Befutottak az AMD Epyc processzorok első teszteredményei

Felbukkantak az első publikus, független mérési eredmények az AMD kedden leleplezett, vadiúj Epyc processzorsorozatának harminckétmagos, 7601 típusjelzésű csúcsmodelljéről. A számok alapján megpróbáljuk kideríteni, hogy a konkurens Intel Xeon processzoraihoz mérten mekkora előrelépést nyújthat az új széria. Egyelőre csak a nyers CPU-teljesítményt vizsgáló, SPEC CPU2006 eredmények kerültek fel a SPEC adatbázisába, ám ezek már jó kiindulási alapot jelentenek az összevetéshez.

A CPU2006 integer műveletvégző képességet mérő tesztben olyan feladatok vannak, mint kódfordítás, tömörítés, sakkfeladvány megoldása, hálózati szimuláció és XML-konvertálás, a lebegőpontos tesztek pedig mérnöki-tudományos feladatokból állnak például áramlástani modellezésből, végeselem-analízisből, időjárás-modellezésből és beszédfelismerésből. Az egyfoglalatos, Epyc 7601 processzort tartalmazó HPE Cloudline CL3150 rendszer 1060, a két ugyanilyen CPU-t felvonultató Supermicro AS-1123US-TR4 pedig 2100 pontot kapott az integer sebességet vizsgáló benchmarkban.

Az Intelnek egyelőre nincs 32 magos Xeon processzora, így például két 16 magos Xeon E5-2683 v4-et tartalmazó rendszer mellé érdemes odaállítani az Epycet. Az ilyen processzorokat felvonultató PowerEdge szerver 1290 pontot ért el, ami 21 százalékkal magasabb az egyfoglalatos AMD rendszer eredményénél. Az AMD ugyanakkor ezt az eredményt egy 180 watt TDP-s CPU mellett hozza, ezzel szemben az E5-2683 v4-es konfiguráció két darab 120 wattos processzort tartalmaz, az Epyc-rendszer fogyasztása tehát borítékolhatóan alacsonyabb, a TDP alapján körülbelül 25 százalékkal.

Az aktuális csúcsmodell, 22 darab processzormagot felvonultató Xeon E5-2699A v4-gyel szemben előnyben van az Epyc 7601, a hasonló áron tíz maggal többet kínáló AMD processzor kétutas kiépítés mellett 2100 pontot ért el, miközben az Intel processzorokkal szerelt 2P szerver 1820 pontot mutatott a tesztben. Fogyasztásban a Xeonok jobbak, a két csúcsmodell 145 wattos TDP-jéhez képest az Epyc 180 wattot kér, ami 24 százalékkal magasabb, ezért cserébe azonban csak 15 százalékkal nagyobb számítási teljesítmény kínál az AMD-s kiszolgáló, azaz a hatékonyság valamivel alacsonyabb.

Érdemes vetni egy pillantást az eddigi csúcs AMD szerverprocesszor, a még 2012 végén piacra került Opteron 6386 SE eredményére is. A tizenhatmagos CPU négyutas rendszerben 1070 pontot ért el, ami szinte pontosan megegyezik az egyutas Epyc 7601 pontszámával, amely az Opteronokra épülő rendszer magszámának felével hozta az eredményt. Saját magához képest tehát nagyot ugrott az AMD, igaz a két sorozat megjelenése között nagyjából négy és fél év telt el.

A lebegőpontos, SPECfp eredményekre is érdemes egy pillantást vetni. Ebben az egyutas Epyc 850, a kétutas pedig 1660 pontot ért el. Ezzel szemben a kétutas E5-2683 v4 918 pontot ért el, ami 8 százalékkal múlja felül az egyfoglalatos AMD eredményét. A két utas Epyc-et a két darab E5-2699A v4 mellé rakva teljesítményben már az AMD rendszere a jobb, az Intel 1120 pontos értékéhez képest 48 százalékkal több pontot kapott a két 7601-as CPU, nagyrészt hála a 45 százalékkal több processzormagnak. Ezért cserébe az Epyc még mindig 24 százalékkal magasabb TDP értéket kér, tehát ebben az esetben nem csak gyorsabb, de lényegesen hatékonyabb is az AMD rendszere, ergo bizonyos HPC-s felhasználási környezetekhez jó alternatíva lehet az Epyc.

Konklúzió

Az AMD nagyon érdekes piaci stratégiával küldi hadba az Epyc sorozatot, a cég üzenete hogy egyetlen nagy Epyc processzorral kiváltható egy kétfoglalatos Intel szerver. Ehhez méretezte az AMD a PCI Express kimeneteit és memóriavezérlőjét is és ehhez szabta a lapkák más paramétereit is - a kérdés tehát az: tényleg ki tud váltani egyetlen Epyc két csúcs Intel chipet? A válasz a fentiek alapján: néha igen. Az AMD egyfoglalatosa teljesítményben tényleg meg tudja közelíteni a kétfoglalatos versenytársakat, teljesítmény/fogyasztás mutatót is figyelembe véve pedig abszolút valós alternatíva az egyfoglalatos Epyc. A Skylake-SP érkezése persze újra boríthatja majd ezt a helyzetet, kíváncsian várjuk az első 2017-es Xeonok teljesítményadatait is.