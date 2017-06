Hatalmas működési költséggel üzemel a Spotify

Közzétett a Spotify egy pénzügyi jelentést a 2016-os évre vonatkozóan, amelyből kiderül, hogy tavaly 2,9 milliárd eurós bevételt ért el a cég, ami 51 százalékkal nagyobb a 2015-ös eredménynél. Emellett viszont az értékesítés költsége (cost of revenue) 2,5 milliárd euró, a nettó veszteség pedig összesen 539 millió euró - ebből csaknem 800 millió eurót a működési költség tesz ki. Az összeget különböző üzleti tevékenységek indokolják, mint például az értékesítési és marketingköltség, egyéb adminisztrációs díjak, illetve beruházás a termékfejlesztésbe - 2016-ban viszont jelentősebb fejlesztés nem történt a rendszerben.

A költségeket a jövőben az is erősen befolyásolni fogja, hogy a szolgáltatásnak a lemezkiadók számára legalább 2 milliárd eurót kell kifizetnie a következő néhány évben - idézi a Recode. Ez az összeg garantálja a kiadók hűségét a Spotify felé, azokon az összegeken felül, amelyet a streaming cég a meghallgatott számok után fizet. Arról a pénzügyi jelentés nem ír, hogy mely kiadók részesülnek majd az összegből, de valószínűleg az utóbbi időben két nagy kiadóval, az Universal Music Grouppal és a Merlinnel kötött szerződés tért ki erre a részre. A Spotify számára viszont minden bizonnyal meg fogja érni az üzlet, mivel a későbbiekben a szerződés jobb feltételeket biztosít a jogdíj kifizetéséhez, illetve csak a prémium előfizetőknek elérhető exkluzív albumokat. Valószínűleg ez is az oka annak, hogy a zeneszolgáltató tavaly még viszonylag kis nyereséggel rendelkezett a bevételhez képest, mivel a befolyó összegek nagy részét át kellett adnia a kiadóknak és a jogbirtokosoknak.

Tavaly már 126 millió havi aktív felhasználót számolt a Spotify, akik közül 48 millió fizet a szolgáltatásért, ez pedig viszonylag jelentős emelkedésnek számít a 2015 végén mért 91 millió felhasználóhoz és 28 millió előfizetőhöz viszonyítva. Az emelkedés azóta sem állt meg, most június közepén már 140 millió aktív felhasználóról, márciusban pedig 50 millió előfizetőről számolt be a cég. A pénzügyi jelentésből az is kiderül, hogy a prémium felhasználók tavaly összesen 2,64 milliárd eurót jelentettek a bevételben, míg a hirdetések ehhez képest csak 295 millió eurót - a legaktívabban az amerikaiak költenek a szolgáltatásra, ők adtak 1,17 milliárd eurót a bevételbe, a második helyre pedig az Egyesült Királyság került 339,9 millió euróval.

A Spotify azt ígéri a jelentésben a befektetőknek, hogy a felhasználóikból jó eséllyel előfizető válik. "Úgy hisszük, hogy a modellünk skálázható módon támogatja a jövedelmezőséget. Már bizonyítottuk, hogy valódi értéket teremtettünk a felhasználóink számára, és tudjuk, hogy minél több időt töltenek az emberek a termékkel, annál valószínűbb, hogy előfizetővé válnak." - írja a jelentés.

Addig is, az ingyenes csomagban lévő felhasználók kapcsán egy új megoldást tesztel a cég, amellyel a hirdetők szponzorált dalokat helyezhetnek el a listában - a megfigyelést a cég megerősítette a The Verge számára. Korábban már feltűnt egy hasonló lehetőség, amelyben a hirdetők népszerű lejátszási listákat szponzorálhattak, most viszont az egy dalra vonatkozó támogatást is teszteli a streaming cég. A megoldás jelenleg úgy működik, hogy a felhasználó által lejátszott lista tetején megjelenik a reklámozott szám, amely azonnal lejátszható vagy elmenthető - a Spotify hozzáfűzése szerint a felhasználó saját zenei ízlésén alapul. Jelenleg csak bizonyos felhasználóknál jelenik meg az új funkció és a beállítások között kikapcsolható, de ha a tesztidőszak eredményes, akkor a Spotify szélesebb körben bevezeti.

A streaming erejét Taylor Swift megállapodása is mutatja, aki 2014-ben letiltotta albumait minden vonatkozó szolgáltatásból, mert nem értett egyet az általuk kínált feltételekkel. Később az énekesnő egyezséget kötött a Apple Music-kal, majd pár hete bejelentette, hogy az 1989 című albuma 10 milliós eladásának alkalmából "a rajongók iránt érzett hálából" elérhetővé teszi albumait minden streaming szolgáltatásban. Valójában Swift kiadója inkább azt láthatta be, hogy ez a fajta online zenehallgatási megoldás nem csak egy elvetendő kísérlet volt, hanem valóban a zenei ipar jövője, mivel a streaminggel függ össze a zenei eladások növekedése az eddigi süllyedéshez képest.

A pénzügyi eredmények és az újonnan tesztelt funkciók, úgy mint az exkluzív albumok, a veszteségmentes zene vagy a szponzorált dalok mind a Spotify tőzsdére lépésének terveivel hozhatóak összefüggésbe, amelyre már idén év végén vagy jövő év elején sor kerülhet.