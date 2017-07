Nehéz a dolga a rendszergazdának

Már hagyomány a tizennyolc éves (itthon szervezetten nyolc éves) SYSADMINDAY , a rendszergazdák megbecsülésének nemzetközi világnapja, aminek alkalomból idén is összehívjuk a hazai rendszergazda-közösséget. Hideg sör, virsli, szakmai előadások, tombola, stand up. Ünnepeljük együtt a sokszor alig látható rendszergazdák egész éves áldozatos munkáját!

Több tiszteletet a rendszergazdáknak!

Paradoxon, de a legjobban működő IT-rendszer a legkevésbé látható. A számítógépek, szerverek, szolgáltatások rendben működnek, az emailek bejönnek-kimennek - miért illetne ezért valakit dicséret? Mert ezek az elképesztően komplex rendszerek folyamatos felügyeletet, karbantartást igényelnek, fennakadásmentes üzemelésük pedig egyáltalán nem magától értődő, ahhoz dedikált szakemberek áldozatos munkájára van szükség.

Tizenhét éve indult a kezdeményezés, hogy a rendszergazdák is kapjanak világnapot, amelyen a kollégák, munkaadók (és az egész társadalom) kifejezheti megbecsülését ezen szakma iránt. Ma, amikor az informatikai rendszerek minden korábbinál fontosabbak és bonyolultabbak, és cégeink, intézményeink működését egészében ezekre bízzuk, érdemes legalább egy napot azon szakembereknek is dedikálni, akik ezt üzemeltetik, fenntartják, sokszor munkaidőtől függetlenül, és gyakran forráshiányos körülmények között.

Tavaly is remek volt a hangulat

A hazai rendezvény célja, hogy az infrastruktúra üzemeltetőinek kedvében járjunk és éreztessük megbecsülésünket, függetlenül attól, hogy milyen cégnél/intézménynél dolgoznak és milyen feladatokat látnak el. Nem mellékesen célunk felhívni a figyelmet a rendszergazda munkájának fontosságára és romboljuk a közösségről kialakult káros és teljesen alaptalan sztereotípiákat.

Ezekért is érdemes eljönni

Az idei SYSADMINDAY-en többek között az elmúlt években rendezett üzemeltetői meetupjaink legjobb előadói lépnek majd színpadra, tehát a szórakozás mellett a minőségi szakmai tartalom is garantált. Az öt előadásból álló nyitóblokkot Zámbó Marcell, az Andrews IT Engineering vezető biztonsági szakértője nyitja, akivel belenézünk a Linux-alapú konténerek motorházába, és végigvesszük, hogy biztonsági szempontból mire kell figyelmet fordítani náluk.

Utána Veres-Szentkirályi András következik a Silent Signaltól, és a nagy sikerű Hash innen! előadásának második felvonását adja majd nekünk elő. Mi a különbség az egyes hashfüggvények között? Mi is történt pontosan az SHA-1-gyel, és hogy áll az MD5 ilyen téren? A scryptet és a bcryptet csak egy betű választja el egymástól? Az MD5 a jobb, vagy a ROT13 + base64? Mindenre választ kapunk!

Amikor már a hazai hírcsatornák is 20 perces blokkokat szentelnek egy zsarolóvírusnak, akkor tudhatjuk, komoly problémáról van szó. Balázs Zoltán, az MRG Effitas CTO-ja ransomware-helyzetjelentéssel érkezik, benne a Wannacry-incidens tanulságaival természetesen. Statisztikák támasztják alá, hogy a hazai cégek több mint 70 százaléka rosszul lépett az elektronikus számlázás útjára. Hortobágyi Ágostonnal, a Do-Q-Ment ügyvezetőjével nézzük át a műfaj buktatóit, és tisztázzuk a fogalom körüli félreértéseket!

Végül Kocsis Tamásé (Secure Networx) és a fiktív(?) rendszergazdáé színpad: Tamás bemutatja nekünk az IT-biztonság iránt elkötelezett, de azt kissé túlértelmező szakembert, aki a munkavégzés ellehetetlenítéséig képes fokozni a biztonságot, és ezzel méltán jár neki a Chief Information Security Rambo minősítés is, a jó hangulat garantált.

Természetesen az értékes nyereményekről sem feledkeztünk meg: az FSF.hu Alapítvány személyében bemutatkozik a legnagyobb hazai szabad szoftveres szervezet. Lesz szabad szoftveres póló, és természetesen az elmaradhatatlan Open Source pogácsa recept, végül, de nem utolsó sorban pedig tombolán kisorsolunk egy szoftveres bibliákkal teli Kindle 8-at ás egy Raspberry Pi 3-at. Ezzel nincs vége a nyereményesőnek, ugyanis egy éves NetAcademia Basic és Ultimate előfizetést is meg lehet kaparintani némi szerencsével.

Persze a program végén szokás szerint fogunk még ajándékokat osztani, de előtte egy kicsit más vizekre evezünk Hajós Andrással, aki sajátos humorával igyekszik majd feldobni a hangulatot nagyjából fél órás stand-upjával.

Végül a legfontosabbak

Az idei SYSADMINDAY "sarokszámai" tehát: július 21., AnKERT, kapunyitás fél 3-kor, előadások nagyjából este 7 óráig, de közben és utána is kötetlen a program, szabad a sörözés. Fontos, hogy a belépés regisztrációhoz kötött, amit a rendezvény honlapján érdemes már most megtenni. Az esemény esőbiztos, szabadtéren és csarnokban is meg tudjuk tartani.

Idén is van dicsőségfalunk: azok a cégek, amelyek csatlakoznak hozzánk az ünneplésben, és maguk fizetik be a kollégáikat a rendezvényre, kitüntetett megjelenést kapnak az esemény weboldalán.