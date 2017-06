A nappalikat és a filmstúdiókat is célozzák a Panasonic új OLED tévéi

Tombol az OLED-láz a tévégyártóknál, a Panasonic legújabb modelljei is megérkeztek Európába. A cég két csúcstévét, az EZ1000-t és EZ950-et leplezte le, immár az öreg kontinens közép-keleti régiójában is, előbbi az élvonalbeli kijelzőtechnológia mellett egy a Technics-márkázott hangsugárzóval is kiegészül.

A csúcsok csúcsát a cég portfóliójában a 65 hüvelykes képátlójú EZ1000 képviseli, amely először a januári CES-en mutatkozott be. Az OLED panelek egyébként is kiemelkedő kontrasztjaikról és mély feketéikről híresek, az egyénileg szabályozható képpontoknak köszönhetően, a gyártó azonban még egy lapáttal rátenne a dologra, "Absolute Black Filterként" emlegetett megoldásával. Utóbbi, csak a csúcstévében elérhető szűrő a becsillanásokat, tükröződéseket hivatott elnyelni, ami a világosabb szobákban jöhet kapóra, a kép fekete részeinek egységes megtartásához. A panel alatt egy 14 hangszóróval felszerelt hangsugárzó húzódik, amely a "Dynamic Blade" nevet kapta, amelyre a cég másik márkáját, a Technics logót is feltette. A cég bemutatóján a panel mellett a tévéhez járó hangrendszert is beizzította, amely az első tapasztalatok szerint a magas-középtartományban kiváló teljesítményt produkál, és a rövid demonstráció során méreteihez képest a mélyeket is szépen kihozta, ugyanakkor az igazán kanapérázós basszushoz érdemes lehet egy dedikált mélynyomót is szolgálatba állítani.

Panasonic EZ1000

Ami a képet illeti, az EZ1000 nem tartogatott meglepetést - a jó értelemben. Az OLED képernyőn a tartalmak hozták az technológiától elvárt, elképesztően élénk színeket, fénybeszivárgás vagy elszíneződés nélküli mély feketéket, éles kontrasztokat és nem utolsó sorban a brutális fényerőt. De ugyanez elmondható volt az egy hajszállal lejjebb pozicionált modellről is, a kijelzőkön a tartalmak olyan élesen-élénken jelentek meg, hogy egyes esetekben szinte térbelinek tűntek. Persze érdemes észben tartani, hogy az utolsó képkockáig a tévék képességeit maximálisan kihozó, speciális demóvideókról van szó, a Netflix sorozathősök egyelőre azért nem fognak kilépni a képernyőről.

Az Absolute Black Filtertől és a hangrendszertől eltekintve egyébként az EZ950 ugyanazt produkálja, mint drágább testvére, illetve ez a modell 65 és 55 hüvelykes kivitelben is kapható. Az OLED panel mögött mindkét készüléknél a gyártó HCX2 processzora dolgozik, amellyel a cég professzionális szintű színmegjelenítést ígér - az olyan apróságok mint a 4K felbontás és a HDR10 támogatás pedig már szinte alapfunkciónak számítanak ebben a kategóriában. A HCX2 érdekessége egyébként, hogy azzal a tévé a 3D LUT (3D Lookup Tables) színkalibrációs megoldást is támogatja. Ezt elsősorban a filmiparban használják, a három dimenziós grafikonokon elrendezett színskálákkal ellenőrizhető, hogy egy-egy megjelenítőn pontosan hogyan jelennek majd meg a kívánt mozgóképek. A technológiának hála a gyártó több együttműködést is kötött professzionális filmkészítőkkel, továbbá ahogy fogalmaz, új tévéi az első, 32 hüvelyknél nagyobb, a filmiparban is használható "professzionális 4K monitorok".

A készülékeknek, ahogy arra fentebb már kitértünk, fényerőért sem kell a szomszédba menni, ha kell közel 1000 nittel világítják be a szobát - ez több mint a duplája, mint a gyártó tavalyi csúcsmodelljeinek teljesítménye. Érdekes, hogy az előző évi zászlóvivőkkel ellentétben idén a hajlított panel helyett a sík képernyő mellett döntött, a dizájnváltás valószínűleg arra szolgál, hogy még inkább visszaszorítsa az íves felületből adódó esetleges becsillanásokat, illetve a profi környezetben is használhatóvá tegye az eszközt - ott ugyanis az íveltség akár zavaró is lehet, ahogy azt a Philips 40 hüvelykes hajlított monitorszörnyetegének tesztjénél mi is tapasztaltuk.

Panasonic EZ950

Az ipari dizájn maga végtelenül letisztult, noha ránézésre még mindig egyértelműen nem a levegőben lebegő, vagy a falra festett megjelenítőkről, hanem "mezei" tévékről van szó, vékony, de jól kivehető keretekkel, hátoldalt a hardverkomponenseknek otthont adó, kicsit vaskosabb alsó résszel - a cég ezeket nem bontotta külön csomagba a hangsugárzóval mint mondjuk az LG, amely a kisebb "csalással" W7 csúcsmodelljével egészen elképesztően vékony "tapétatévét" tudott létrehozni. Nemrég utóbbit a cég egyébként itthon is megmutatta, a szinte valószínűtlenül vékony eszköz, ha megfelelően preparált gipszkartonfalra van rögzítve, hogy a tévé hardverét is tartalmazó soundbarral kapcsolatot biztosító speciális szalagkábel diszkréten elvezethető legyen, alig néhány milliméterre emelkedik ki a falból.

Az EZ1000-hez és "kistestvéréhez" visszakanyarodva, ahogy az sejthető, az OLED modellek árcédulája nem éppen visszafogott, főként miután azokkal a gyártó nem csak a tehetősebb otthoni felhasználókat, de a professzionális vásárlókat is célba veszi. Az EZ1000 ára ennek megfelelően hazánkban 2-2,1 millió forint környékén mozog, míg a 65 hüvelykes EZ950-ért 1,7, az 55-ös modellért pedig 1,2 milliót kell kicsengetni.