Az MKB is izzítja az online számlanyitást

Az MKB Bank sem teketóriázik sokat az online számlanyitás bevezetésével, a pénzintézet a Gránit bank után nem sokkal bejelentette, hamarosan maga is elindítja a szolgáltatást. A következő hetekben valószínűleg más szereplők is felsorakoznak majd a területen, miután a napokban hatályba lépett a 2017. évi LIII számú törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról, amely lehetővé teszi, hogy az ügyfelek a sokszor nehézkes bankfiók-zarándoklatot kihagyva nyissanak bankszámlát.

Az MKB megoldása PC-ről és mobilról is igénybe vehető lesz, egyedül az iOS felhasználóknak kell majd valamivel tovább várni a funkcióra, ugyanakkor Hetényi Márk, az MKB Bank retail és digitális vezérigazgató-helyettese szerint az Apple platformján is hamarosan lezárulnak a fejlesztések. A szolgáltatással az ügyfelek a bank mobilalkalmazásában kapásból hozzájutnak egy virtualizált bankkártyához is, amelyet az MKB Pay-jel rögtön bolti NFC-s fizetésre is használhatnak, nem kell megvárniuk a fizikai kártya elkészültét és kipostázását.

Hetényi Márk

Az új digitális banki szolgáltatáshoz az MKB egy új számlacsomagot is bevezet Digit@ll néven, amely készpénzfelvétel nélkül 0 Ft-os csomagdíjjal használható - de a pénzintézet nem csak ezzel próbálja meggyőzni a potenciális ügyfeleket, hogy izzítsák be online felületét, nemes egyszerűséggel ötezer forintot jóváír az első ötezer online számlát nyitó felhasználónak, hogy azok azonnal használatba is vehessék a terméket. A bank emellett akciós betéti lehetőséget és egy utazási játékot is indít.

Noha nem apró pénzintézetről van szó, ettől függetlenül figyelemre méltó, hogy az MKB a banki core rendszerek cseréje mellett tudta megvalósítani az online számlanyitást, illetve tavasszal mobilfizetési szolgáltatásának rajtját, előbbi fejlesztése egyébként mintegy három hónapot vett igénybe. A bank a HWSW kérdésére elmondta, az ügyfélazonosítás - akárcsak a Gránit Bank frissen bejelentett hasonló megoldása esetében - videochaten keresztül történik majd, a számlanyitás pedig mind számítógépen mind pedig okostelefonon böngészős felületen zajlik.

Az elmúlt hónapokban a telefonos-NFC-s fizetés volt a sláger, hasonlót az említett két bank mellett az OTP is bejelentett az OTP Mobil által fejlesztett Simple appon keresztül, illetve a Telenor is előrukkolt már saját verziójával. Az online számlanyitás azonban, még ha az egy-egy ügyfelet jellemzően egy alkalommal érint is, nem pedig napi rendszerességgel, még többet nyom majd a latban, hiszen kiterjedt fiókhálózatok nélkül is lehetővé teszi majd a számlanyitást országszerte, ami minden korábbinál versenyképesebbé teheti a digitális bankokat a "nagyokkal" szemben.