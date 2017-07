Informatikai villámképzések III.: Mit mond a hallgató?

A vaskos tanulmányi díj és az egy éves munkahelyi röghöz kötés ellenére folyamatos a túljelentkezés a Green Fox képzéseire. Eddig százan végezték el a tanfolyamot oklevéllel vagy anélkül, de a jelenlegi évfolyam már 60 fővel indult, ahová hatszoros volt a túljelentkezés. Részben ezért a felvételi több szintes, nem kerülhet be akárki a négy hónapos képzésre. Először a jelentkezőknek egy online alkalmassági tesztet kell kitölteni, majd szóbeli beszélgetés következik, végül pedig egy "szimulációs gyakorlat". Ez utóbbi egy áprilisban végzett hallgató beszámolója alapján olyan, mint egy óra a kurzuson, ahol egy feladatot kell önállóan megoldani, miközben használhatják az internetet és kérhetnek segítséget a mentoroktól, de a lényeg, hogy előképzettség nélkül is meg lehet oldani.

A képzés hallgatói egészen változatos környezetből érkeznek, nem csak "bölcsészek", ahogy a közvélemény sokszor leegyszerűsíti a jelentkezőket. Az egyik jelenlegi hallgató, Majoros Kristóf például korábban is szoftverfejlesztőkkel együtt dolgozott, csak eddig az üzleti oldalon. "Már diplomás vagyok, újra nem mentem volna el egyetemre, mert a mérnök-informatikus szakról nem hallottam túl sok jót. Inkább konkrétan a programozói nyelvek érdekelnek, kevésbé a matematika." - mondta. Azt is hozzátette, hogy előző munkahelyére jelenleg nem menne vissza, mert ott junior szoftverfejlesztők helyett inkább seniort keresnek, de nem tart attól, hogy a Green Fox által felajánlott cég nem lesz szimpatikus, mert a látogatásokon eddig mindegyik hely tetszett.

Több olyan fejlesztőt is megkerestünk, főleg a közösségi oldalakon keresztül, akik már munkába álltak a képzés után - közülük a cikk megírásáig hárman reagáltak a kérdéseinkre. Még az első csoportban végzett egy olyan válaszadó, aki saját bevallása szerint már nem a fiatalok közé tartozik: "Számítástechnikai szakközépben végeztem, utána informatikai és távközlési területen dolgoztam, majd 20 évig egyáltalán nem foglalkoztam vele, de a gondolkodásom azért adott volt" - emelte ki. A Green Foxnál frontendes képzésen vett részt, a webfejlesztés részeként többek közt HTML-t és CSS-t tanult, majd egy olyan nagyvállalathoz került, ahová a 21 végzősből nyolcat vettek át, és közülük 4-5-en jelenleg is ott dolgoznak - az 1 éves kötelező munkaszerződés után is. A válaszadó elárulta, hogy a cégnél eleinte minden junior belső projektekre kerül, de már féléve külső projekten dolgozik. Úgy érzi, a kollégái elfogadták őt, és hasonló technológiákat használhat, amelyet korábban a képzésen tanultak.

GreenFox életkép, a kép csak illusztráció, nem őket kérdeztük a véleményükről

Egy másik válaszadó, aki korábban szintén ennél a vállalatnál dolgozott, így nyilatkozott: "Nekem teljesen pozitívak a tapasztalataim. Igazából a munkahelyre kerülve abszolút nem éreztem magam hátrányban. Illetve az elején aggódtam, de végeredményben az idő eltörölte az összes aggodalmamat. Én már egyébként eljöttem attól a cégtől, ahová a Green Foxtól kerültem, de a munkahelykeresés is nagyon simán ment, és teljesen pozitívak voltak a visszajelzések." - írta egy üzenetben.

A harmadik megkérdezettünk Klébesz Rita, aki korábban geológus kutatóként dolgozott és PhD-val is rendelkezik ezen a területen, de nem érezte már jól magát a munkájában, ezért rövid idő alatt szeretett volna beletanulni egy másik szakmába, amiben "van potenciál". Április óta Java fejlesztőként dolgozik egy cégnél, már külső ügyfélnek, éles projekten, seniorok felügyelete mellett. Azzal ő is tisztában van, hogy a 4 hónapos tanulás nem volt elég a Java minden részletének megismerésére, de azt megtanulta, hogy mit-hol kell keresnie.

A hallgatók azért is sikeresek a cégeknél, mert alapvetően már nem pályakezdők, hanem pályamódosítók, azaz tudják mit jelent a munka, adott esetben hogyan kell projekten vagy csapatban dolgozni, és tudják értékelni a munkájukért kapott összeget - Fazekas Barbara, a Green Fox ügyvezető igazgatója szerint. "A hallgatók nagyon elkötelezettek, motiváltak, mások mint egy átlag junior pályakezdő. Az is mutatja, hogy az átlagéletkor 28 év, de sokan harminc felettiek közülük. Nagyon sok extra készségük van, akad köztük például biotechnológus, fizikus, pénzügyi szektorból érkező és volt projektmenedzser, tehát az alaptudásuk is értékes. Tudják, hogy mennyi a pénz értéke, és hogy az IT az a munkaerő teteje. Elméleti tudásuk ugyan kevesebb van, de gyakorlati tudásuk annál több." - fejtette ki. Majd gyorsan hozzátette, hogy "nem lebecsülni akarja" az egyetemen végzett mérnökök tudását, és szerinte továbbra is inkább ők lesznek majd a projektek vezető fejlesztői.

