Rejtélyes frissítést kapott a Google Glass

Több évig tartó csend után, váratlanul szoftverfrissítés érkezett a Google Glasshoz. A vállalat egykor szép reményű okosszemüvegéről jó ideje nem hallottunk: a viselhető készülékek gyártása és forgalmazása közel két és fél évvel ezelőtt ért véget, és egyben a fejlesztésekért felelős Google Glass Explorer program is lezárult. Ekkor a projekt a rejtélyes Google X laborjaiból Tony Fadell alá vándorolt át, noha a fejlesztőcsapat, Ivy Ros svezetésével változatlan maradt. Az átköltöztetett fejlesztőbrigád feladata ekkortól már nem az eredeti - helyenként botrányokat is kavaró - Glass csiszolása, hanem az eszköz következő generációjának létrehozása volt.

Hogy most az eredeti, jó öt éves hardverek is elkezdtek életjeleket mutatni, arra utal, hogy a Google a 2015 eleje óta tartó hallgatás dacára nem engedte el a projektet. Az XE23 néven érkező frissítést, amely mind a szemüvegekre, mind pedig a hozzájuk tartozó társalkalmazásokra megérkezett, az Android Police saját készülékén is kipróbálta. Az update néhány kijavított bugot, illetve teljesítményjavulást is hoz, a legérdekesebb azonban, hogy azzal a Glass már támogatja a Bluetooth beviteli eszközöket, így az egeret-billentyűzetet, illetve egy ezek kezelésére szolgáló új menüpontot is kapott, amely ha a platform netán ismét relevánssá válna, hasznos lehet a fejlesztők számára. A MyGlass alkalmazás is szintet lép, immár hivatalosan támogatja az Android 5.1-es verzióját, illetve a Notification Listener Service-t, amellyel az Android Wearhez hasonlóan megjeleníthetők a telefonon kapott értesítések - akár lezárt okostelefon mellett is, az appban ugyanis a frissítést követően kikapcsolható a Doze üzemmód.

Képek: Android Police

Nem egyértelmű, hogy a frissítéssel (amelyről egy bő lére eresztett, háromsoros changelogot is kiadott a cég) pontosan mi a Google célja, az viszont már most látszik, hogy az elmúlt három évben megjelent Google-technológiákkal egy, a korábbinál sokkal jobban használható Glass variáns láthatna napvilágot. Elsősorban a Google Assistant hangalapú interfésze dobhat nagyot a későbbiekben a koncepción: a Glass oldalán elhelyezett érintőpad nem bizonyult a legintuitívabb beviteli módszernek, és a cég vélhetően a billentyűzet-egér kombót sem a mindennapi feladatokhoz szánja.

Az Assistanttal azonban kéz nélkül, hangparancsokkal lenne vezérelhető az eszköz, ami sokkal természetesebb használatot biztosít, továbbá a Google, illetve az Amazon vagy Apple által mára határozottan körberajzolt, virtuális asszisztensekre és hangvezérlésre építő UX koncepcióba is illeszkedik, akárcsak a Google Home, Amazon Echo vagy épp az Apple megjelenés előtt álló HomePodja. A különbség értelemszerűen a hordozhatóság, illetve a nem (csak) hangalapú, de a kijelzőnek hála vizuális visszajelzések lehetősége.

Igaz az első Glass kivezetésekor egyértelmű volt, hogy a piac nem érett meg egy hasonló eszközre, azóta eltelt évek újításaival egy esetleges második generációs készülékből akár piacképes termék is születhetne. Ebben akár különböző AR képességeknek is helye lehetne, hiszen a technológia időközben az okostelefonokba is lecsúszott, a terület pedig a VR-rel párhuzamosan ha egyelőre apró is, egyre bőszebben bontogatja szárnyait. De egy esetleges új Glass a viselhető eszközök piacát is alaposan átrajzolhatná, miután az manapság lényegében csak a csuklón hordható eszközöket jelenti - és azoknál is elsősorban a sportfunkciók vonzzák a boltokba a vásárlókat. Ezen az egyoldalúságon egy talán az előző Glassnál diszkrétebb külsejű okosszemüveg változtathat, és könnyen lehet, hogy épp ennek a változásnak az előszele a most kiadott frissítés - már ha nem egy unatkozó Google-fejlesztő fogott renegát buggyomlálásba.