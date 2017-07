Ex-Blockstream fejlesztő húzná fel a blockchain alapú webet

A decentralizált internet létrehozásába már sokan belevágták a fejszéjüket - valami hasonlóba akarta belefogni a BitTorrent is, 2014-ben, P2P alapú böngészőjével, ám mint sokaknak, a vállalat számára is túl nagy falatnak bizonyult a kezdeményezés. Noha átütő sikert eddig nem nagyon láthattunk a területen, időről időre érkeznek újabb próbálkozások: a legújabb koncepció ezúttal a Bitcoin blockchainre húzna fel decentralizált, korlátozások nélküli, szabad információpiacot.

A kezdeményezés mögött Eric Martindale Bitcoin fejlesztő áll, aki korábban a legelterjedtebb Bitcoin hálózati kliensszoftvert Bitcoin Core-t is létrehozó Blockstream kötelékében dolgozott. A vállalatot a fejlesztő a Fabric nevű projekt kedvéért hagyta ott, amelyről a CoinDesknek beszélt. A megoldás első blikkre nem nyújt újat, olyan blockchainre építő online piacteret vázol fel, amellyel már több platformon is találkozhattunk - érdekessége azonban, hogy nem a hasonló projekteknél népszerű, többek között okosszerződéseiről elhíresült ethereumra épít (amely ugyancsak tisztességes árfolyam-növekedést produkált az elmúlt időszakban), helyette a mezei bitcoin blockchainre húz fel okosszerződéses funkciókat, amelyek a fejlesztő szerint ráadásul felül is múlják az ethereum rendszere által kínált képességeket.

A Fabric Martindale szerint ráadásul több is lehet, mint információ-piactér, a koncepciót a fejlesztő egy jóval nagyobb rendszer építőkövének szánja, amelyen keresztül akár különböző IoT eszközök is kommunikálhatnak egymással, illetve léphetnek interakcióba környezetükkel. A platform érdekessége az "offline first" megközelítés, amelynek lényege, hogy a decentralizált webre építő alkalmazások internetkapcsolat nélkül is képesek teljes értékűen üzemelni, adataikat csak akkor szinkronizálják a blockchain rendszerrel, mikor arra kimondottan szükség van.

A fejlesztési oldalon Martindale "igazolható" lépésekre bontaná az appkészítés lépcsőit, amelyeket aztán a blockchainre épített okosszerződésekbe foglalhat. Ahogy a fejlesztő fogalmaz, a Fabric nem csak egy, a Bitcoinhoz szánt alkalmazásréteg, de egy kommunikációs protokollt is biztosít az appok számára.

Martindale továbbá a rendszer egyik komoly erősségét az úgynevezett off-chain tranzakciók, illetve a korlátlan számú sidechainek vagy oldalláncok hatékony támogatásában látja. Az off-chain tranzakciók lényegében a blockchainen kívül történő értékmozgások, amelyek nem a rendszert, hanem valamilyen egyéb módszert használnak a validációra. Akárcsak a hagyományos blockchain tranzakcióknál, itt is minden félnek bele kell egyeznie a kiválasztott alternatív tranzakciós módszerbe. Több eset is előfordulhat, mikor a felek inkább off-chain tranzakciót választanak, azok például gyorsabbak lehetnek a hagyományos megoldásoknál, illetve elkerülhető velük, hogy az üzletnek nyilvános nyoma maradjon, mondjuk a bitcoin blockchainen.

A sidechainek ugyancsak érdekes koncepciót jelentenek, lényegében a különböző blockchainek közötti átjárhatóságot biztosítják, példának okáért ha az ethereum blockchain beleegyezik, hogy a bitcoin oldallánca legyen, a felhasználó kriptovalutáit átviheti a bicoin láncáról az ethereuméra és ether formájában elköltheti azokat. A "pénzváltás" során a coinok valójában nem semmisülnek meg és nem is alakulnak át, azokat a megoldást támogató blockchain kvázi blokkolja, így mikor egy összeget a felhasználó "visszavált", pontosan ugyanazokhoz a bitcoinokhoz jut majd hozzá, amelyektől eredetileg megvált.

Hasonlóan átjárható megoldásokat igyekszik Martindale is beleszőni a Fabricba - persze a fejlesztő előtt még hosszú út áll, mire a decentralizált világháló valóssággá válhat. Ráadásul a hajdani Blockstream-fejlesztő nincs is egyedül ambícióival, hasonló technológián a CoinDesk szerint többek között az RSK és a Blockstack is dolgozik, amelyek ráadásul komoly befektetőket is maguk mögött tudhatnak. Utóbbiakra vadászik Martindale is víziójával, a vadászat sikere pedig értelemszerűen kulcsfontosságú lesz az elképzelés jövőjéhez.