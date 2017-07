A Samsung telefonok ujjlenyomat-olvasójára is hallgat a Windows 10

Igaz a vállalati notebookokon az ujjlenyomat-olvasók már jó ideje velünk vannak, a konzumer és asztali gépeken azonban jellemzően nem találunk hasonló szenzort, így a belépéshez utóbbi masinák felhasználói Windows alatt kénytelenek a hagyományos, jelszóbegépelős módszerre hagyatkozni - legalábbis ha nincs egy, az utóbbi évekből származó Samsung telefonjuk.

A koreai gyártó ugyanis bejelentette, frissíti a készülékeihez tartozó kiegészítő Flow appot és Windows Hello támogatással bővíti. A megoldással az okostelefon ujjlenyomat-olvasóját használva oldható fel a Windows 10-es gépek képernyőzára. A koncepció nem egészen új, a Samsung ugyancsak Windows 10-et futtató Galaxy TabPro S táblagépét már tavaly óta lehetőség van androidos Samsung telefonról feloldani, mostantól azonban a funkció minden Creators Update-tel rendelkező Windows 10-es gépen elérhető. Az androidos Flow appért a Google Play Store-ba, windowsos párjáért pedig a Windows Store-ba kell ellátogatni, ahonnan azok ingyenesen letölthetők.

A Flow persze nem csak a kijelző feloldására vethető be, azt egy sor egyéb funkcióval is felszerelték, többek között szinkronizálhatók vele a telefonra érkező értesítések, illetve tartalmak is megoszthatók vele az eszközök között. Emellett a Flow-n keresztül a mobilos hotspot funkció is használható. E képességeket eddig a Samsung csak a saját PC-ire korlátozta, mostantól azonban bármilyen windowsos számítógépről elérhetőek lesznek. A kijelzőfeloldás funkció jelenleg a minimum Android Marshmallow-t futtató Samsung telefonokkal vagy Android Nougattal szerelt táblagépekkel érhető el, a cég a Galaxy S8, S7, S6 szériák modelljeit, a Galaxy A5, A7 készülékeket, a Note 5-öt és a a Tab S3-at emeli ki.

A telefonos ujjlenyomat-olvasóval való készülékfeloldás az Apple platformjától sem teljesen idegen, több Mac-iOS alkalmazáspáros is létezik, amelyekkel az Apple gépek az iPhone-okon található TouchID szenzorral oldhatók fel - ilyen például a MacID vagy épp a KeyTouch. Miután kifejezetten kényelmes megoldásról van szó, amely felé a Flow-Windows Hello integráció alapján a Microsoft is nyitott, nem lenne meglepő, ha a későbbiekben más gyártók készülékeivel is elérhetővé válna a telefonos kijelzőfeloldás Windows 10 alatt.