Informatikai villámképzések I.: Újragondolt fejvadászat

Az informatikushiány krónikussá válásával az igényekre reagálva létrejöttek a pár hónapos informatikusképzést kínáló szervezetek, amelyek hivatalos végzettség helyett gyakorlati tudást és állást ígérnek, jellemzően a korábbi szakmájukat megunó vagy magasabb fizetésre vágyó jelentkezőknek. A Codecoolról korábban hosszabban is írtunk, de ebbe a kategóriába tartozik a Green Fox Academy is. A cég tanulói közül már többen dolgozni kezdtek, így már vannak első gyakorlati visszajelzések a rendszerről. A cikksorozat közel tucatnyi interjú és háttérbeszélgetés alapján készült, beszélgetőpartnereinket, jelenlegi és már végzett diákokat illetve munkaadókat részben a Green Foxon keresztül, részben tőlük teljesen függetlenül kerestünk meg.

Gyorstalpaló - de működhet?

A Green Fox Academy négy hónapos szoftverfejlesztői és hardverprogramozói képzést kínál, kétféle finanszírozási konstrukcióval. Ha a jelentkező az előfinanszírozást választja és már a szerződés aláírásakor kifizeti a tandíj felét, akkor számára 1 millió forint plusz áfába kerül a szoftverfejlesztő kurzus vagy hardverprogramozás esetén 1,1 millió forintba. Ha azonban az utófinanszírozás mellett dönt, akkor 1,3 millió forint plusz áfát kell fizetnie a szoftveres és 1,4 milliót a hardveres kurzusért, a képzés elvégzése után másfél éven keresztül nagyjából 72 ezer forintos havi részletekben - az első részletet legkésőbb a kurzus után 3 hónappal, írja a cég weboldala.

Nincs garantált állás a kurzus után, de 10 hétig a szervezet exkluzivitásra tart igényt, amíg a jelölt csak a Green Fox által szervezett állásinterjúkon vehet részt, a beérkező állásajánlatot pedig köteles elfogadni, ha a felajánlott fizetés legalább bruttó 330 ezer forint (nagyjából nettó 220 ezer forint vagy hardver programozásnál nettó 200 ezer forint), beleértve a béren kívüli juttatásokat is. Tíz hét után még további hat hétig a jelölt is kereshet magának állást, amelyen keresztül a talált cég beszállhat a programba. Ha azonban e tizenhat hét alatt nem tud elhelyezkedni, akkor a szervezet elengedi a képzési díj felét. A jelentkező az elején dönthet úgy is, hogy nem fogadja el a feltételeket, ebben az esetben csak az előfinanszírozást választhatja és így is 1,3 millió forintot kell kifizetnie, de a végén kérheti a segítséget az elhelyezkedéshez ebben az esetben is. Egy évfolyamról összesen 1-2 ember választja ezt a lehetőséget, például ha egy cég szeretné így továbbképezni az alkalmazottját, tudtuk meg a Green Foxtól.

A képzés teljes költsége mintegy 2 millió forint plusz áfa Fazekas Barbara, ügyvezető és társalapító közlése szerint, amelynek nagyjából felét a hallgatók és felét a befizető cégek - a jövendő munkaadók - állják. "Nem kell kifizetni a teljes képzés díját, de gyakorlatilag azzal fizetsz, hogy a cégnél dolgozol." - mondta.

Ezzel ellentétben a Codecool 1,5 millió forintban állapítja meg a budapesti és 1 millió forintban a miskolci képzés hallgatók által fizetendő tandíját, ebben a 12 hónapos képzés és a 6 hónapos gyakorlati idő van benne - a gyakorlat alatt a Codecool napidíjat számláz a cégnek, és napidíjat fizet ki a hallgatóknak. Később, az elhelyezkedés után pedig a fizetésből vonja le az összeget a képző szervezet, 18 hónap alatt folyamatosan. Előrefizetés esetén a hallgatónak 20 százalék kedvezmény jár a fenti tandíjakból.

A Codecool a Green Foxszal szemben garantálja az állást, vagy ha mégsem sikerülne 4 hónapon belül elhelyezni a jelöltet, akkor nem is kéri a képzés díját. Azt azonban nem lehet tudni, hogy a Codecoolnál mennyit fizet a munkaadó cég a felvett fejlesztők után - kérdésünkre annyit árult el a szervezet, hogy a Green Foxnál drágább "fejvadász díjat" számol fel a cégeknek, így viszont lényegében olcsóbb a hallgatók számára. Az üzleti modell része a Green Fox és a Codecool esetében is, hogy az oktató szervezetek már a képzés közben felveszik a kapcsolatot az érdeklődő partnercégekkel, és így nem csak az új munkaerőt biztosítják a cégnek, hanem a igényeik szerint alakíthatják a képzés aktuális tananyagát is.

