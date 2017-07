"Multigig" adapterek jönnek a konzumer piacra

10 gigabites Ethernet adapterrel jelentkezett az Asus, a PCI Express csatolós bővítőkártyával a konzumer piacot célozza a gyártó. Az 5 és 2,5 gigabites kapcsolatokat is támogató eszközre 100 dolláros árcímkét aggatott a tajvani cég, amely az újdonság felárát is figyelembe véve viszonylag kedvezőnek nevezhető. Ennek ellenére most sem éri meg kapkodni a beruházással, hisz a konkurensek reakcióját követően borítékolhatóan mérséklődni fog az ár, eközben pedig a magasabb átviteli sebesség kiaknázáshoz szükséges egyéb eszközök (pl. routerek) is megjelennek majd.

Az XG-C100C típusjelzésű bővítőkártyára az Aquantia egy portos, AQtion AQC107 hálózati vezérlőchipje került. A tavaly bemutatott kontroller sajátossága, hogy a 100M, 1G, 2.5G, és 5G kapcsolatok mellett a 10 gigabites módot is támogatja, utóbbi kivételével pedig 100 méteres távolságig Cat5e kábellel is elérhető bármelyik üzemmód - köszönhetően a bimbózó IEEE 802.3bz szabvány támogatásának. A maximális átviteli sebesség kiaknázásához négy PCIe 3.0 sávot kell biztosítani kártyának, amelynek csatolófelülete PCIe 2.0-ig skálázható vissza az átviteli sebesség csökkenése mellett.

A vezérlőchip gyártójának mérései szerint az Asus kártyán lévő AQ107 esetében 9,5 Gbps-os maximális átviteli sebességet mutatott a teszt, amelyhez már magas, 12-20 százalékos CPU terhelés társult. 5G módban 4,6 Gbps volt a csúcsérték 6-14 százalékos terhelés, amihez 3 wattos fogyasztás társult, nem véletlen, hogy az Asus jókora hűtőbordát helyezett kártyájára. Az Aquantia megjegyezte, hogy 1G módban a népszerűbb (pl. Realtek) vezérlőkhöz képest alacsonyabb késleltetést biztosítanak a chip, hála a lapka nagyobb számítási teljesítményének.

Bár a 100 dolláros ár első hallásra magasnak hangozhat egy konzumer hálózati kártyáért, a hasonló, szerverekbe és/vagy munkaállomásokba szánt megoldásokért nagyjából legalább a dupláját kell kifizetni, igazi ezért cserébe a vállalati felhasználáshoz szükséges funkciókat biztosítanak a termékek. Az Aquantia tavaly bejelentett termékei ezek nagy részét nem kínálja, csupán olyan alapfunkciók vannak jelen, mint a Wake-on-LAN, a QoS, vagy a CPU tehermentesítésére hivatott módok (LSO, LRO, header checksum).

Az Asus után várhatóan több más gyártó is jelentkezik majd az AQtion AQC107-re épülő megoldásával, amely lassan, de biztosan lejjebb nyomhatja a termékek árát. Az Aquantia egyébként saját, AQC107-re épülő kártyájára 127 dolláros árat adott meg, amihez képest az Asus terméke már most olcsóbb.

De hol vannak a routerek?

A gyorsabb kapcsolatot biztosító kártyák ugyanakkor mit sem érnek megfelelő hálózati eszközök nélkül, switch vagy router hiányában legfeljebb két számítógépet lehet összekötni. Ilyen szempontból egyelőre igencsak szegényes a kínálat, az Asus ősszel mutatta be XG-U2008 típusjelzésű switch-ét, ám ezen csak két 10 gigabites port van a nyolc darab 1 gigabites mellett, igaz ezért cserébe viszonylag baráti, 250 dolláros az árcímke, egy kizárólag 10 gigabites portokat tartalmazó switch ára ennek nagyjából háromszorosa. Konzumer routerekből egyelőre sem 10, sem pedig 5 vagy 2.5 gigabites ("bz"-s) nincs, aminek oka, hogy a hálózati rendszerchipek tervezői (pl. Broadcom) még nem álltak elő a szabványokkal kompatibilis megoldásaikkal, az első fecskék legkorábban valamikor az év végén jelenthetne meg.

Vállalati környezetben is kezdhet terjedni a "bz", a Cisco legújabb 9000-es Catalyst sorozata már támogatja a szabványt, így ilyen profi környezetben már lelhet piacra az Asus új kártyája, amennyiben (például videós munkaállomásokhoz) erre igény van.