részét ez adja. A számok alapján 2016 januárja óta 26 millió felhasználó vásárolt valamit a Steamen, ugyanakkor ennél konkrétabb adatot a cég még a belsős prezentációban sem említ, privát vállalat révén pedig nincs kötelezettsége pénzügyi adatainak publikálására, így legjobb esetben is csak becsülni lehet. Ezt tette év elején a Steam Spy, amely elemzői oldal szerint 2016-ban nem változott számottevően a játékdisztribúciós platform bevétele az összesen 3,47 milliárd dolláros forgalommal.

Konkrét pénzügyi adatokkal ellentétben geográfiai mutatókat közölt a prezentáció. Ez alapján Észak-Amerikában a legnépszerűbb a Steam, itt költenek a legtöbbet a felhasználók, a régió a forgalom több mint harmadát, pontosan 34 százalékát adja. Ezt követi Nyugat-Európa 29 százalékkal, majd Ázsia következik 17 százalékkal. Oroszország a torta 5, Óceánia a 4, Latin-Amerika pedig a 3 százalékát adja, a maradék 8 százalékon pedig a fennmaradó régiók és országok osztoznak.

Érdekes lesz látni, hogy a növekvő piacot meglovagolva tudja-e növelni stagnáló bevételét a vállalat. A Steamnek nincs könnyű dolga, az elmúlt években ugyanis növekedett a konkurencia, az Origin, Uplay, GOG, illetve a Blizzard Battle.net mellett már ott a Microsoft alkalmazásboltja, a Windows Store is, amelyet a Windows 10 alapértelmezetten tartalmaz.

A Steam erre reagálva komolyabban hozzányúl klienséhez, a kiszivárgott prezentáció alapján a felhasználói felület teljes frissítést kap. Ennek keretein belül nagyobb fókuszt kapnak a felhasználó könyvtárában található játékok, amelyeken belül a sűrűbben futtatott címeket valamiféle kiemeléssel megkülönbözteti majd az alkalmazás. Emellett a multiplayer szempontból aktív játékokat is külön jelölni fogja a kliens. Arról egyelőre nincs konkrét információ, hogy mikor fut be az új verzió, de valószínűleg már idén megérkezik.

Ki mivel Steamezik?

A kiszivárgott prezentációval egy időben a Steam hardveres és szoftveres statisztikájának legfrissebb kiadása is megérkezett. Ezt a Valve a kliens által összeszedett adatokból állítja össze, amely alapján nagy vonalakban látható, hogy milyen irányba halad a (értelemszerűen gamer) felhasználóbázis. Ez alapján a négymagos processzorok ma már abszolút többségben vannak, a Steam felhasználók 52 százaléka rendelkezik ilyen CPU-val, ami másfél év alatt 8 százalékos növekedést jelent. Emellett még mindig erős a kétmagos tábor a maga 42,2 százalékával, miközben még mindig vannak olyanok, akik egymagos processzorral szenvednek. A maradék, nagyjából 4,2 százalékos tábor 6 vagy annál több maggal rendelkező CPU-t használ.

Érdekes a gyártók versenye is. Ez alapján az AMD az elmúlt pár hónapban is tudott veszíteni részesedéséből, a februári 21,89 százalékról 19,01-re esett az AMD processzorral steamelő felhasználók száma. Mindez a Ryzen processzorok rajtjának fényében érdekes, ugyanakkor annak tükrében már nem meglepő, hogy az új processzorok épp játékok alatt bizonyultak gyengébbnek, erre továbbra is egy magas órajelű négymagos Intel Core i7 a legjobb választás. A grafikus kártyák tekintetében sem megy jól az AMD, amelynek 26,2-ről 20,5 százalékra csökkent a részesedése, miközben a konkurens Nvidia már ennek több mint háromszorosán áll. Az okot a Maxwell és a Pascal termékek egyértelmű sikere jelenti, az AMD lassan három éve képtelen erős konkurenciát állítani a GeForce-oknak.

Végül, de nem utolsó sorban az operációs rendszerek. Itt a Windows 10 ma már többségben van 50,33 százalékkal, de a Windows 7 még mindig népszerű, a lassan 8 éves rendszert még a Steam felhasználók 32 százaléka használja, miközben a Windows teljes részesedése 96,24 százalékos. Érdekes a MacOS részesedése, amely az összes verziót együttvéve 2,95 százalékot áll, Linux rendszereket pedig a játékosok 0,72 százalka használ.