Az Alibaba is belép az okoshangszóró-piacra

Sorra bukkannak fel a piacon az Amazon Echo vetélytársai, a legújabb rivális Kínából érkezik: ezúttal az Alibaba jelentette be saját, virtuális asszisztenssel felszerelt okoshangszóróját, a Tmall Genie-t. A hengerded készülékhez ráadásul a cég nem mástól kölcsönzött virtuális segédet, azon saját AliGenie névre keresztelt asszisztense teljesít szolgálatot.

A hasonló eszközök piacra dobása lassan kötelező körré válik a technológiai cégek számára. A kategóriát az Echóval megteremtő Amazon után a Google is bemutatta saját, Google Home névre hallgató megoldását, amelyen a Google Assistant dolgozik, illetve hamarosan az Apple HomePod okoshangszórója is megjelenik, utóbbi "eszét" nem meglepő módon a Siri adja. Nem hivatalos információk szerint mindezek mellett már a Samsung is dolgozik saját, hasonló megoldásán.

A Tmall Genie koncepciója lényegében ugyanaz mint a fentieké, külsőre pedig leginkább az Echo és a Google Home keresztezésére emlékeztet. A készülék Wi-Fi és Bluetooth támogatást is kap, továbbá egy dedikált némítógomb is került rá, ha a tulajdonos épp nem akarja, hogy az eszköz füleljen. Ugyanis akárcsak a riválisoknál, az eszköz hangparancsokkal vezérelhető, az online keresések, zenestreamelés és időjárásadatok jelzése mellett pedig okosotthon-központként is működik, képes a hálózatra csatlakozó okoseszközök vezérlésére.

Mindezeken túl a készülékkel hangparancsra rendelhetünk különböző termékeket a Tmallból, az Alibaba tulajdonában lévő online áruházból. A készülék ehhez hangalapú azonosítást is ígér, hogy ne kezdhessen bárki vad rendelésbe, aki a Tmall Genie hallótávolságán belülre téved. A termék elsősorban a kínai felhasználókat célozza, egyelőre nem tudni, a rajta dolgozó AliGenie megtanul-e valamikor legalább angolul. A készülék a régióban július közepén válik elérhetővé, elsőként korlátozott béta kiadásban, az eszközt az érdeklődők nagyjából 74 dollárnak megfelelő áron vásárolhatják meg.

Az Alibaba hátterével Kínában a termék komoly potenciállal rendelkezik egyelőre azonban nem látszik, hogy az ázsiai óriás egy az egyben akarja-e utánozni az Amazon modelljét. Utóbbi cég elképesztően sikeres lett ebben a kategóriában, egy sor Echo variánst mutatott az utóbbi hónapokban, Alexa virtuális asszisztense pedig tempósan terjeszkedik telefonokra és háztartási gépekre is.