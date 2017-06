Nem használja többé hirdetésekhez a Gmail a levelek tartalmát

Hamarosan leállítja a Google a reklámcélzást az emailek tartalma alapján - jelentette be a cég a blogján. Mostanáig a Gmail a beérkező levelekben található kulcsszavakat használta fel többek között a felületen megjelenő hirdetések témakörének kiválasztására, például ha egy felhasználónak több levele is érkezett az utóbbi időben a fényképezésről, akkor a hirdetések elkezdhették egy fényképezőgép-üzlet akciójára felhívni a figyelmet.

Az emailen kívül azonban a Google felhasznál más információkat is a hirdetések beállítására, úgy mint a tartózkodási helyet, életkort, a felkeresett webhelyeket, a keresőbe beírt kulcsszavakat vagy a megtekintett videókat - ezekben továbbra sem történik változás. Az ezek alapján kiválasztott hirdetések pedig nem csak a Google szolgáltatásaiban jelennek meg, hanem a Google Display Hálózat több mint 2 millió webhelyén egyaránt. Így történhetett korábban, hogy a felhasználó az email üzenetei alapján kiválasztott témakörökkel találkozhatott szerte az interneten hirdetések formájában - bár a Google folyamatosan hangsúlyozta, hogy a rendszer automatizáltan működik, és a hirdetők nem a személyes adatokért fizetnek, hanem a reklám megtekintéséért, rákattintásért vagy más tevékenységért.

Az iskolákba szánt Apps for Education verzióban és az irodai környezetbe szánt G Suite szolgáltatásban a Google már korábban kikapcsolta ezt a megosztó funkciót. Az ingyenesen rendelkezésre bocsájtott oktatási változatban egy 2014-es pert követően szüntette meg a vállalat az emailek elemzését, miután a felhasználók nehezményezték, hogy a Google fiatalkorúak üzeneteinek millióit használja fel profilalkotási és hirdetési célokból. Egy 2016-os ügyben pedig azok emeltek panaszt a vállalat ellen, akik soha nem használták a Gmail szolgáltatásait, mégis megjelentek számukra olyan hirdetések, amelyeknek témájáról Gmail-felhasználókkal leveleztek - foglalja össze az ügyeket az Ars Technica.

Még az év folyamán, de előre nem meghatározott időpontban a Google kikapcsolja a lakossági változatban is a Gmail üzenetek beolvasását hirdetési célokból. "Ez a döntés a Gmail hirdetéseket egy szintre hozza azzal, ahogyan a hirdetéseket kezeljük más Google termékeknél. A hirdetések megjelenítése a felhasználó beállításaitól függ. A felhasználók bármikor módosíthatják ezeket a beállításokat, köztük a hirdetések személyre szabását is megszüntethetik." - írja a Google blogja a Hirdetésbeállítások felületről.

Az emailek beolvasása a jövőben is folyamatos marad, csak hirdetések formájában nem fog megjelenni. Azonban a Google továbbra is alkalmazza majd például spam- és vírusfelismerési célokból, illetve kereséshez és szűréshez, továbbá a legutóbbi Google I/O-n bemutatott "okos válasz" funkcióhoz, amely néhány szavas válaszokat tud generálni a kérdést tartalmazó emailekre. Ezenkívül a személyre szabott hirdetések is megmaradnak, de a rendszer a Gmail üzenetek tartalmát már nem veszi hozzá figyelembe, csak a kereséseket, a megnézett weboldalak listáját vagy például YouTube videómegtekintéseket.