"A hallgatók pályázáskor még nem tudják, hogy mit fognak majd tanulni. Például mi nagyon szeretjük a Ruby on Railst és a Reactet, de nem taníthatjuk mindig ezeket. Most például két csoportban Javát tanulnak a résztvevők, egy csoportban pedig webes technológiákat, úgy mint JavaScriptet és Reactet." - mutatott rá az ügyvezető. Előfordult már olyan is, hogy elindult egy C-s osztály, de a partnerek szóltak, hogy C#-ra is lenne szükség, ezért a mentorok ezt is beletették a tananyagba. "Feltaláltunk egy olyan oktatási és üzleti modellt, ami működik. Ehhez folyamatosan kapcsolatban kell lenni a piaccal." - mondja Fazekas Barbara.

A Green Fox 2015 óta van jelen a piacon, és jelenleg az ötödik képzési kört végzi - eddig összesen 100-an mentek végig a folyamaton, akik közül 95-en kaptak oklevelet, és 96-an dolgoznak szoftverfejlesztőként. "Akiket kirúgunk, azokat is felveszik. Úgyhogy csak az nem tudott elhelyezkedni, aki nem akart." - tette hozzá Fazekas. A Green Fox a cégek felé három hónapos "cseregaranciát" vállal, így eddig három "garanciális esetben" kellett fellépni a szervezetnek. Fazekas szerint sikerült megoldani a nézeteltérést minden alkalommal: egyik esetben munkaadó és a munkavállaló kommunikációjával, a másikban a hallgató motivációjával volt gond, illetve egy esetben a munka nem olyan típusú volt, amelyben a cég eredetileg megállapodott a jelölttel.

"Ez tulajdonképpen fejvadászat újragondolva, mivel ezek a szervezetek munkaerőt közvetítenek" - fogalmazta meg Lőrincz Orsolya, független IT karrier és HR tanácsadó. Az új munkaerő toborzásának egyik bevetett módja a hirdetés, amellyel azonban kínálati piacon gyakran nem oldható meg a munkaerőhiány. Az olyan munkaerőpiacon, mint ma Magyarországon az informatikusoké, a kínálat diktálja a feltételeket, ajánlatokkal nagyon nehéz toborzást végezni.

Másik lehetőség a célzott fejvadászat, de ezzel általában költséges és hosszadalmas tud lenni a megfelelő partner megtalálása. Egy új megoldásként hazánkban is megjelentek a szabadúszó fejvadászok, vagyis olyan független tanácsadók, akik valamivel olcsóbban dolgoznak, mint egy fejvadász cég, akár kampányszerűen egy-két napra be is ülnek az ügyfél irodájába, rugalmasabbak, illetve így elkerülhető a fejvadász cégekre jellemző fluktuáció negatív hatása is.

Új, izgalmas alternatív utat jelenthetnek ezek a típusú átképzések, amely a fejvadászatot kombinálja a munkavállalók képzésével. Ez a megoldás képes a nagyon fiatalok és idősebbek, illetve nők bevonzására is a piacra. Az igény a munkaadók oldalán is megjelent: korábban a juniorokat, pályakezdőket hirdetéssel is könnyen lehetett toborozni, ezért eddig nem volt jellemző a pályakezdők vadászata. Ez változni látszik, ez pedig létjogosultságot ad a képzést közvetítéssel kombináló cégek számára.

Az új modell inkább a kis- és közepes vállalatoknak lehet érdekes - mondja Fazekas Barbara. A nagy cégek ugyanis az egyetemek támogatásán keresztül eddig is hozzáfértek a pályakezdőkhöz, ez az út azonban a kisebb szereplők számára jobbára zárva maradt. "Egy közepes cégben a HR-es és az ügyvezető csinálja a reklámozást, a toborzást és a kiválasztást is. A Green Fox ezt megcsinálja pár százezer forintért, cserébe pedig részletes pszichológiai profilt és egyéni coaching tervet is ad az új munkavállalókhoz." - tette hozzá. Ezt pedig a partnerségben részt vevő és általunk megkérdezett három cég vezetői komoly hozzáadott értéknek tartják, és emiatt hajlandóak akár magasabb díjat is kifizetni a Green Foxnak, mint amennyit egy fejvadász elkérne egy junior közvetítéséért.

Az általunk megkérdezett három cég igazgatósági tagjai szerint azzal inkább pénzt spórolnak, hogy a szervezet elvégzi helyettük a kezdeti betanítást, a csoportmunkára nevelést és a profilozást. Ahogy mindegyikük kiemelte, a jelöltek már nem ismeretlenek a három hónapos képzés végére, mivel a cégek részt vehetnek a bemutatókon, cégbejárásokat szerveznek, és a tanulók kódjai nyilvánosan is elérhetőek a GitHubon. Ezzel ellentétben, ha egy fejvadász kiválaszt valakit, a cég akkor találkozik vele először, és a megismerés nagy része rá hárul.

Előfordulhat azonban olyan eset is, hogy a Green Foxot elvégző jelölt ráébred, hogy mégsem szeretne fejlesztő lenni, vagy inkább máshol dolgozna, de egy évig a szerződés a céghez láncolja - hogy mi történik ilyenkor, arról a sorozat következő része fog szólni.