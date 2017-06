Új funkcióval lehel életet a Facebook a chatbotokba

Elkezdett megjelenni a Facebook Messengerekben a chatbotbotok felfedezés funkciója, jelzi a TechCrunch. Az új kereső- és kategorizáló felületet a cég az F8 fejlesztői konferencián harangozott be a Messenger 2.0 platform részeként. A Discovery vagy Felfedezés fülön keresztül listanézetben és kategóriánként lesznek elérhetőek a régióban érvényes cégek chatbotjai, például oktatási, szórakoztató vagy pénzügyi címszavakkal. Bár magyarul viszonylag kevés tud közülük, a Talk-a-Bot chatbot ügynökség fejlesztéseivel találkozhatnak a magyar messengerezők, mint például a Nosalty receptkereső botjával.

Egy évvel ezelőtt a jövő nagy lehetőségeként mutatta be a közösségi óriás a chatbotokat, amelyen keresztül a cégek automatikusan tudnak kommunikálni a vásárlóikkal. Ennek megfelelően a kereskedők és más cégek fejlesztői elkezdték a saját botjaik kialakítását. Ezek viszont jellemzően nagyon korlátozott funkciókkal és kész válasszal rendelkeztek, többek közt ezért sem sikerült áttörniük a felhasználói érdeklődés egy korlátozott határát.

Az áprilisi adat szerint már 100 ezer chatbot található a rendszerben, ezért is tartották fontosnak a fejlesztők az új kategorizáló és listázó felfedezés funkciót. Viszont ezeknek a botoknak a felhasználási adatairól nincs elérhető információ. A Facebook az F8 konferencián mindössze annyit közölt, hogy 65 millió cég elérhető a Messenger szolgáltatáson keresztül, amelyek közül 20 millió szokott válaszolni a kérdésekre, havi szinten 2 milliárdos nagyságrendű üzenetváltással, és ennek részei a chatbotok üzenetei is. Ahogy David Marcus, a Messenger termékfelelőse megjegyezte, 2017 a "skálázás éve" lesz a havi 1,2 milliárd felhasználóval rendelkező teljes szolgáltatásnak, amelynek része az is, hogy a chatbotokat még többen használják.

Hasonlóan próbálkozik az Apple is az iMessage üzenőfelület platformmá emelésével, de ebben az esetben konkrét adatokkal is kimutatható a létrehozott alkalmazásszám növekedésének lassulása, ami a felhasználói érdektelenségnek tudható be. Legutóbb pedig az Apple azt jelentette be, hogy az iOS 11-től kezdve már elérhető lesz a Business Chat szolgáltatás is, amelyen keresztül a cégek tarthatják a kapcsolatot az ügyfeleikkel és korlátozott tevékenységeket, például időpontfoglalást kínálhatnak. Ez a megoldás egyelőre csak az emberi interakciókat fogja támogatni a chatbotok helyett, de ez nem jelenti azt, hogy az almás cég a jövőre nézve is kizárja a botok lehetőségét.

A Facebook Messenger szintén halad tovább a platform bővítése felé, mivel a vállalat hosszú távú célja, hogy minden tevékenység a szolgáltatáson keresztül történjen, ahelyett, hogy a felhasználók elnavigálnak egy weboldalra vagy egy mobilalkalmazásba. Úgyhogy a chatbotos Felfedező funkció várhatóan folyamatosan megjelenik minden messengerezőnél. Ezenkívül pedig még idén bevezeti a cég, hogy a Messenger kód bekerül a kamerafunkciók közé, amely például rendezvénybeléptetésnél lehet hasznos. Egy cég több chatbotot is létrehozhat majd, illetve több ember is használhatja majd egyszerre ugyanazt a chatbotot, az M virtuális asszisztens pedig javasolhatja egy beszélgetésbe egy chatbot meghívását. Továbbá nem is feltétlenül lesz szüksége minden cégnek bot fejlesztésére, mivel az "okos válaszok" funkció a Facebook információi alapján válaszol a leggyakoribb kérdésekre, mint például nyitva tartás és elérhetőségek. Ezek közül viszont kétséges, hogy mi lesz elérhető és főleg mi lesz hasznos a magyar felhasználók számára