Ingyenes tudást egymillióért?

Ahogy a cikksorozat első részében említettük, a tanított programozási nyelvet jellemzően a partnercégek határozzák meg, akik már az elején "leadják a rendelést", hogy mennyi és milyen új munkaerőre lesz szükségük. A 4 hónap pedig a hallgatók számára tömény gyakorlattal telik, a szoftverfejlesztő képzés nagyobb témakörei a tematika szerint: webfejlesztés eszközei, webes protokollok és folyamatok működése, sitebuilding, programozás alapjai, webprogramozás, rendszerüzemeltetés, alkalmazásfejlesztés, metodológiák és kommunikációs eszközök (úgy mint Trello, Jira, Slack, Hipchat).

"Első két hónapban az alapokat sajátítottuk el, estére kaptunk egy házi feladatot, amit másnap megbeszéltünk a mentorokkal, utána pedig kaptunk egy feladatot mentori felügyelet mellett is, több mint tízfős csoportra négy mentor jutott. Pár hete kiscsoportokra osztottak minket, a csoportokat a mentorok válogatták össze, de arról a mi döntöttünk, hogy inkább webalkalmazással vagy androidos alkalmazással vagy milyen egyéb feladattal szeretnénk foglalkozni." - fejtette ki Majoros Kristóf, aki végül egy stratégiai játék backend része mellett döntött a feladatában.

Részlet a GreenFox tematikájából

Az egyik külső kritika a képzéssel szemben a Prog.hu oldalon nyilatkozó fejlesztők szerint, hogy négy hónapos tanfolyamért cserébe rengeteg pénzt kér azokért az ismeretekért, amelyek ingyenesen az internetről is elsajátíthatóak. Kérdésünkre egy nagyvállalat vezetőfejlesztője is megerősítette, hogy az autodidakta módon betanult, korábban marketing menedzserként és ügyvédként dolgozó kollégái is ugyanolyan jók a fejlesztésben, mivel ez inkább hozzáállás kérdése. "Egyikük egy éves munkabefektetés mellett vett fel magára senior JavaScript tudást. Iszonyú proaktívan vágott bele a feladatokba, mindennek tudta hogyan kell utánanézni, rendkívül gyorsan tudott feladatokat szállítani, ami az ott lévő senioroknak megoldhatatlan lett volna." - fejtette ki kérdésünkre.

A fejlesztők szerint sokszor inkább az a probléma, hogy a kezdők nem tudják pontosan mit kellene tanulniuk, és útmutatásra van szükségük, amihez például a Green Fox tematikája is megfelelő lehet. A képzést elvégzők általában saját megfogalmazásuk szerint is azért választják inkább a tanfolyamot az önálló tanulással szemben, mert megszabják a mentorok a tananyagokat és a feladatokat, amelyeket csoportokban végezhetnek el - mint ahogy később a munkában is fogják.

Klébesz Rita, a már említett geológus PhD-val rendelkező hallgató így válaszolt a kérdésünkre: "Kipróbáltam online kurzusokat és megtetszett a programozás, ezután kerestem konkrét képzést. A kurzus előnye az online tanulással szemben, hogy vannak mentorok, akiktől kérdezhetek az elakadásnál. Otthon nem tudtam volna ilyen intenzíven végezni a képzést. A soft skillekből profitáltam legtöbbet, mivel előtte nem dolgoztam csapatban, illetve megtanultam hogyan lehet rövid idő alatt felkészülni egy előadásra. A képzésen minden héten prezentálni kellett, és a munkában is minden héten sprintek vannak." - fejtette ki.

Cégválasztás stabil párok algoritmusa alapján

A képzés végén a cégek és a hallgatók egyaránt (konkrétan) leadják egymásra a szavazataikat, de a megkérdezett felek szerint addigra már letisztul a helyzet. A Green Fox nem csak a tanulókat szűri meg, hanem a partnercégek körét is. "Minden hallgató elmegy minden partnercéghez, sok vállalat még külön eseményeket is hirdet, ahol bemutatják, hogy min fognak majd a juniorok dolgozni. A képzés végére minden partner megismer minden hallgatót és minden hallgató minden céget." - vázolta az ügyvezető. A partnerek között szerepel az eddig 26-28 green foxost alkalmazó Evosoft, továbbá például az Epam, LogmeIn, Black Swan, az Emarsys, a végzős a hardverprogramozók pedig a Boschba mennek majd.

Végül a hallgatók is sorba teszik, hogy hol szeretnének a partnerek közül dolgozni, és a vállalatok is, hogy kiket alkalmaznának. Az első kurzust kivéve ezt a Green Fox rendszere a "stabil párok algoritmusa" alapján párosította össze - mint hozzátették, Amerikában az orvosi rezidensképzés működik így. A végén a program kiadja a párokat, és ezen már nem lehet változtatni. Legutóbb tíz partnercégnél nyolcban megvolt a "match", ennyire egyértelműek a végén a viszonyok, jegyezte meg Fazekas Barbara.

Meglepő módon a cégek is nagyon jó képet festettek a Green Foxtól érkező junior munkavállalókról, sőt sokkal jobb véleménnyel vannak a diákokról, mint az egyetemről friss diplomával kikerült junior pályakezdőkről - erről a sorozat következő részében írunk.