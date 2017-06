Megújította kiszolgálós palettáját a Lenovo

Komoly frissítést kapott a Lenovo vállalati hardvereket átfogó palettája, a cég több tucat új terméket jelentett be, amelyek két új márkanév alá sorakoznak be. Az egyik ilyen a ThinkSystem, amely gyakorlatilag a Lenovo új szervereit, egyes tárolóit, illetve switcheit takarja, mindezt összesen 26 különféle megoldással. A másik új márkanév a ThinkAgile, amely alatt a Lenovo hiperkonvergens megoldásai kapnak helyet, például Azure Stackkel. A gyártó igyekezete érthető, az elmúlt negyedévekben ugyanis nem produkált jó eredményt a vállalati megoldásokat takaró adatközpontos, DCG üzletág, amely például legutóbb veszteséggel zárt.

A ThinkSystem család üzleti kritikus kiszolgálóktól kezdve, rack, torony, blade szervereket, közép- és felsőkategóriás all-flash tárolókat, illetve Fibre Channel és Ethernet hálózati switcheket tartalmaz. Általánosságban elmondható, hogy ezen a piacon ma már kevés igazán átütő újdonsággal tudnak előrukkolni a gyártók, a műszaki paramétereket és a gazdaságossági mutatókat érdemben meghatározó innovációt a szoftverfejlesztők és a chipgyártók végzik, így a rendszereket összeállító és értékesítő gyártók számára nagyon keskeny mozgástér marad.

Ezért ahogy konkurensei, úgy a Lenovo is egy saját fejlesztésű infrastruktúrafelügyeleti rendszerrel próbálja megkülönböztetni termékeit. Ennek jegyében érkezett a XClarity Controller következő generációja, amellyel központosítottan lehet menedzselni Lenovo komplett új portfólióját, a szerverektől a hálózati eszközökig bezárólag. A szoftver segítségével könnyebb programozható és magasabb szinten automatizálható a teljes rendszer, vagyis egy-egy változtatáshoz kevesebb kézi adminisztrációs műveletre lehet szükség, ergo az átkonfigurálás gyorsabban elvégezhető, a kiszolgáló számítási, tárolási és hálózati erőforrásai könnyebben kioszthatóak.

A vasak

A Lenovo összesen 14 különféle szervert jelentett be, amelyek közül a ThinkSystem SR850-et és SR950-et Üzleti kritikus környezethez szánja a Lenovo. Utóbbi 4U rack 2-től 8 processzorig skálázódik, a központi egységek szerepét pedig az Intel közeljövőben elrajtoló, Skylake-SP családjának tagjai töltik be, a Lenovo szerint pedig az előző generációhoz képest kétszeresére nőtt a teljesítménysűrűség.

Ezzel párhuzamosan a rendszerek modularitása is nőtt, a szervereket a szervizeléshez vagy a bővítéshez nem kell kiszedni a rackből, az egyes komponensekhez az előlapon vagy a hátoldalon keresztül hozzá lehet férni. A rendszereket a legnagyobb igénybevételhez tervezte a gyártó, például ERP-hez, CRM-hez, valós idejű analitikához, vagy épp in-memory adatbázisokhoz, amelyek közül az SAP HANA-t emeli ki a Lenovo.

A ThinkSystem SN550 és SN850 compute node-ok esetében ugyancsak fontos tényező a teljesítménysűrűség. A blade kiszolgálók a nagyjából öt éve bemutatott egyedi, Lenovo Flex System házba illeszkednek, azok pedig már szintén Intel Skylake-SP processzorokkal érkeznek, a processzorok mellé pedig SAS/SATA vagy NVMe meghajtók illeszthetőek. Ennél még egy fokkal magasabb teljesítménysűrűséget kínál az ultrasűrűnek titulált ThinkSystem SD530 és SD650, utóbbi vízhűtéssel szerelve. Az SD530 a D2 házával megfelelő 2U4N méretszabványba passzol, amely a Lenovo szerint dinamikus növekedést mutatott az elmúlt időszakban, ugyanis az kimagasló sűrűséget és rugalmasságot nyújt. Az SD530-at a processzorteljesítményre hegyezte ki a Lenovo, miközben a tárolórendszer és az I/O bővíthetősége megmaradt, így a szerver például HPC-s felhasználáshoz lehet jó választás a gyártó szerint.

