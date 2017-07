VR modellezőappot ad ki a Google

Régóta nem rejtély, hogy a VR jövendőbeli sikerének egyik kulcseleme az erős felhozatal a tartalom oldalán - ennek adna most egy lökést a Google frissen bejelentett, Blocks névre hallgató szoftverével. A termékkel a keresőóriás egyszerűbbé tenné a VR eszközökön történő 3D modellezést, az elkészült kreálmányokat pedig a felhasználók meg is oszthatják egymás között.

A Blocksot a vállalat nem a professzionális közönségnek szánja, sokkal inkább a platformmal ismerkedő felhasználóknak és fejlesztőknek, hasonlóan a már jó ideje elérhető Tilt Brush alkalmazásához. Utóbbival egyszerű térbeli rajzolásra volt lehetőség - az appot a HTC Vive-on mi is kipróbáltuk - az új szoftver pedig ezt a könnyű használatot hivatott a 3D modellek készítésébe is átvinni. Ennek megfelelően az alkalmazás szándékosan egyszerű, alacsony poligonszámú modellek készítésére fókuszál.

Hasonlóval egyébként az Oculus is próbálkozott, a vállalat Medium névre keresztelt szoftvere hasonló modellezési lehetőségeket kínál. A megoldás ugyanakkor a Blocksnál valamivel komplexebb, annál nem kapott olyan kiemelt figyelmet az könnyű használat, elsődleges célcsoportját pedig inkább jelentik a művészek, mint az amatőr "VR-szobrászok" vagy a fejlesztők - rájuk csapna le viszont a Blocks. A Google új appjában létrehozott modellek exportálhatók, más VR vagy AR alkalmazásokban is felhasználhatók, illetve online is megoszthatók - ráadásul egyszerűségükből adódóan nem is emésztenek fel sok erőforrást, ami az alapjáraton is izmos hardvert követelő VR tartalmaknál külön pozitívum.

Az alkalmazás csak PC-n érhető el, az Oculus Rift és a HTC Vive készülékek tulajdonosai számára, akárcsak a már említett Tilt Brush. Érdekes módon a szoftverrel a Google egyelőre nem nyit saját VR platformja, a Daydream felé. Ennek több oka is lehet, egyrészt a Blocks egyszerűsége dacára valószínűleg sokkal jobban elboldogul az asztali PC-k teljesítményére támaszkodva, mint az okostelefonos hardvereken. Nem kizárt ugyanakkor, hogy a keresőóriás idén év végéhez közeledve a boltokban is bemutatkozó új Daydream víziójában már a Blocksnak is jut majd hely - utóbbi esetében már nem keretekbe helyezett okostelefonokról, hanem komplett, minden komponenst tartalmazó, önálló VR szemüvegekről lesz szó. Addig is az asztali VR fejlesztők és felhasználókra korlátozódik a Blocks közönsége, akik ingyenesen letölthetik az alkalmazást.