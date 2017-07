Zsarolja felhasználóit a Photobucket?

"Váltságdíjat követel" a külső oldalakon megosztott képekért a Photobucket. A fotó- és videómegosztó szolgáltatás nemrég tette közzé frissített felhasználási feltételeit - az első pillantásra ártatlannak tűnő, négysoros blogposzt azonban hamar felzúdulást keltett az oldal felhasználói között. Nem is alaptalanul, ugyanis mint azt az átírt feltételeket végigböngésző ügyfelek kiszúrták, a cég eltörölte a képmegosztás lehetőségét a harmadik felektől származó oldalakon az szolgáltatást ingyenes konstrukcióban használók számára.

De a Photobucket nem állt meg ennyinél, és legdrágább csomagja híján az összes pakkból kivette az opciót - így nem csak azok járnak pórul, akik eddig díjmentesen használták az oldalt, de azok a felhasználók is elveszítik a képmegosztás lehetőségét, akik eddig havi két és fél dollárért hirdetések nélkül, netán a Plus csomag évi 60 dolláros vagy 100 dolláros kategóriáival dolgoztak. Egyedül a Photobucket legköltségesebb konstrukciója, a Plus 500 tartja meg a képek linkelésének és harmadik feleknél történő megosztásának lehetőségét - ezért azonban évente mintegy 400 dollárt kell kicsengetni.

Nem meglepő módon a változást az oldal közössége nem fogadta túl vidáman, különösen miután a fenti lényeges módosításokat a Photobucket a "radar alatt" igyekezett eszközölni, azokra nem hívta fel külön a figyelmet. Gyorsan egyértelmű lett azonban a helyzet, miután több külső oldalon, többek között az eBay-en vagy Amazonon hirdetett termékek mellett az eladó tárgy képei helyett egy üzenet tűnt fel, amely arra szólította fel a hirdetőt, hogy váltson nagyobb csomagra a szolgáltatásban. Az eset értelemszerűen komoly felháborodást váltott ki, sokan azzal fenyegetőznek, valamelyik alternatív képmegosztóra váltanak a Photobucket helyett.

A cég egy rövid tweetben jelezte, hogy tudomásul vette felhasználók reakcióját és dolgozik "a gyors válaszon". Közben a vállalatot egyszerűen zsarolással vádoló felhasználók tömegei egyre csak nőnek. A szolgáltatás jó eséllyel visszakozik majd a megkérdőjelezhető döntésből, már csak azért is, mert könnyen lehet, hogy jelentős számú ügyfele egyszerűen nem engedheti meg majd magának az ingyenes vagy havi két és fél dolláros verzióról az évi 400 dolláros konstrukcióra váltást - különösen míg akadnak alternatívák a piacon.

A 2003-ban alapított Photobucket sokáig népszerű képmegosztó volt a bloggerek körében, a Facebook és egyéb közösségi oldalak térnyerése azonban jócskán kiharapott a cég tortájából. Mára elsősorban kis és középvállalkozások használják, akik online áruházakban teszik közzé termékeiket. A The Verge szerint a legnépszerűbb szolgáltatáscsomag jelenleg a 2 gigabájt online tárhelyet kínáló, évi 100 dolláros verzió, kifejezetten fura, hogy a vállalat őket is kizárta a megosztásból.