Harmadik alkalommal is az Extreme Digital került a hazai e-kereskedők forgalmát vizsgáló toplista élére, amelyet a GKI Digital három éve publikál. Az adatok szerint a 10-es toplistán lévő kereskedők összesen 110 milliárd forgalmat realizáltak online értékesítésből, ami 35 százalékát adja ennek a piacnak. A kutatás kapcsán megkérdeztük Várkonyi Balázst, a tavalyi legnagyobb forgalmat bonyolító webáruház egyik alapítóját és ügyvezető igazgatóját, hogyan látja jelenleg a magyar e-kereskedelem helyzetét és a trendeket.

Az Extreme Digital Magyarországról érkező nettó árbevétele "durván 22 milliárd", emellett egyébként a vállalat rendelkezik érdekeltséggel Csehországban, Szlovákiában, Romániában, Horvátországban, Szlovéniában és Bulgáriában is. Ennek azonban egy része a cég fizikai boltjaiból érkezik minden online kötődés nélkül. Így nagyjából 10 százalékot lehet levonni a bevételből, amelynek következtében a céges magyar e-kereskedelmi forgalom nagyjából 20 milliárdosra tehető, magyarázta Várkonyi.

Nem mindenki alakít vásárlási szokásain

Általánosságban a kosárérték csökkenése figyelhető meg, mivel a vásárlók már nem csak nagyobb értékű dolgokat rendelnek az internetről, de az Extreme Digital ebben az esetben is felülreprezentálja a piacot az átlagosan 25-30 ezer forint közötti vásárlási összeggel. "Az online vásárlás egyfajta rutinná vált, nem csak előre megtervezett nagyobb kiadásokat szolgálja ki, hanem a napi élethez szükséges termékeket is az internetről rendelik az emberek, illetve megnőtt az impulzív vásárlások száma is." - fejtette ki az ügyvezető igazgató.

Ehhez képest a GKI kutatása szerint lassult az e-kereskedelem növekedése, és ez a forgalmi toplista élén szereplőknél is megfigyelhető. Várkonyi szerint viszont az eNET által kimutatott 5,2 százalékos e-kereskedelmi részesedés a hagyományoshoz viszonyítva, az "szép növekedésnek" számít a korábbi eredményekhez képest. Az is igaz azonban, hogy más európai országok már sokkal előrébb járnak, a piacvezető ebben a kérdésben Anglia, de Németország és Csehország is megelőzi hazánkat.

A GKI kutatása szerint 2016 első három helyezettje forgalom szerint

Black Friday - ezt tanultuk tavaly A webáruházak számára a legnagyobb forgalmat és így a terhelést is a Black Friday időszaka jelenti. 2016 november 18-a volt az első olyan alkalom, mikor az Extreme Digital rendszerei végig bírták a terhelést, melynek oka, hogy tavaly már nem csak saját platformot használt a cég a kiszolgálásra, hanem külső, elosztott hálózaton alapuló webshop motort - mondta kérdésünkre Malindovszky Tamás, fejlesztési igazgató. Ez a rendszer a vásárlásokat és a hozzájuk tartozó adatokat adott időközönként beszinkronizálta az ERP rendszerbe és a webshopba, emellett pedig egy másik szinkronizálás a készleteket és a beszerzést gondozta a másik platformon. Így egy pehelysúlyú platformon futott a vásárlás, és nem lehetett annyira terhelni, hogy ez megálljon - kis késleltetéssel elosztva a fizetés és minden egyéb pedig már az Extreme Digital saját rendszerében zajlott. Ezzel a módszerrel 20-30 ezer vásárlót szét lehetett húzni úgy egy napra, hogy az ne okozzon problémát. Idén ugyanez lesz a struktúra, annyi kiegészítéssel, hogy a cég a különböző országok kezelését is szeretné jobban megoldani. Jelenleg hét ország megrendelései futnak párhuzamosan, és ezeket kellene folyamatosan szinkronizálni a rendelkezésre álló készlettel. Ehhez olyan struktúrát kell kialakítani, hogy a kevesebb forgalmat bonyolító országokban a rendelkezésre állás ugyanolyan erős legyen, mint a magyar webáruházban.