Tárolókból összesen 7 új modellt leplezett le a Lenovo. A SAN kategóriába összesen három modell érkezik, a DS2200, DS4200, illetve DS6200. A rendszerek a belépőszinttől a középkategóriáig skálázódnak, azok all-flash vagy hibrid kiépítésben is elérhetőek lesznek, a legkisebb 96 meghajtóval 737 terabájtig, a középső és a legnagyobb modell pedig 240 meghajtóval 1,84 petabájtig skálázódik. A DS6200 csúcsra járatva akár 375 000 IOPS-ot és 1 milliszekundum alatti késleltetést is nyújthat, ami az előd "S" sorozat nagyjából háromszorosa, miközben a tárolók üzembe állítása is sokat egyszerűsödött, a Lenovo szerint mindössze 15 perc alatt telepíthető a rendszer.

Például a DS sorozathoz lehet jó a tárolókhoz kifejlesztett DB hálózati infrastruktúra. A Gen6 Fibre Channel szabványt támogató DB610S/620S és DB400D/800D a Lenovo szerint akár 71 százalékkal is gyorsíthatja egyes alkalmazások válaszidejét, az ultra alacsony késleltetésű switchingnek hála.

Hiperkonvergens Lenovo

A ThinkSystem újdonságok mellett a termékcunami másik fontos momentuma a hiperkonvergens rendszereket takaró ThinkAgile, illetve annak első tagjának bejelentése volt, ez a sorozat olyan termékek ellen megy, mint a Dell EMC VxRail és/vagy VxRack. A márkanév ernyője alá hyper-converged infrastructure appliance-ek (hiperkonvergens infrastruktúra-célgépek), vagyis szervert, hálózatot és (szoftveres) tárolót egyaránt tartalmazó építőkockák sorakoznak fel, amelyekből virtualizált infrastruktúra hozható létre könnyen és gyorsan. Ezeken a rendszereken előre konfigurált és tesztelt szoftverek futnak, a vevő pedig gyakorlatilag egy "kulcsrakész" megoldást kap, amit ideális esetben néhány nap alatt integrálhat meglévő informatikai rendszerébe, például hibrid felhőhöz vagy SDS-hez.

A Lenovo már több partnerrel is megállapodott, így érkeznek Nutanix, DataCore, illetve VMware (VSAN) szoftverrel szerelt rendszerek is, ám az első bejelentett megoldás nem ezekre, hanem a Microsoft Azure Stackjére épül. A Lenovo ThinkAgile SX for Microsoft Azure Stack rendszerekkel komplett Azure-funkcionalitást lehet kiépíteni on-premise rendszereken, és egyúttal teljes átjárást biztosítható a privát és publikus Microsoft-felhők között. Az Azure Stack a Microsoft felhőjének teljes IaaS és PaaS funkcionalitását kínálja, vagyis a saját adatközpont pontosan olyan virtualizált-automatizált, önkiszolgáló felhős rendszerré alakítható, mint a publikus Azure.

Az Azure Stackkel szállított ThinkAgile SXM4200 25U vagy 42U kivitelű lehet, előbbi 4-től 8 node-ig, utóbbi pedig 4-től 12-ig skálázható. Az SXM6200 gyakorlatilag a legnagyobb, 12 node-os kiépítést takarja. Érdekesség, hogy a rendszerek még a tavaly bejelentett Intel Xeon processzorokra épülnek, azokból is a nyolcmagos E5-2620 v4 modellekre, amelyekhez 64 gigabájt rendszermemóriát társított a Lenovo.