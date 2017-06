AR fejlesztőcéget vett az Apple

Csendben gyarapszik az Apple AR divíziója, a MacRumors értesülései szerint ugyanis a vállalat a napokban bekebelezte a német SensoMotoric Instruments céget, amely kifejezetten a szemmozgás követésére alkalmas szemüvegek és rendszerek fejlesztésével foglalkozik. A vállalat ugyan hivatalosan nem erősítette meg a felvásárlást, viszont kiadta a hasonló akvizícióknál megszokott közleményét: "Az Apple időről időre vásárol kisebb technológiai cégeket, a vállalat terveit és céljait általában nem vitatja meg nyilvánosan". A felvásárlást szintén megerősíti, hogy időközben egy sor termék és számos aloldal, köztük a kapcsolati információk és állásajánlatok is eltűntek a német cég weboldaláról.

A SensoMotoric Instruments 1991-ben jött létre, azóta pedig számos, a szemmozgás követését célzó hardver- és szoftvertermékkel állt elő. Ezek felhasználási területei a VR és AR eszközöktől egészen az autókba, orvosi kutatásokhoz, különböző tréningekhez szánt megoldásokig terjednek. A cég többek között az Oculus Rifthez is fejleszett szemkövetést, amellyel képes elemezni a viselő tekintetét, és a megjelenített képet úgy módosítani, hogy kiiktassa a VR szemüvegeknél a hirtelen mozgások miatt időnként előforduló "VR-tengeribetegséget" - emellett a menük is irányíthatók a szemmozgással.

Az Apple már régen nem titkolja, hogy komoly lehetőségeket lát az AR-ben, ahogy Tim Cook fogalmazott, a terület olyan "nagy ötlet" mint az okostelefonok. Pletykák szerint a cég már ki is fejlesztett egy AR szemüveg prototípust, amely az iPhone-okhoz csatlakozva jelenít meg információkat a viselőnek. A cég ráadásul az idei WWDC fejlesztői konferenciáján ARKit fejlesztői platformját is leleplezte, amellyel gyorsan és egyszerűen hozhatók létre AR alkalmazások és játékok a megjelenés előtt álló iOS 11-re. A platform rendkívül ígéretes, a benne rejlő lehetőségeket többek között fenti videó is remekül szemlélteti. Ha az ARKittel valóban egyszerűvé válik a lentebb láthat minőségű, hardveresen gyorsított AR appok elkészítése, az hatalmas lendületet adhat az appok terjedésének, mindezt ráadásul mezei kamerákkal, olyan komplex hardverkövetelmények nélkül, mint mondjuk a Google Project Tango kezdeményezése.

Noha az AR piac még az ugyancsak gyerekcipőben járó VR megoldásoknál is nagyságrendekkel kisebb, az Apple tudott már korábban is rövid idő alatt a versenytársaknál jóval nagyobbat gurítani stagnálónak látszó piacokon, elég a viselhető eszközökre gondolni, amelyen az Apple Watch a második helyen jár az eladások számát tekintve, annak ellenére hogy drága eszközről van szó - azt csak a filléres okoskarpereceket áruló Xiaomi tudta megelőzni.