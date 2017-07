Sem az új iPhone, sem a Note8 nem kap integrált ujjlenyomat-olvasót

Tovább forog a pletykamalom: nagyon úgy néz ki, idén még elkerülik a piacot a kijelző mögé ágyazott ujjlenyomat-olvasók. A legutóbbi híresztelések ezt mind az új iPhone-ok, mind pedig a Samsung küszöbön lévő új Galaxy Note készüléke kapcsán megerősíteni látszanak.

A Forbes az okostelefonokhoz különböző kiegészítőket, köztük tokokat gyártó Olixar és Mobile Funtól szerzett információk alapján számolt be róla, hogy a koreai gyártó megtartja az S8 szériánál megismert, hátlapi szenzort. A fenti vállalatok már megkapták a Note következő generációja, a Note8 paramétereit, amelyek alapján elkezdhetik tervezni és gyártani a hozzá kínált tokokat, hogy a megjelenéskor már komplett készlettel rendelkezzenek. Ezek alapján a Note8 is felszáll a kétkamerás vonatra - annak dacára, hogy a cég eddig egyetlen önálló kamerával is tudott kiemelkedőt mutatni, még úgy is, hogy a lényegi hardvert több mint egy éve nem cserélte le - és ismét a kamerák mellé teszi az ujjlenyomat-olvasót. Noha a telefon közepén továbbra is jóval kényelmesebb lenne az elhelyezés, azt az akku kialakítása miatt a cég továbbra sem tudja kivitelezni, de legalább megcserélte a vakut és a szenzort, így valamivel kisebb az esély, hogy összetapogatjuk a kamerát a készülék feloldása közben.

Kép: Forbes

A kijelzőt viszont mindenki szívesen tapogatja, és már a Galaxy S8 széria bemutatkozása előtt több pletyka szólt róla, hogy az ujjlenyomatolvasó bekerül a kijelző mögé. Úgy tűnik azonban erre még várni kell, mind a Note8, mind pedig az első információk szerint iPhone 8 néven érkező új csúcs-iPhone esetében. Utóbbinál ráadásul nagyon későn született meg a döntés, a gyártó már korábban elhatározta, hogy a TouchID szenzorát és a home gombot eltünteti, így a formaterv egészében az integrált olvasóval számolt.

Ez komoly gondot jelent jelenleg az Apple számára, a telefon ilyen kései újratervezése hosszú hónapokkal tolná ki a piaci rajtot. A források szerint emiatt hirtelen szoftveres megoldásban gondolkozik a gyártó, a gombtalan iPhone inkább arcfelismerős biometrikus azonosítással rajtol majd, azt könnyebb beleszuszakolni a szinte kész telefonba.

Nehezen érik be a technológia

De miért tolódik el ennyire a kijelző mögötti ujjlenyomat-olvasók bevezetése? A technológia több nehézséggel is küzd, amelyekre többek között a híresen jól értesült Ming-Chi Kuo, a KGI Securities elemzője is rávilágít, az iPhone 8 néven emlegetett új generációs Apple készülék kapcsán - Kuo értesüléseit egyébként a Bloomberg is megerősíti. Bár mind az említett iPhone, mind a Note8 OLED kijelzőt használ majd, amelyek alapvetően vékonyabbak mint más technológiát használó társaik, ahhoz még mindig túl vastagok, hogy a jelenlegi kapacitív szenzorokkal használhatók legyenek. Ahogy Kuo fogalmaz, ahhoz, hogy az érzékelő a kijelzőn keresztül is le tudja olvasni az ujjlenyomatot többek között jóval komplexebb pixelelrendezésre lenne szükség, ráadásul a szenzor számottevően pontatlanabb, gyengébb teljesítményt produkálna, mint az eddig megszokott megoldások.

Kép: iDrop News

Ha a következő hónapokban nem is számíthatunk kijelző mögé rejtett érzékelőre, a fény azért már látszik az alagút végén. A megoldást valószínűleg a kapacitív technológia komplett lecserélése jelenti majd, amelyre már meg is van az alternatíva: a Qualcomm június végén jelentette be saját, a panelek mögé szerelhető ujjlenyomat-olvasóját, amely ultrahangos érzékelésre épít. A gyártó szerint ez az első hasonló kereskedelmi ujjlenyomat-olvasó, amely nem csak a felhasználó ujjának mintázatát, de a szívritmust és a véráramlást is képes detektálni. Legnagyobb erőssége azonban, hogy "messzire ellát", azaz akár 1,2 milliméter vastag OLED kijelzőkön, sőt 0,8 milliméteres üvegborításon vagy akár 0,65 milliméter alumíniumon keresztül is képes leolvasni a felhasználó ujjait. Mindezek mellett az ujjlenyomat-olvasó víz alatt is hatékonyan bevethető. A megoldást a gyártók a Qualcomm Snapdragon Mobile Platform részeként vagy önállóan is igénybe vehetik.

A chipgyártó terméke elsőre kézenfekvő megoldásnak tűnhet az Apple és a Samsung számára, bevezetése azonban több helyen is akadályokba ütközik. A legkézenfekvőbb az idő kérdése, az eszközt ugyanis a Qualcomm csak júniusban tette elérhetővé a gyártók számára, mikor már jó eséllyel késő volt átrajzolni a készülékek terveit. A másik lényeges probléma, hogy bár a gyártó közleményéből úgy tűnhet, a szenzor korántsem az iparág Szent Grálja. A technológiát a Vivo egy speciálisan átalakított készülékén ugyanis a Sanghajban rendezett nyári Mobile World Congressen a két vállalat már demonstrálta, ahogy azonban arról a The Verge is beszámol, az első tapasztalatok alapján a megoldás érezhető visszaesést hoz felhasználói élményben. Az ujjlenyomat azonosításához szükséges idő a ma megszokott, lényegében azonnali felismerésről egy másodperc környékére hízott, az oldal szerint nagyjából a hároméves iPhone 6 teljesítményére kell számítani.

Ennek fényében egyelőre kérdéses, hogy a gyártók a piac élén lovagló csúcskészülékeikbe be akarják-e majd építeni a megoldást, könnyen lehet, hogy el kell majd dönteniük, hogy megéri-e az előremutató, kijelzőn keresztül történő azonosításért cserébe visszadobni egy-két évvel visszavetni a felhasználói élményt. Ugyanakkor az is lehet, hogy a következő időszakban sikerül úgy finomhangolni a terméket, hogy az gyorsabb eredményt produkáljon. Az idén nyári-őszi körből mindenesetre még szinte biztosan kimarad a technológia és be kell érni a hátlapok tapogatásával, illetve az arcfelismeréssel.