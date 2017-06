Szokás szerint árával hódítana a OnePlus 5

Míg az okostelefon-gyártók legnagyobb része idén valamilyen egyedi dizájnnal vagy egyéb újítással igyekszik megtörni az elmúlt évek állóvizét, vannak szereplők, akik inkább biztosra mennek: ilyen a OnePlus, amelynek frissen debütált OnePlus 5 készüléke bevallottan inkrementális frissítésként érkezik az előző csúcsmodell, a OnePlus 3T után - ahogy azt a cég Észak-Amerika régióért felelős kommunikációs igazgatója, Eric Zarshenas a TechCrunch-nak nyilatkozva elmondta, a vállalat nem akar minden áron eget rengetőt alkotni, helyette helyette a lehető legjobb ár-érték arány van a célkeresztjében.

A OnePlus 5 ennek megfelelően nem különösebben izgalmas látvány, az előző generációktól, illetve a Huawei P10-hez hasonló konkurensektől ismerős, előlapi ujjlenyomat-olvasós dizájnt hozza, hátlapja pedig akár az iPhone 7 Plus-szé is lehetne. Ami a vasat illeti, a készülékben az idén kötelező csúcshardvert találjuk, Qualcomm Snapdragon 835 processzorral, 5,5 hüvelykes Full HD, 401 PPI-s AMOLED kijelzővel, illetve kétféle tárhely és memóriakonstrukcióval. Utóbbiak tekintetében a gyártó érezhetően bőkezűbb volt az átlagnál, a telefonban ugyanis 64 gigabájt belső tárterület mellé 6, 128 gigabájthoz pedig 8 gigabájt RAM-ot társít. Idén már a cég is két kamerát tett a hátoldalra, ezek 16 és 20 megapixelesek, optikai képstabilizációval, a páros továbbá az iPhone 7 Plusból ismerős "optikai zoomra" is képes. A telefonba egy 3300 mAh kapacitású telep jutott.

Néhány szoftveres újítás is utat talált a készülékre, ilyen az olvasóüzemmód, amely monokrómra változtatja a kijelzőt, kvázi e-könyv olvasót mimikálva vagy a több más telefonról is ismert éjszakai mód, amely az este közeledtével fokozatosan a melegebb színekre színezi a tartalmat. Mindezek mellett egy Secure Box névre hallgató, ujjlenyomattal vagy PIN-nel védhető tároló is jutott a készülékre, az érzékenyebb tartalmak számára.

A OnePlus 5 tehát lényegében minden rubrikát kipipálhat, amit egy idei csúcsmodellnek ki kell, megkülönböztetni magát azonban elsősorban, ahogy azt a gyártótól megszokhattuk, árával tudja. Az eszköz 64 gigabájtos verziója 500 euróért lesz kapható, míg a 128 gigabájtos modell 560 eurós áron debütál. Forintban ez nagyjából 155 ezres, illetve 173 ezres összeget jelent, amellyel a készülék már messze nem mondható filléresnek, de jócskán alálicitál a hasonló vasat kínáló csúcstelefonok jellemzően jóval 200 ezer forint fölötti árának.

Érdekesség, hogy a telefon nem csak az iPhone 7 Plusra emlékeztet, a kínai gyártók munkásságát közelebbről követők az Oppo R11-gyel is kísérteties hasonlóságot fedezhetnek fel, nem csak a hátoldalon, de az utolsó gombig. Az egyezés nem a véletlen műve, ugyanis a OnePlus maga is az Oppo Electronics leányvállalata, amely pedig a BKK Electronics ernyője alatt működik, hasonlóan az ugyancsak kínai Vivóhoz. Nem lenne meglepő, ha a tervezési költségek, így pedig az ár alacsonyan tartásához a cég az Oppótól kölcsönvett dizájnt és kameraegységet használta volna fel - ami nem is feltétlenül baj, hiszen miután a gyártó célja bevallottan az erős hardver legköltséghatékonyabb eljuttatása a vásárlókhoz, ésszerű az olcsó csomagolás mellett dönteni. A OnePlus 5 általános értékesítése a cég weboldalán, június 27-én kezdődik, de egy első szériát már most, 20-tól piacra dobott a gyártó.