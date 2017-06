Super NES Classic Edition: ősszel jön az új Nintendo minikonzol

A nosztalgiavonaton nincsen fék - kiáltott fel a Nintendo és bejelentette, hogy a NES Classic Edition elképesztő sikere után a retro konzol következő generációját is kiadja miniatürizált formában. A Super NES Classic Editionnél a gyártó ráadásul annyira odafigyel a korhű megvalósításra, hogy akárcsak az eredeti modell esetében, az Egyesült Államok és Európa piacaira szánt gépek eltérő dizájnt kapnak, míg a japán verzió Nintendo Classic Mini: Super Famicom néven érkezik.

Tavaly a NES Classic Edition hatalmas siker volt - mi is felvettük 2016 legnagyobb dobásainak listájára - annak gyártását és kereskedelmét azonban a cég idén áprilisban leállította, annak ellenére, hogy továbbra is rohamtempóban fogyott a boltok polcairól - a Best Buy frissen feltöltött készletei március végén percek alatt nullázódtak. Ahogy azonban a Nintendo akkor kiemelte, a készüléket nem szánták hosszú távon gyártott terméknek. A népszerű és nem utolsó sorban olcsó, kontrollerek nélkül 60 dolláros masina árai ezt követően a használt piacon nem meglepő módon az eredeti többszörösére nőttek.

Szerencsére azonban úgy látszik nem kellett sokat várni az utód bejelentésére. A Super NES Classic Edition és variánsai esetében a Nintendo annyit csavart a dolgon, hogy az eszközhöz kapásból hozzácsomagol két kontrollert, a teljes alappakk így 80 dollárért lesz kapható, idén szeptember 29-től. A kis eszközre a gyártó összesen 21 játékot telepít, amelyből tizennégy saját klasszikus címei közül kerül ki, három a Capcom, kettő a Konami, ugyancsak kettő pedig a Square Enix logóját viseli. A felhozatal az európai és amerikai modelleken megegyezik, a Super Famicom azonban öt címben eltér majd a nyugati változatoktól.

A legizgalmasabb újdonság a gépek kapcsán, hogy azokon nem csak az ifjabb éveikben rongyosra játszott címeket élhetik át újra a játékosok, a minigépeken debütál ugyanis a Star Fox 2 is, amelyet eredetileg a Super NES-re fejlesztettek, ám végül a Nintendo 64 megjelenése előtt elkaszálták, hogy ne csináljanak házon belül versenytársat az új konzolnak. A Super NES Classic Edition fedélzetén most az eddig kiadatlan játék is teljes verzióban megérkezik.

A minikonzolon debütáló játékok közül ötben találunk teljes értékű kétjátékos módot, míg további háromban váltogathatnak a játékosok egymás között. A gép egyébként nem csak a mellékelt két kontrollerrel használható, akárcsak a NES Classic Edition, a Wii-hez és Wii U-hoz kapható Classic Controller és Classic Controller Pro vezérlőkkel is kompatibilis. A gyártó szokás szerint nem közölte, hogy milyen hardver dolgozik a kis eszközben, ugyanakkor a vas jó eséllyel nem sokban különbözik majd NES Classic Editionétől, az eszközben egy Cortex-A7 magokra építő processzor ketyegett, amely az emulátor környezetet és a külön ehhez az eszközhöz fejlesztett menürendszert futtatta.

A tavaly megjelent nosztalgiamodell fogadtatása alapján az idei verziók is letarolják majd a piacot - ezt úgy néz ki a Nintendo is így gondolja, tervei szerint ugyanis jóval nagyobb darabszámban gyártja majd a gépeket mint a már kivezetett verziót. Utóbbiból egyébként tavaly november és idén április között mintegy 2,3 millió darab talált gazdára. A Super Nes Classic Editionöket a Nintendo ígérete szerint 2017 végéig biztosan gyártja majd, a 2018-as tervekről azonban egyelőre nem beszélt.