Olcsó lesz a 4K-s StarCraft

Lassan a célegyenesben van a legendás StarCraft frissített kiadása, a StarCraft: Remastered. Az Ars Technica a készítőkkel beszélgetett, ebből készítettünk rövid kivonatot. A hivatalos bejelentés lényeges pontjai egyébként: a játék augusztus 14-én lesz elérhető 15 eurós áron - az előrendelést már meg is nyitotta a fejlesztő Blizzard.

A fejlesztés során az elsődleges szempont volt megőrizni az eredeti játék hangulatát, stílusát és az összes létező mechanikáját - mondja Pete Stilwell, a Blizzard Classic producere. Nem elhanyagolható probléma viszont, hogy az eredeti játékból sem a grafikus elemek, sem a kódbázis nem állt a fejlesztők rendelkezésére, ezek jelentős része az elmúlt években valahol elkallódott a Blizzardnál. Így a rekonstrukcióhoz kizárólag az eredeti hangállományokkal kellett nekifutni, ezeket is sikerült újrafeldolgozni 44,1kHz formátumra.

A felújítás nagy része a vizuális megjelenítést célozza, ehhez a csapat az eredeti játék ma már "pixelgrafika" szintű erőforrásai mellett a különböző eredeti képekből indult ki, a cég grafikusai annak alapján rajzoltak újra mindent nagy felbontásban. Az eredeti játék sprite-okat használ, amelyekben minden egységet minden szögből lerajzolnak a grafikusok és ezeket rajzolja ki a motor (igazi 3D-s megjelenítésről nincs szó). Ez maradt természetesen a Remastered kiadásban is, a grafikusok azonban több szöget is elkészítettek az alap 9-en kívül - ezt szerencsére az alap motor is támogatta, így már minden egység fix 17 aspektusból látszik, ezt tükrözve összesen 32 nézettel rendelkezik.

A csatacirkáló már 17 sprite-tal rendelkezik az eredetiben is - a Vulture-nak viszont például nincs ennyi (forrás)

A megjelenítés frissítése érdekesen felemás. Az animációk framerate-je fix maradt, így az apró ciklikus mozgások alacsony framerate-je és 4K-s sprite-ok elég fura kombinációt ad az Ars Technica szerint. De a grafikusok igyekeztek ennél többet is behúzni, valósidejű világítás és utófeldolgozás is elérhető lesz, ami egy kicsit közelebb hozza a 3D-s világhoz - ez azonban szintén dedikált gombbal kapcsolható lesz.

Megőrizni a hibákat is

A fejlesztés során a Blizzard felkért tanácsadónak néhány professzionális StarCraft játékost is, a különböző változtatások az ő kifejezett kérésükre kerültek vagy nem kerültek be a Remastered kiadásba. Így például a profik nagyon fontosnak érezték, hogy az útkeresési algoritmus ne változzon: hiába számít mai szemmel már rendkívül butának (és sokszor hibásnak) az egységek útkeresése, a veteránok úgy érezték ez egy fontos eleme a játéknak, így végül maradtak a néha összeakadó, furán mozgó egységek.

Széles vászonnal!

Szintén a veteránokra hallgatva döntött úgy a Blizzard, hogy a 4:3-as képarány mellett támogatni fogja a 16:9-es sőt, 21:9-es képarányt is, mivel a profik álláspontja szerint ez amúgy sem ad versenyelőnyt a szélesebb kijelzőt használóknak. Így modern kijelzőkön nem kell majd fekete sávokat nézni a két szélen, a játék kitölti a teljes panelt. A támogatott felbontások között természetesen megjelenik majd a 4K is, illeszkedve a jelenlegi tévékhez.

A Remastered kimondott célja egyébként leváltani az eredeti játékot a kompetitív területen: bizonyos országokban (különösen Dél-Koreában) az eredeti kiadás továbbra is elképesztően népszerű, a nagyobb meccseket továbbra is tévék közvetítik. A grafika azonban a FullHD és 4K kijelzők korában már nagyon sokat elvesz a nézői élményből, így a ráncfelvarrás pont ahhoz kellett, hogy 16:9-es kijelzőkön, 4K felbontásban is élvezhető maradjon a játék. Szintén a tévés igényeknek megfelelően sokat fejlődött a kommentátor nézet, van távolabbi rálátás is, amivel a játéktér nagyobb része áttekinthető.

Hogy mennyi minden változatlan maradt, azt jól mutatja, hogy a játék kompatibilis a legutolsó hivatalos patch, a 1.16-os verzióval készült visszajátszásokkal is - ez még 2009-ben jött ki, a 1.17-est a felhasználók visszajelzései alapján visszavonta a cég, az 1.18 pedig idén áprilisban jött ki, ezzel lett ingyenes az eredeti játék. Megmaradt a friss kinézet mögött az eredeti megjelenítő is, a két mód között egyetlen gombnyomással (F5-tel jelenleg) lehet váltani.

A StarCraft: Remastered szintén a hivatalos Blizzard-féle indítópultról lesz elérhető, ez gondoskodik majd a letöltésről és a játék frissen tartásáról is - vagyis ugyanúgy működik, mint a cég többi "normális" játéka. A backenden fontos fejlesztések vannak: egyrészt hivatalosan támogatott a Dél-Koreában népszerű Fish matchmaking-rendszere, de a Blizzard saját szerverein is lesz majd ranglista és egyéb funkciók is.

Tovább is lesz, mondjam még?

A Blizzard ugyan hivatalosan nem közölte még, hogy pontosan milyen játékok kapnak még ráncfelvarrást, az már most egészen biztosra vehető, hogy a ráncfelvarrások folytatódnak. A Blizzard Classic csapat ugyanis folyamatosan bővül, a StarCraft: Remastered kiadása után sem áll le az itt folyó munka. A jelöltek listáján persze a WarCraft sorozat és a Diablo is megtalálható, de az igazán izgalmas döntés a StarCraft: Ghost feltámasztása lenne - azt a projektet viszonylag későn lőtte le a Blizzard, a játék már többé-kevésbé készen volt.