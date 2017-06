Már napi 250 millióan használják az Instagram Storiest

Újabb mérföldkövet ért el az Instagram, mely szerint a 24 órán belül eltűnő sztorik közzététele napi szinten eléri a 250 millió felhasználót - nyilatkozta Carolyn Everson, a Facebook értékesítésért felelős igazgatója a CNBC-nek. Ez azt jelenti, hogy az utóbbi két hónapban 50 millióval sikerült növelnie a létszámot, egy hónappal gyorsabban mint ahogy 150 millióról 200-ra ugrott a szám - jegyzi meg a Recode. Everson hozzátette, hogy a gyors tempójú növekedés a teljes Instagrammal párhuzamosan történik, ugyanis a szolgáltatás összes felhasználójának száma már eléri a 700 milliót.

Ráadásul az értékesítési igazgató elárulta, hogy minden harmadik legnézettebb tartalom a Stories szolgáltatáson belül valamilyen cégtől származik, és 1 millió kifejezetten hirdető közülük. Tehát a Facebook ebben az esetben is sikeresen végzi a monetizálást, akárcsak a fő terméknél látszik a pénzügyi negyedéves jelentésekből. Mint ahogy arról már korábban is írtunk, a Snapchat felhasználószámának lassulása a Story-megosztások nézettségének 15-40 százalékos csökkenésével is jár, ami miatt a korábbi bevételek jelentős részét adó hírességek menedzserei és más hirdetők kezdenek elpártolni a platformtól.

Az Instagramhoz képest a Snap platformja összesen 166 millió napi felhasználóval rendelkezik a májusban közzétett pénzügyi negyedéves jelentése szerint - tehát teljes látogatószám csaknem 100 millióval elmarad az Instagram egyetlen funkciója mögött. Akkor a Snap vezérigazgatója, Evan Spiegel fölényesen hozzátette, kifejezetten örül annak, hogy a termékeiket másolják - szerinte ez a megoldásaik ötletességét jelenti, illetve a piac előtt járását. Azt viszont talán Spiegel sem tartja pozitívnak, hogy az Instagram Stories felhasználószámának bejelentése után a Snap részvényei 3 százalékot estek.

A Facebook értékesítési igazgatója tartja a vállalat álláspontját, amely szerint a "sztori" csak egy formátum, mint ahogy korábban a közösségi óriás elterjesztette a hírfolyam-formátumot, ezért nem lehet másolásról beszélni egyik esetben sem. "Úgy gondoljuk, a Stories egy másik formátum, amelyet nem csak a fogyasztók, hanem a hirdetők is használnak. Nagyon sok különböző platformon láthatod már a sztorikat." - amelyek közül egyébként többet is a Facebook vezetett be különböző szolgáltatásaiban.

Ezzel párhuzamosan több új Instagram funkció is kiderült, köztük a sztorikkal kapcsolatban, amelyet el lehet rejteni valaki elől a személy teljes letiltása helyett. Ehhez a menüpontok közül a "Történet beállításait" kell választani, majd ezen belül kijelölni azt a személyt, aki a történeteket és az élő videókat nem láthatja. Pár hete az is kiderült, hogy a szolgáltatás a keresés funkciót is teszteli a történeteken belül, amely szintén hasonló a Snapchat egyik eleméhez. Továbbá mostantól az élő videók láthatóságát is meg lehet növelni további 24 órán keresztül, akárcsak a Stories többi elemét, és így a videóra adott válaszok és reakciók is látszódni fognak - emellett a videó feltöltője az Instagram-folyamában is közzéteheti a felvételt. Az Instagram fejlesztése tehát folyamatos, az élő videók készítése újdonság volt a Snapchathez képest, máskülönben viszont Zuckerberg szolgáltatása hatékonyabban tudja továbbgondolni a konkurense ötleteit az adatok szerint.