Három IoT fejlesztői lapkájától is búcsúzik az Intel

Gyakorilatilag teljes visszavonulót fúj IoT fronton az Intel, a vállalat kivezeti a piacról több, az online kapcsolattal rendelkező eszközök seregeibe szánt fejlesztői lapkáját: egész pontosan az Edison, a Galileo és a Joule búcsúzik. A bejelentés a cég platformjára építő fejlesztőket érzékenyen érintheti, főleg, miután nem kőkorszaki eszközökről van szó, a Joule például kevesebb mint egy éve, tavaly augusztusban látott napvilágot. A másik két modell már idősebb, a Galileo 2013-ban, az SD-kártyányi Edison pedig 2014-ben mutatkozott be.

Utóbbi két fejlesztői eszköz nagy erősségének az otthoni barkácsolók körében is kiemelten népszerű Arduino lapkákkal való kompatibilitás ígérkezett - ezen a téren azonban végül maradtak hiányosságok, ráadásul a hozzájuk tartozó dokumentáció is hagyott kívánnivalót maga után, így nem igazán tudtak széles körben elterjedni. Az Edison korai támogatói között egyébként a Google is ott volt, a keresőóriás IoT eszközöket célzó Android Things rendszere támogatta az Intel lapkáját.

A tavaly debütált Joule ugyanakkor már jóval ígéretesebb volt, azt a vállalat kifejezetten gépi látáshoz kapcsolódó projektekhez fejlesztette. A vízió szerint az eszköz drónokban, különböző automatizációs megoldásokban és robotokban dolgozott volna. A 2016-os IDF-en már egy Joule-ra építő okos ipari biztonsági szemüveg is feltűnt, de a Microsoft is szemet vetett a kütyüre, és egy cukorbeteg gyerekeknek szánt, Bamboo nevű eszközbe építette be a lapkát, amely a vércukorszint rendszeres ellenőrzésére volt hivatott emlékeztetni. A gyufásdoboz méretű készülékből két változat, egy szerényebb és egy izmosabb variáns is piacra került - 2017 végéig azonban, akárcsak az Edison és a Galileo esetében, ezek gyártása és kereskedelme is megszűnik.

A termékek elkaszálásával azért nem marad IoT fejlesztői eszköz nélkül az Intel, érdekes módon a Curie modul mögül például továbbra sem hátrál ki a cég, amely egy Arduino panelre építve érhető el. A 2015-ben leleplezett kütyü az Egyesült Államokban Arduino 101, már piacokon Genuino 101 néven jelent meg, azzal a gyártó célja kifejezetten az "okosruhák", viselhető eszközök fejlesztésének bátorítása. Ezt a koncepciót úgy látszik az Intel még nem adta fel, továbbra is lát lehetőségeket a Curie-ben.

Igaz a lépéssel az Intel lerázhat magáról néhány a vártnál gyengébben teljesítő eszközt, a fejlesztők a bejelentést valószínűleg nem nézik majd jó szemmel, különösen ha már beleöltek néhány hónapnyi munkát egy Joule modulra építő termékbe. A chipgyártó így azt is kockáztatja, hogy a később megjelenő készülékeitől majd ódzkodni fog a fejlesztői közösség, miután a korábbi modellek kezét is aránylag rövid idő után elengedte.