"A lassulás az internetpenetrációval és vásárlói szokások átalakulásával függ össze, vannak, akik koruk és élethelyzetük miatt nem alakítják át a vásárlási szokásukat, de aki már átalakította, az többet vásárol online." - összegezte Várkonyi. Az adat a GKI korábbi kutatásával is párhuzamba állítható, amely szerint a 2,8 milliós online fogyasztószámból 40 százalék évente több mint tíz alkalommal vásárol az internetről, és ők adják a rendelések 68 százalékát. Az Extreme Digital ügyvezetője is erre céloz a rutinnal kapcsolatban, hogy míg korábban jellemzően a fogyasztók csak egy-két nagyobb terméket vettek az internetről, a jobb árak miatt, mára egyre többen csak azért rendelnek internetről, mert az kényelmesebb, például jobb a szolgáltatás és kedvezőbbek az elállási jog feltételei. "Más a vásárlói attitűd a két helyzetben, mostanában több terméket csak az interneten néznek meg, és akár olyat is neten vesznek, amit régen nem. Az Extreme Digitalon elérhetőek már kis termékek és kiegészítők is a kutyatáptól a pelenkáig." - mondta az alapító.

Tévét 3 éve, hűtőt tavaly óta vesznek neten

Így válnak netes termékekké bizonyos cikkcsoportok, amelyek közül az első az informatikai cikk volt, a második pedig a digitális fényképezőgép, de tavaly a fehéráru is átütötte ezt a vonalat, most összességében az ötödik helyet foglalja el. Az Extreme Digital hamarabb várta utóbbi áttörését, mert "egy hűtőszekrényt nem kell megnézni, nincs benne sok innováció és nagyon nehéz", mégis lassabban vált netes termékké mint például a telefon. Hasonlóan meglepőnek tartja Várkonyi azt is, hogy a tévé már három éve számít internetes terméknek, miközben "a szoba dísze, azt hinnéd nem egy képről választja ki az ember. Magyarországon még mindig elektronikai nehéz a kereskedelem, pedig hagyományosban inkább az élelmiszer van az elején, az IT a top tízben sincs, az e-kereskedelem lassan felveszi ugyanazt a megoszlást. Az idei évtől kezdve a divat, a sport és a szépségápolás kezd egyre inkább átalakulni." - mondta.

Az Extreme Digital webáruházában egyelőre az elektronikai termékeket keresik leginkább a vásárlók. A legnépszerűbb jelenleg is a mobiltelefon, amelynek nehezen lenne elvehető az elsősége, ugyanis már az első öt hónap eladásai alapján úgy látszik, hogy 35 százalék feletti a növekedés ezen a területen, "pedig az előző éves szám se volt kicsi" - teszi hozzá Várkonyi. Emellett nagyon dinamikusan nő a fehéráru, de szép eredményeket mutat fel a sport, a barkács és a különböző szabadidős területek is, mint például a medence vagy a kerti kiegészítők.

Az 5,2 százalék "szép növekedés" az előző éves arányokhoz képest



Érdekes a tabletüzlet kérdése, amely a vártnál "sokkal hamarabb kilyukadt", jelenleg 20 százalékos visszafejlődést mutat. Ennek oka, hogy a mobilos terület dinamikusan nő, és ezzel együtt nő egyébként a mobilok mérete is. Továbbá a mobiltelefonoknak tulajdonítható az is, hogy a fényképezőgép üzletág alsó szegmense átalakult, mivel már mindenki mobiljával fényképez. Emiatt jelenleg a nagy zoom irányába tart a piac, de összességében sokkal kisebb mint régen - ez nem tavaly kezdődő tendencia, hanem már 2-3 éve tart. A tablet esése viszont egy új változás, amin még egy-egy nagyobb cég tud csavarni a bejelentéseivel, például egy új iPad még mindig "boomot" tud okozni - ez egyébként az IDC idei első negyedéves jelentéséből is kiolvasható, nemzetközi tendencia.

Mire jó a hibrid üzleti modell?

Nem boltokban, hanem inkább márkapontokban gondolkodik az Extreme Digital, amelyet az online szolgáltatás részének tekint - így próbálja a cég azt a jelenséget áthidalni, hogy a magyarok leginkább a készpénzes utánvétes fizetésben hisznek. Jelenleg 17 ilyen "szaküzlet" található az ország területén, amelyek közül a két legújabb a budaörsi és soroksári Kika üzletekben nyílik, a Steinhoff bútorkereskedelmi vállalatcsoport céges részesedése következtében. Ezekben a márkapontokban átvehető az online rendelés, és emellett az aktuálisan népszerű termékekből is lehet helyben vásárolni, mert valamekkora árukészlettel a pontok is rendelkeznek.

A lényeg viszont, hogy "úgy tudsz online vásárolni, hogy még aznap a kezedben tarthatod a terméket. A magyar fogyasztók olyanok, hogy ha ma elhatározták, hogy vesznek egy routert, akkor azt még ma kézben akarják tartani" - erre az attitűdre ad választ a brandpont Várkonyi szerint. A másik fontos indok pedig a bizalom, ami egyre jobban nő az online webshopokkal kapcsolatban, de még mindig nem teljes - így rendszerint az online vásárlást a fogyasztók offline fejezik be. Összességében a vásárlók 85-90 százaléka konkrét megrendelést vagy valamilyen tevékenységet végez a weboldalon keresztül, és csak utána megy be a brandpontba.

