Halasztja a Windows 10 Fall Creators Update legérdekesebb újdonságát a Microsoft - jelentette be Twitter felületén Joe Belfiore, a Windows fejlesztéséért felelős egyik felsővezető. A rövid üzenet szerint a Timeline a Windows-előzetesekbe is majd csak késő ősszel kerül be, ami azt jelenti, hogy várhatóan a tavaszi alverzióban azért debütál majd az újdonság. Nem ez az egyetlen látványosan megcsúszó fejlesztés egyébként, a korábban bejelentett "People Bar", a Capture 3D alkalmazás és a vágólap felhős szinkronizálása is késésben van - ezek egy részét pedig még az idei tavaszi frissítéshez ígérte a cég.

Correct. Timeline won't be in the Fall Creators Update. We're planning for it to be in early insider builds shortly after FCU is out. - Joe Belfiore (@joebelfiore) July 3, 2017

A Timeline-t és az alatta dolgozó Project Rome technológiát a Microsoft a májusi Build fejlesztői konferenciáján jelentette be, egyáltalán nem véletlenül: a Timeline ugyan egy felhasználói funkció lesz a Windows 10-ben, megfelelő működéséhez azonban a fejlesztők oldaláról is széleskörű támogatásra van szüksége. Egész pontosan a cégnek rá kell vennie a fejlesztőket, hogy windowsos és mobilos alkalmazásaikba is építsék be a Project Rome SDK-t, amely a felhős szinkronizálást tulajdonképpen elvégzi.

Timeline - abbahagyott tevékenységek, folytatásra készen.

Seattle-ből ezt írtuk az újdonságról: a Timeline nézetben a PC-n éppen futtatott alkalmazások hagyományos nézete alatt megjeleníti azokat a tevékenységeket is, amit a felhasználó más eszközein végzett: filmet nézett, weboldalakat böngészett, prezentációt szerkesztett, stb. Ha a felhasználó egy ilyen tevékenységre kattint, akkor ott folytathatja, ahol abbahagyta: nézheti tovább a mozit vagy dolgozhat tovább a prezentáción.

A koncepció lényege, hogy ezek az eszközök nem csak más Windows 10-es PC-k vagy mobilos Windowst futtató eszközök lehetnek, hanem androidos és iOS-es tabletek, okostelefonok is. Így az androidos PowerPoint és a windowsos PowerPoint között villámgyors lehet az átmenet: megnyílik az alkalmazás, leszinkronizálja az állományt és meg is nyitja. A váltás másik irányba is zökkenőmentesen működik: ha a PC-n alkalmazásban olvassuk a híreket, akkor a gépet lecsukva és a telefont felvéve a Cortana app fel is kínálja, hogy folytassuk az olvasást, egy kattintással pedig ugyanabban a cikkben, ugyanabban a bekezdésben lehetünk.

Féléves kiadási ciklus - így rugalmasabb

A Timeline csúszása egyébként kiváló illusztráció arra, hogy a Microsoft miért váltott féléves kiadási ciklusra a Windows 10-zel: a sokkal nagyobb rugalmasság. A korábbi, mintegy három éves kiadási ciklus esetében ugyanis egy komponens fejlesztésének megcsúszása komoly dilemmát jelentett a cég számára: elengedi a funkciót (az összes, arra épülő fejlesztéssel együtt) és majd három év múlva, a következő főverzióval adja ki, esetleg igyekszik a kijelölt kiadási időpontra behozni a csúszást, fejlesztők tömegeit állítva a projektre (nem túl hatékony), vagy későbbre tolja magát a kiadási időpontot, felborítva egy teljes ökoszisztémát a PC-gyártóktól a szoftverfejlesztőkig - ráadásul az összes többi újdonságot is csak később vehetik kézbe a felhasználók.

A gyors ütemű kiadási ciklussal sokkal egyszerűbb a képlet: ha egy új rendszerelem nem lesz kész őszre, akkor kiadjuk majd tavasszal. A veszteség maximum fél év, ennyi idő alatt nem veszíti el relevanciáját az adott fejlesztés, miközben maga a termék időben élesedik, az összes többi újdonságot így egy csúszó elem nem tartja fenn. A modell persze nem új, a Chrome vagy a Firefox fejlesztése ugyanilyen logika mentén zajlik - egy Microsoft méretű vállalatnál azonban egy ilyen gyorsítás szervezeti szintű implementálása hatalmas kihívás.