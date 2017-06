Az üzleti felhasználóknak szánt AMD Ryzen processzorok is megérkeztek

Az üzleti és kereskedelmi PC-kbe szánt processzorsorozattal jelentkezett az AMD. A Ryzen Pro széria alapját a március elején bemutatott Ryzen sorozat lapkája adja, az új CPU-k alapvető specifikáció egyeznek a kiskereskedelmi forgalomba szánt modellekével. Az AMD ezt egészítette ki néhány extrával, így például elérhető lesz az Epyc szerverprocesszoroknál már látott memóriatitkosítás, amely mellé hosszabb támogatás is jár, a cég ugyanis azt ígéri, hogy a Ryzen Pro sorozat egyes tagjait legalább 24 hónapig a piacon tartja, miközben a termékekre egységesen 3 év garanciát kínál.

Az AMD összesen hat darab processzorral jelentkezett, az egyes modellek, illetve a már korábban bemutatkozott Ryzen processzorok magszáma, órajele, illetve TDP értéke azonos számozás esetében egyezik, újdonságnak csak a két Ryzen 3 Pro típus nevezhető, ezek kiskereskedelmi verzióit ugyanis egyelőre nem jelentette be az AMD. A két kisebb modell négymagos, azokban pedig az AMD letiltotta az SMT-t, tehát a végrehajtás magonként egyetlen szálon folyhat, az alapórajel pedig 3,1, illetve 3,5 GHz lehet. Bár az AMD erről hivatalosan nem beszélt, a Rzyne Pro processzorok már várhatóan egy új, az Epyc és Threadripper termékeknél alkalmazott B2 steppinges lapkára épül, amelyben több hibát is orvosolt a tervezőcég, ám ezek pontos listája egyelőre nem publikus.

forrás: AnandTech

Az ECC memóriamodulok támogatása a Ryzen Pro processzorok esetében is megoldott, emellett pedig fTPM 2.0 támogatás is van, tehát a PC-kbe nem szükséges külön TPM modult tenni, az ahhoz szükséges blokkot a processzor lapkája tartalmazza, így például plusz kiegészítő nélkül használható a Windows 10 Pro Bitlocket funkciója, ami mellett a virtualizációs támogatásnak hála a Microsoft Device Guard is használható. Ettől független a nyílt szabványokra épülő DASH távfelügyeleti megoldás támogatása, amely a sok PC-s üzleti környezetekben lehet szempont.

Az AMD differenciáló tényezőként sorolja fel az Epyc processzorok esetében már megismert TSME (Transparent Secure Memory Encryption) támogatást, amely a SEV (Secure Encrypted Virtualization) és az SME (Secure Memory Encryption) támogatást foglalja össze. Ezzel a rendszer igény szerint képes titkosítani a rendszermemória tartalmát, amivel a VM és a hypervisor, illetve az egyes VM-ek és a kontérek saját memóriaterülete is biztonságosan elszeparálható egymástól, útját állva az esetleges támadásoknak többérlős környezetben, például egy felhős infrastruktúra esetében. A titkosítani kívánt memórialapokat az operációs rendszer és a hypervisor tudja kiválasztani, a DMA motoron keresztül pedig biztosítható, hogy az egyes rendszerben lévő eszközök (pl. háttértár, hálózati csatoló) hozzáférhessenek a szükséges részekhez. A DRAM szintű titkosítást pedig egy az MMU-ba épített AES-128 motor végzi, így a processzormagokra többletterhelés nem hárul.

Végül, de nem utolsó sorban, a Ryzen Pro központi egységekre a dobozos, kiskereskedelmi modellekhez hasonlóan 3 év garanciát vállal az AMD. Ennél fontosabb lehet, hogy az ígéret szerint a platform specifikációhoz másfél évig nem nyúl a cég, a processzorok pedig legalább 2 évig biztosan elérhetőek lesznek, így könnyítve a tervezhetőséget. A processzorok megjelenésére ugyanakkor még várni kell, az majd csak AMD augusztus végén dobja piacra a bejelentett Ryzen Pro termékeket.