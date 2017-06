Hamarosan otthonról is nyithatunk számlát a Gránit Banknál

Hamarosan búcsút inthetünk a sorban állásnak a Gránit Banknál ha bankszámlát nyitnánk, de még az ágyból sem feltétlenül kell majd hozzá felkelni: a banknál elindult a videós ügyfélazonosítás zártkörű tesztüzeme és a megoldás éles rajtjára sem kell már sokáig várni.

A pénzintézet 2012-ben elindított VideóBank rendszere bővül majd a videochates ügyfélazonosítás lehetőségével, amellyel a bank elsőként nyújthat Magyarországon hasonló szolgáltatást. A hasonló megoldások előtt utat nyitó, 2017. évi LIII számú törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról éppen ma lépett hatályba, így a banknak már csak a lakossági ügyfelek elektronikus azonosítását részletesen szabályozó MNB rendelet élesedését kell megvárnia, hogy széles körben elérhetővé tegye a szolgáltatást. Az MNB egyébként a rendelet egyeztetési folyamatába bevonta a Magyar Bankszövetséget is, a végleges szabályozás lefektetésénél a bankrendszer véleményét is figyelembe veszi.

A hasonló rendszerekről hallhattuk már, hogy a bankszámlanyitáshoz hasonló folyamathoz az ügyfeleknek még szükségük van a személyes találkozásra, a Gránit Bank 1400 főre kiterjedő felmérése szerint azonban banki ügyfelek 92 százaléka fogadná pozitívan az otthonról történő számlanyitást, ha közben a személyes ügyintézésről sem kell lemondania, a válaszadók 84 százaléka inkább otthonról nyitna számlát, 73 százalékuk pedig úgy gondolja, a megoldás a bankváltást is nagyban segítené.

A pénzintézet IT és elektronikus csatornákért felelős ügyvezető igazgatója, Gáborjáni Szabó Ákos a HWSW kérdésére elmondta, a rendszerben az azonosításnak két szakasza van. Az első szakaszban a leendő ügyfél videokapcsolaton keresztül megmutatja a bank operátorának Magyarországon kibocsátott kártyaformátumú igazolványait, amelynek bizonyos egyedi elemeit a kezelő ellenőrzi. Ez mindössze néhány percet vesz igénybe.

Ezt követően a második szakaszban egy komplex háttérellenőrzési folyamat kezdődik, amely során más munkatársak még egyszer ellenőrzik a felvételt és a dokumentumokat, egy okmányvizsgálati szakértőcéggel közösen kidolgozott módszerrel, illetve erre szolgáló speciális - de nem nyilvános - technológiák segítségével. A szakértők egyébként az operátorok kiképzésében is aktívan közreműködnek. Az igazolványokat továbbá a nyilvántartással is összevetik, hogy kizárják a lopott vagy hamis papírokat. A második szakasz sem tart sokáig - akár néhány tíz perc alatt érkezhet a tájékoztatás, hogy kész a teljes értékű számla.

A megoldás böngészőből, androidos és iOS-es okostelefonról is használható - a pontos hardveres követelmények véglegesítése még folyamatban van, a bank szerint azonban lényegében minden, az elmúlt néhány évben kiadott eszköz alkalmas lesz majd a szolgáltatás használatára - a nem végleges követelmények egy legalább 5 megapixeles hátsó kamera és 1 megapixeles előlapi szenzor. Amennyiben az adott hardver vagy a kamera felbontása nem megfelelő, az operátor jelzi az ügyfél felé, aki másik eszközről, netán személyesen folytathatják a számlanyitást.

A Gránit Bank csapata láthatóan nagyon komolyan veszi a backend rendszerek fejlesztését, a videós ügyfélazonosításon túl elég csak a Gránit Pay-re gondolni, amellyel nem csak Magyarországon, de európai szinten is első tudott lenni. Persze időközben a konkurencia is behozta lemaradását, hasonló mobilfizetési szolgáltatást az MKB, a Telenor, illetve a Simple appon keresztül már az OTP is kínál. Különösen utóbbi tornyosul fenyegetően a szektor fölé, hiszen a későbbiekben azzal más pénzintézetekhez tartozó bankkártyákat is digitalizálni lehet majd. A Gránit Bank azonban annak ellenére hogy kis szereplő, úgy látszik nem csak tartani, de diktálni is tudja a tempót a piacon. A videós azonosítással pedig a vállalat, illetve más digitális bankok is végre tényleges versenytársai lehetnek a szektor hagyományos óriásainak, hiszen kiterjedt fiókhálózat nélkül is ugyanúgy elérik majd a vidéki lakosságot is, mint a nagy bankok.