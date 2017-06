Új, 180 fokos VR videoformátumot vezet be a YouTube

Új VR videoformátumon dolgozik a Google, amellyel a YouTube-ot veszi célba és amely reményei szerint nagyban megkönnyíti majd a hasonló tartalmak elkészítését az amatőr videósok számára is. A VR-szemüveggel is nézhető, 360 fokos videók már mintegy két éve elérhetők a Google videómegosztóján - a VR180 névre hallgató, új formátum azonban, ahogy az nevéből sejthető, felezi a látószöget és a néző előtt lévő területre koncentrál. A VR tartalmak "hátsó felének" kukázása nem ördögtől való lépés, hiszen a videók központi eseményei jellemzően úgy is a felhasználó előtti területen zajlanak, amelyeket sokszor a kamera is követ, a szabad fejmozgás dacára - hiszen a folyamatos nyaktekergetés rövid idő után is fárasztó, zavaró lehet.

Logikus lépés tehát a kényelmesebb fej-szemmozgással belátható területre koncentrálni, amely még nem töri meg az immerzivitást. A megoldás továbbá a videók készítőit is tehermentesítheti, a mozgóképek ilyen értelemben vett megfelezése egyszerűbb, gyorsabb és nem utolsó sorban kevésbé erőforrásigényes tartalomkészítést ígér, kevesebbet kell a videók összefércelésével bajlódni, mindezek mellet pedig már csak a videó lecsökkent méretéből adódóan is mobilbarátabb megvalósítást jelent. Ezzel együtt a videók VR-szemüveggel felfegyverkezve továbbra is sztereoszkopikus 3D élményt kínálnak.

A VR180 továbbá az élő streaminget is támogatja, hamarosan pedig olyan népszerű videószerkesztőkkel is lehetővé válik a formátumot célzó tartalomkészítés, mint az Adobe Premiere Pro. A néző mögötti tér kiiktatásával együtt a Google a VR180-nál is nagy felbontású videókban gondolkodik, ráadásul ha egy videós úgy dönt, megtartja a 360 fokos változatnál használt felbontást, az 180 fokba sűrítve még számottevő minőségjavulást is eredményezhet.

A Google az új formátumot hardveroldalról is megtámogatná, ezért több gyártópartnerrel közösen már megkezdte az alapoktól a VR180-hoz tervezett kamerák fejlesztését. Az eszközökön a Daydream csapata dolgozik, az érkező készülékeken pedig a Lenovo, az LG és a Xiaomi kameráiról megismert YI logói díszelegnek majd. Az első ilyen kamerák megjelenését a Google télre ígéri, egyelőre tehát nem biztos, hogy még idén megérkeznek az eszközök. A kamerák ahogy a cég fogalmaz "néhány száz dolláros áron" kerülnek majd a boltokba. A keresőóriás a felsorolt partnerek mellett más gyártók felé is nyit, a VR180 tanúsítványprogramjával. A videókészítők továbbá a több nagyvárosban is jelenlévő YouTube Spaces közösségeken keresztül kölcsönözhetnek is majd a formátumot támogató kamerákat.

De nem a VR180 az egyetlen újdonság amely a YouTube felé közelít, a Google többek között a videómegosztó mobilalkalmazásán és asztali verzióján is csiszol, az új változatokban a videók dinamikusan alkalmazkodnak majd a rendelkezésükre álló kijelzőterülethez. A cég továbbá sietett legfrissebb számadataival is eldicsekedni: a YouTube-ot már havonta 1,5 milliárdan veszik igénybe, a nézők pedig átlagosan több mint egy órát töltenek naponta az oldalon.