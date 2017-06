Periscope videókkal is lehet pénzt keresni

Új funkciót jelentett be a Twitter élő videós Periscope szolgáltatása, amellyel a tartalmak készítőit lehet díjazni szuperszívek (Super Hearts) és ezzel együtt valós pénzügyi támogatás formájában. Korábban is lehetett már szívet küldeni a közvetítőnek, de ez csak a kedvelés kimutatásával volt egyenértékű, mostantól viszont újfajta animált ikonok is megjelennek a felületen, amelyek már pénzbe kerülnek a rajongóknak. A szuperszíveket virtuális fizetőeszközzel (coinnal) lehet megvenni, amelyhez az App Store-ban vagy a Play Store-ban valós dollárcsomagokért lehet hozzájutni - egytől száz dollárig. A háromféle fizetős animáció pedig 33, 66 vagy 111 coinba kerül a rajongónak, amelyet egészen addig küldhet a kedvencének, amíg az előzetesen megtöltött virtuális pénztárca engedi.

Szíveket csak akkor lehet küldeni, mikor a videós éppen élőben közvetít, és ekkor látszódnak a felugró animációk is a felületen. Bárki aki küldött már valamilyen típust a tartalomkészítőnek, az felkerül a ranglistára, ahol a felhasználók összemérhetik egymással ki a nagyobb "rajongó". Az ezekből befolyó konkrét összegekhez viszont csak azok a közvetítők juthatnak hozzá, akik tagjai a szintén most bejelentett Super Broadcaster Programnak. Egyelőre csak azok az amerikai videósok nyerhetnek felvételt a programba, jelentkezés után, akik legalább 30 napja regisztráltak, legalább 5 közvetítésük elérhető, amelyeknek átlag 50 nézőjük volt élőben és 75 a feltöltött tartalmaknál, és legalább 185 ezer olyan csillaggal rendelkeznek, amelyet a szuperszívek után lehet kapni.

Amint a videósnak összegyűlik 175 dollár értékű szíve, beválthatja készpénzre is a virtuális "vagyonát" - írja a Recode. A virtuális animációkból befolyt összegek 70 százalékát kapja meg a tartalomkészítő, míg a 30 százalékát levonja a rendszer a díjakra és fizetés feldolgozásának költségeire hivatkozva. Az azonban nem derül ki, hogy a Twitternek mekkora a részesedése az összegből, de a Recode-nak nyilatkozó forrás szerint elég keveset, így nem ez a szolgáltatás fogja megoldani a cég pénzügyi gondjait és monetizációs problémáit.

Korábban a Vine-t részben azért zárta be a vállalat, mivel a tartalomkészítők inkább elpártoltak az olyan felületekre, ahol több rajongót elérnek és anyagilag is jobban megtérül számukra. Elképzelhető, hogy a Twitter inkább csak azért indította ezt a lehetőséget, hogy a Periscope ne jusson a Vine sorsára, mert érthető módon a videókban, főleg az élő videókban nagy lehetőséget lát a vállalat - nem véletlen kezdett el érdeklődni a Facebook is a terület iránt.

Ezt a támogatási formát viszonylag sok más online videós szolgáltatás is alkalmazza, amellyel a rajongók valamilyen virtuális eszközt küldhetnek a videókészítőnek, és egyúttal pénzügyileg is támogatják őt. Először a Twitch vezette be a Cheering rendszert, ahol a felhasználók Bitekkel emelhetik ki az üzeneteiket, és minden közzétett Cheering Bit után 1 cent részesdést kapnak a feltöltők - nemrégiben vezette be az Amazon cége, hogy nem csak a partnerprogram tagjai, hanem a meghívásos Affiliate program tagjai is részesülhetnek a centekből. Később a YouTube élő videóinál is megjelent a SuperChat, ahol a nézők a Periscope-hoz hasonlóan élő közvetítések közben fizethetnek a hozzászólásuk kiemeléséért 2-től egészen 500 dolláros összegig.

Ahogy már a SuperChat bevezetésekor is megjegyeztük, egy új támogatási forma alakult ki, mivel a videokészítőknek nem feltétlenül elég az az összeg ami a szponzoroktól befolyik, vagy például a YouTube esetében a csatornától, hanem a nézők támogatása is fontossá vált - az adományozók pedig a támogatás mellett a figyelmet is felhívhatják magukra. A periscope-os pénzkeresés egyelőre csak az Egyesült Államokban működik, de ha beválik a módszer, akkor valószínűleg a Twitter más országokra is kiterjeszti.