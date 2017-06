IoT eszközökhoz kínál új Exynos rendszerchipet a Samsung

IoT-s rendszerchippel jelentkezett a Samsung. A dél-koreai gyártó egyszerűbb, alacsony üresjárati fogyasztású végponti eszközökbe szánja Exynos i T200 processzorát, amely tervezésénél a disszipáció mellett a biztonságra is figyelmet fordított. A kétmagos rendszerchip a beépített Wi-Fi vezérlőt egy SSS (Security Sub-System) blokkal, illetve PUF (Physical Unclonable Function) funkcióval egészíti ki.

A processzormagok szerepét két típusra bízta a Samsung. Az egyik végrehajtó a Cortex-R családba tartozik, amelynek tagjait a valós idejű végrehajtást igénylő, biztonsági kritikus környezetekhez szánja az ARM. Az ARMv7-R architektúrára épülő Cortex-R4 meglehetősen koros, már több mint 5 éve a piacon van, ez idő alatt pedig sok helyen felbukkant már, beleértve a Samsung egyes SSD-inek központi vezérlőjét is.

A párként funkcionáló Cortex-M0+ sem egy mai darab, ezt még 2012-ben mutatta be az ARM, utasításarchitektúráját tekintve pedig az ARMv6-M-ra épül. A típust (illetve a sorozatot) mikrovezérlőkhöz tervezte a cég, amelyek az IoT végponti eszközökhöz hasonlóan jellemzően kis étvágyúak, illetve rendkívül alacsony fogyasztással rendelkeznek. A két mag azonos órajelen, 320 MHz-en jár maximális terhelés mellett.

A végrehajtók mellé bepakolt Wi-Fi vezérlő egy a lapka komplexitásához igazodva egy viszonylag egyszerűbb darab, az 802.11 b/g/n szabványokat támogat a 2,4 GHz-es frekvenciasávban, valamint az IoTivity nyílt forrású szoftveres keretrendszer támogatása is megoldott. A biztonságért felelős SSS (Security Sub-System) blokkról egyelőre nem árult el részleteket a Samsung. Az e mellé társuló PUF-ról (Physically Unclonable Functions) egy kicsit többet tudni, az IP feladata az egyedi kulcsok generálása, amit a rendszer a titkosításhoz és az eszköz azonosításhoz használ. A Samsung szerint ezzel a chipre épülő eszközök biztonsága magasabb, mint az egyszerűbb, OTP-s (One-Time Password) megoldásoké.

A teljes lapka a Samsung egyik 28 nanométeres eljárásával készül, amely csíkszélesség a félvezetőgyártási eljárások aranyközépútja, a relatíve kedvező tranzisztorsűrűség mellé alacsony fogyasztás és egyszerű gyártás, ezzel együtt pedig alacsony költségek társulnak. A Samsung arról egyelőre nem beszélt, hogy a rendszerchip milyen eszközökbe kerül, de várhatóan nem csak saját márkás termékekben láthatjuk majd viszont az Exynos i T200-at.

Miközben a Samsung tovább tolja az IoT szekerét, az Intel visszább vesz a fejlesztésekből. A chipgyártó épp a napokban jelentette be, hogy három IoT fejlesztői lapkájának forgalmazását is végleg felfüggeszti. Az Edison, a Galileo, de még a tavaly megjelent Joule gyártását is leállítja a cég, így csak a Curie-re építő Arduino 101 maradhat az Intelre alapozó partnerek utolsó bástyája.