Üzletnyitás Budaörsön

A logisztika mellett a hibrid pontok előnye a magyarok szemében, hogy akár készpénzzel is tudnak vásárolni. "Sok fizetési módot kínálunk az utalványoktól PayPalon át a hitelig. Magyarországon kevés helyen működik az online hitel, amelyet úgy tudsz igényelni, hogy nem jelensz meg, hanem otthonról megkaphatod. Az emberek zöme mégis az utánvétes készpénzes fizetést választja." - foglalta össze az ügyvezető. Fontos változás azonban, hogy a kártyás fizetés tavaly óta valamelyes fellendült a cég e-kereskedelmi adatai alapján, a korábbi két-három százalékról tízre ugrott a teljes forgalom tekintetében. A márkapontokban még ennél is magasabb az arány, a fizetések fele kártyával zajlik.

Offline terek online-osítása

Érzékelhető a webáruháznál is a mobiltelefonos böngészés egyre nagyobb szerepe, az Extreme Digital webáruházban a mobilos látogatók aránya már közel 40 százalék, de a vásárlók aránya ennél jóval kevesebb - nagyjából a mobilos látogatók 15-20 százaléka fejezi be készülékéről a vásárlást, tehát a mobil nagy konverzióesést, de legalábbis konverzió átalakulást eredményez. Megfigyelhető az is, hogy a felhasználó akár többször visszatér az oldalra, ezért a lojalitást kell megtartani - régen két látogatás alatt döntöttek az emberek, most ez a szám akár öt-hat alkalomra is emelkedhet. Várkonyi szerint összességében az látható, hogy tudatosabbak a vásárlók, például többet válogatnak és több terméket tekintenek meg, ezért a cég navigáló-barátabb és felhasználói élmény szempontjából jobb felületek tervezésén dolgozik.

A cég igyekszik a vásárlói profilokat különböző eszközökről érkező látogatásokkal és tevékenységekkel (cross-device) összekötni, hogy minél összetettebb képet kapjon a szokásokról. Az idei év egyik nagy fejlesztése, hogy a cég a Google szolgáltatásaival köti össze a különböző eszközöket, nem csak a saját webshop profilba bejelentkezőket méri. A branpontok pedig arra is képesek, hogy összekössék az offline és online nézelődést - egyébként a Google is ebbe az irányba fejleszti Attribution szolgáltatását. Például az ügyfélhívó rendszer "online-osítja" a vásárlókat, de más fejlesztések is vonatkoznak arra, hogy az offline teret hogyan lehet még inkább online-ná változtatni. Erre szolgálnak például a monitorok is, amelyek már nem csak értékesítők előtt vannak, hanem a vásárlók előtt is, akik ezen láthatják a leírásokat, képeket, videókat vagy kapcsolódó termékeket, mintha az online oldalt néznék - egy offline üzletben.

Várkonyi Balázs, az Extreme Digital ügyvezető igazgatója

Többféle startuppal is együttműködik a cég a fejlesztések érdekében, az ügyvezető elmondása szerint ez egyfajta startupnövelő program, amely kvázi inkubátorként van jelen a szférában. Magyarországon vagy a régióban olyan megoldásoknak segít a webáruház, amelyek keresik a helyüket befektetők vagy más lehetőségek tekintetében, és a lokális szolgáltatást szeretnék nemzetközi szintre emelni - ebben az esetben jó terep a cég nemzetközi hálózata. Ezek a szolgáltatások jelen vannak például a keresőrendszer, az ajánlórendszer, a vásárlói monitor, vagy akár a lojalitásprogram és a kommentkezelő rendszer kapcsán, de a vevők ezt nem feltétlenül látják, hanem inkább csak a hatását érzik. A cég azonban nem vásárol be és nem működik konkrét inkubátorként, viszont tavaly partnerséget egy olyan okosbicikli céggel, amely elsőként az Extreme Digital kínálatában fog megjelenni, várhatóan még ebben az évben.

Összességében az ügyvezető igazgató a szolgáltatás fejlesztését még sok ponton elképzelhetőnek tartja, de a logisztikával kapcsolatban egyértelműen a sebesség növelése lesz a fontos. Egyik ilyen újítás, hogy Budapesten már működik a 4 órás kiszállítás, de a fejlesztések közé tartozik, hogy a cég elviszi a régi terméket vagy beüzemeli az újat. "Nyugat-Európa előttünk jár, látható miként alakul át a piac. Egyre durvábban elvárás a sebesség, a hibrid modellünknek is ez adja a sikerét." - foglalta össze Várkonyi.